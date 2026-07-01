דקת חיזוק ביום "לעשות את השבת" - הסבר ה'אור החיים' הקדוש | צפו ברבי אלימלך בידרמן ההסבר של האור החיים הקדוש איך אפשר לעשות שבת ממש| המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)