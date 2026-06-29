דקת חיזוק ביום למדו 'אור החיים' בכל שבוע - וראו ישועה מעל הטבע | צפו ברבי אלימלך בידרמן קיבלו על עצמם ללמוד בספר אור החיים הקדוש בכל שבוע - וראו ישועה מעל הטבע! | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)