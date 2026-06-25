דקת חיזוק ביום לפעמים ה"שטן" שמפריע זה "מלאך ה'" שמציל אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמן כשמשהו לא הולך בחיים, זה נראה לנו ה"שטן" שמפריע, אבל באמת זה מלאך ה' שנשלח להציל אותך ברחמים | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)