דקת חיזוק ביוםלמדו 'אור החיים' בכל שבוע - וראו ישועה מעל הטבע | צפו ברבי אלימלך בידרמןקיבלו על עצמם ללמוד בספר אור החיים הקדוש בכל שבוע - וראו ישועה מעל הטבע! | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00למדו 'אור החיים' בכל שבוע - וראו ישועה מעל הטבע | צפו ברבי אלימלך בידרמןלמדו 'אור החיים' בכל שבוע - וראו ישועה מעל הטבע | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:00עוד באותו נושאלפעמים ה"שטן" שמפריע זה "מלאך ה'" שמציל אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|25.06.26רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:מנחי הפודקאסט לעגו לעסקן החסידי - וכעבור שעות הגיעה ההודעה המאיימתנחמן שטרנהרץ|11:18שבת חתן בבני ברק: שני הראשונים לציון חגגו יחד ב'יביע אומר'חיים רוזנבוים|28.06.26גולדקנופף עורר סערה: "המשתמטים מתל אביב! אישור מהמונדיאל זה בסדר?"יוני גבאי|28.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:תיעוד מקומם מלונדון | אברך נצפה קורע את העירוב ומכשיל אלפי חרדיםחיים רוזנבוים|28.06.26מה עשו איציק אוחנה ושוקי סלומון עם סיר צ'ולנט מהביל בגבול לבנון? צפוחנני ברייטקופף|28.06.26במעמד ההכתרה; חבר המועצת כונה "פוסק הדור" – ולא הבין במי מדובר | צפוחיים רוזנבוים|28.06.26
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