דקת חיזוק ביום ה'אור החיים' הקדוש מבטיח שלא תפסיד | צפו ברבי אלימלך בידרמן ה'אור החיים' הקדוש מבטיח שלא תפסיד משיעור תורה, אל תפחד | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

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