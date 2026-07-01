דקת חיזוק ביום"לעשות את השבת" - הסבר ה'אור החיים' הקדוש | צפו ברבי אלימלך בידרמןההסבר של האור החיים הקדוש איך אפשר לעשות שבת ממש| המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00"לעשות את השבת" - הסבר ה'אור החיים' הקדוש | צפו ברבי אלימלך בידרמן"לעשות את השבת" - הסבר ה'אור החיים' הקדוש | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:52עוד באותו נושאה'אור החיים' הקדוש מבטיח שלא תפסיד | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|30.06.26שמירת שבתרבי אלימלך בידרמןהאור החייםתוספת שבתדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:רצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל: החשוד ברצח הגיע לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט | פרטים חדשיםחזקי שטרן|10:50"וי להאי ארעא דחסרא גברא רבא"; סופדים למקובל רבי עמוס גואטה זצ"לישי כהן|09:33זה החשוד ברצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל | תיעוד מרגע המעצרדוד הכהן|09:15 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:זעזוע בנתניה: אלמוני רצח בדקירות סכין את המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל | החשוד נעצד לאחר מצודדוד הכהן|06:51רעייתו של הרב אריה יזדי מגיבה לסערה: "הרב לא יחזור בו מהדברים"חזקי שטרן|30.06.26כל ה-6 הגיעו לוועדה: רוטמן הוציא את לימון על הפרעהיוני גבאי ודניאל הרץ|30.06.26
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