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כך הגיבו בארגון

דיווח: ראש השב"כ הורה לפתוח בחקירה נגד חדשות 12 - זו הסיבה

ראש השב"כ דוד זיני לפתוח באופן מיידי בחקירה נגד חדשות 12 בחשד להדלפת פרטי מבצע "שאגת הארי" לכאורה | בידי גורמי הביטחון קיימים ממצאי מודיעין שעשויים להוביל לזהות המדליף | באגף החקירות בארגון מעבירים מסר חד-משמעי שלפיו לא תיפתח חקירה, למרות הוראתו של ראש השירות (חדשות)

6תגובות
אולפן חדשות 12|ארכיון

בעקבות ביקורת חריפה מצד שרי הממשלה, הורה ראש השב"כ דוד זיני לפתוח באופן מיידי בחקירה נגד חדשות 12 בחשד להדלפת פרטי מבצע "שאגת הארי" לכאורה, זאת לאחר שלטענתו נתקל בהתנגדות מצד הדרגים המשפטיים בארגון.

על פי הדיווח הערב (ראשון) בחדשות 14, בידי גורמי הביטחון בשב"כ ובמלמ"ב קיימים ידיעות וממצאי מודיעין שהגיעו מכמה מקורות שונים, אשר יכולים להוביל באופן ישיר לזהות המדליף הלא חוקי.

בדיווח נטען כי בליל יום חמישי האחרון התחולל עימות חסר תקדים במהלך ישיבת קבינט המלחמה והקבינט המדיני-ביטחוני, סביב חקירת העניין. במהלך הישיבה הטיחו מספר שרים ביקורת בראש השב"כ, ותהו כיצד ייתכן שהחשד להדלפה אינו נחקרת, וזאת חרף הנחיה ישירה ומפורשת של ראש הממשלה ושל שר הביטחון.

בתגובה להאשמות, חשף ראש השב"כ דוד זיני בפני השרים כי מי שמונעים ממנו לפתוח בחקירה בפועל הם ראש אגף החקירות בשירות והיועץ המשפטי של השב"כ – וזאת תחת הנחייתה הישירה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

עוד דווח כי כי גורם בכיר בשב"כ מסר שמקורבים לראש אגף החקירות בארגון מעבירים מסר חד-משמעי שלפיו לא תיפתח חקירה, למרות הוראתו של ראש השירות.

על פי הדיווח, אותו גורם אמר כי המסר שהועבר הוא: 'לא תהיה חקירה. הוא, דוד זיני, יכול להורות – אנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים'. עוד נמסר כי הדברים הועברו לראש השב"כ ב"דרך מיוחדת".

חקירהחדשות 12הדלפהראש השב"כ

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2
לזה קוראים מרד
אבי
נכון
שחר
אז הנה הגענו לשם חברה יש פה מרד אמיתי על מלא מה שהיה לפני ה7 לאוקטובר והביא לנו את האסון מה שהיה באטלנטה אותם אנשים אותם מעשים
אבי
ממש ככה הם יסלקו בכח כל אדם שלא יתחשק להם מה שניקרא פושעים בחליפות
כן כן
אין לך מושג. יש הפרדת רשויות.
סיר הסירים
1
לפטר מייד להפסיק לשלם משכורת
יעקב

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