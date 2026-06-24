נס של ממש: הזמר מוטי ויזל ניצל מכוויות קשות במהלך ההופעה שלו

אירוע מצער התרחש אמש (שלישי) כאשר הזמר החסידי הידוע מוטי ויזל נפצע בפניו בעקבות התלקחות אש במהלך אירוע שבו הופיע. הזמר, המוכר והאהוב בקרב הציבור החרדי, ספג כוויות משמעותיות ונזקק לטיפול רפואי.

על פי הנמסר, האירוע התרחש במהלך הופעה כאשר פרצה התלקחות פתאומית. ויזל, שהיה במקום, נפגע מהאש וספג כוויות בפניו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ראשוני.

מסביבתו של הזמר מוטי ויזל נמסר ל'כיכר השבת': "הוא ניצל בנס, מצבו טוב והוא מתאושש בביתו. מחר יש אירוע בר מצווה לבנו והוא יחגוג בשמחה עם בני משפחתו וחבריו מתעשיית המוזיקה".

למרות הפציעה והכאב, מתכוון ויזל להמשיך כמתוכנן ולהשתתף בשמחת בר המצווה של בנו מחר. בני משפחתו וחבריו מתעשיית המוזיקה החסידית צפויים להגיע לחגוג עמו את השמחה.

מוטי ויזל, זמר חסידי מוערך, השתתף לאחרונה במספר אירועים מוזיקליים. בין היתר, הוא הופיע במשתה פורים מלהיב באולפני 'כיכר השבת' יחד עם גדולי הזמר החסידי, והשתתף במחרוזת מיוחדת "בעת נעילת שער" בהפקתו של הזמר בנצי שטיין.