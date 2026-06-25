דקת חיזוק ביוםלפעמים ה"שטן" שמפריע זה "מלאך ה'" שמציל אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמןכשמשהו לא הולך בחיים, זה נראה לנו ה"שטן" שמפריע, אבל באמת זה מלאך ה' שנשלח להציל אותך ברחמים | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00לפעמים ה"שטן" שמפריע זה "מלאך ה'" שמציל אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמןלפעמים ה"שטן" שמפריע זה "מלאך ה'" שמציל אותך | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:31עוד באותו נושאהסגולות הנדירות בלימוד ה"אור החיים" | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|24.06.26רבי אלימלך בידרמןביטחון בה'דקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אלימות חסרת רסן הופעלה, קרוב לרבבת כלי רכב נעו בשיירות איטיות לכלא | המראות מ"מחאת הרכבים"דניאל הרץ|24.06.26תיעוד חמור: נהג שולף אקדח לעבר מפגינים חרדים בשיירת הרכבים | צפוקובי אטינגר|24.06.26האלימות משתוללת: סגן ראש העיר החרדית הותקף ונחנק במהלך השיירהדניאל הרץ|24.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:קטטת ענק חריגה בערד: עימותים חריפים ודחיפות בין חסידים לחילוניםדניאל הרץ|24.06.26ראש עיריית כפר יונה: "אין לנו שום בעיר עם חרדים, לא קשורים להפגנות"יהודה ג.|24.06.26נהג משאית הסתער עם סכין באיילון, חלון רכב בדרום נופץ לרסיסיםדניאל הרץ|24.06.26
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