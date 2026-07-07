הזמר לירז רוסו, המוכר בשמו האמנותי 'סטטיק', חשף בריאיון מרתק את הקשר העמוק שלו לדת וליהדות. בשיחה עם הכתב שיראל דילר בעיתון 'מקור ראשון', סיפר הזמר המצליח על אורח החיים היהודי שהוא מקפיד עליו בכל יום.

"אני לא מופיע ולא עובד בשבת, מניח תפילין, שומר כשרות ומברך על האוכל", מסר רוסו בריאיון. "אני מאוד קרוב גם לדת, זה נורא חשוב לי", הוסיף והדגיש כי מדובר בחלק מהותי מזהותו.

הזמר, שהתקרב לדת ולמסורת היהודית בשנים האחרונות, הפך לדמות מוכרת גם בציבור החרדי. כזכור, לפני כשלוש שנים הדליק סטטיק נר שני של חנוכה יחד עם חברו הטוב, רב הסלבס מרדכי חסידים, שהתארח בביתו.

ההתקרבות לדת של רוסו זכתה לביטוי מרגש במיוחד כאשר לפני כשלוש שנים התחתן בחופה וקידושין עם בת זוגו שרית פולק. הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו כיבד את האירוע וסידר את החופה והקידושין, כאשר בתפקיד העדים שימש חברו הטוב מרדכי חסידים ואברך נוסף.

בתקופה שקדמה לחתונה, עבר רוסו תקופה מורכבת כאשר הוטל ספק ביהדותו בשל היותו מאומץ. אולם לאחר בירור מעמיק, קיבל אישור רשמי מבית הדין הרבני על כך שהוא יהודי כשר כדת וכדין. "סוף סוף אני יכול רשמית להפוך למאושר באדם ולהינשא", כתב אז בהתרגשות, תוך שהודה לבית הדין הרבני בחיפה על ההתנהלות המקצועית והרגישה.

כיום, כשהוא מתבונן אחורה, רוסו מספר כי הזהות היהודית שלו הייתה "באפלה מוחלטת" בשנות ילדותו, אך כעת, בזכות האור שיש לו בחיים, העניינים מתחילים להתבהר לאט לאט. ההתקרבות לדת והקפדה על מצוות הפכו לחלק בלתי נפרד מחייו היומיומיים.

הריאיון המלא עם הזמר לירז רוסו 'סטטיק' מעלה תמונה של אמן מצליח שמצא את דרכו גם בעולם הרוחני, תוך שמירה על ערכי היהדות והמסורת במקביל לקריירה מוזיקלית פורחת.