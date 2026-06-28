כיכר השבת
בזכות אהבת חינם

מה עשו איציק אוחנה ושוקי סלומון עם סיר צ'ולנט מהביל בגבול לבנון? צפו

שוקי סלומון ואיציק אוחנה חילקו אוכל חם בערב השבת האחרונה ללוחמי חטיבת 'חשמונאים' בגבול לבנון | השניים משתפים: "לקחנו על עצמנו לדאוג לאלפי חיילים בכל שבת" | צפו (חרדים)

שוקי סלומון והנגיד שלומי אשר בחלוקת האוכל לחיילים

בעוד לוחמי החטיבה החרדית 'חשמונאים' ממשיכים במשימותיהם המבצעיות בגבול לבנון, הגיעה אליהם בערב שבת האחרונה הפתעה מרגשת: אוכל חם ומשובח לסעודות השבת.

מאחורי המיזם עומדים כוכב הרשת שוקי סלומון ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ממייסדי עמותת 'בזכות אהבת חינם ננצח', שנטלו על עצמם את המשימה לדאוג לכך שהחיילים הלוחמים לא יחסרו דבר בשבת קודש.

בסוף השבוע האחרון חילקו השניים מנות אוכל חמות מבית מסעדות 'מוטיס' ללוחמי החטיבה החרדית הנמצאים בשטח. "לקחנו על עצמנו בכל יום שישי לדאוג לאלפי חיילים לאוכל חם לשבת", מסרו, תוך הדגשת החשיבות שהם רואים במתן תמיכה רוחנית ופיזית לחיילים החרדים המשרתים בקווי החזית.

מחלקים אוכל בערב שבת
מחלקים אוכל בערב שבת

המיזם של סלומון ואוחנה הוא חלק מפעילות רחבה יותר של העמותה, שהוקמה במטרה לחזק את הקשר והאחדות בעם ישראל בתקופה מאתגרת זו. שוקי סלומון, ידוע בפעילותו הענפה ברשתות החברתיות ובקמפיינים חברתיים שונים.

איציק אוחנה, כתב הברנז'ה של כיכר השבת ומבעלי עמוד הבידור 'הרבנית', מוכר כאיש תקשורת פעיל בקהילה החרדית. לצד עבודתו העיתונאית, הוא משקיע זמן רב בפעילות חברתית וקהילתית, כפי שניכר גם במיזם הנוכחי.

החטיבה החרדית 'חשמונאים' פועלת בימים אלה בזירה הצפונית, כחלק ממערך הכוחות הפועלים לאורך גבול לבנון. הלוחמים החרדים, רבים מהם בני ישיבות לשעבר, משלבים בין שירות צבאי מבצעי לבין שמירה על אורח חיים תורני, ומיזמים כמו זה של סלומון ואוחנה מסייעים להם לשמור על הקשר לשורשיהם הרוחניים גם בתנאי שטח.

שוקי סלומוןגבול לבנוןאהבת חינםחשמונאיםאיציק אוחנהאוכל מוכןאוכל לשבת

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