משרד החינוך מפרסם היום (שני) לראשונה חוזר מנכ"ל המסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים וקובע מדיניות ארצית אחידה בנושא.

החוזר גובש לאחר עבודת מטה מקצועית, בעקבות פניות רבות שהתקבלו במשרד ומקרים שעלו מבתי הספר, אשר המחישו כי היעדר הסדרה מערכתית יצר חוסר ודאות, פרשנויות שונות ולעיתים אף חיכוכים ועימותים מיותרים סביב הנחת תפילין.

מטרת החוזר היא לקבוע כללים אחידים וברורים, להעניק למנהלי בתי הספר מסגרת פעולה סדורה וליצור ודאות באופן יישום המדיניות בכלל בתי הספר הממלכתיים.

לראשונה נקבע כי על מנהל בית הספר לאפשר לתלמידים המבקשים בכך להניח תפילין בשטח בית הספר, ולגבש נוהל בית ספרי שיסדיר את אופן יישום המדיניות. במסגרת הנוהל יוגדר מקום מכובד להנחת תפילין, ייקבעו זמנים מוסדרים במהלך יום הלימודים כך שהנחת התפילין תתקיים בהפסקות בלבד, והנוהל יפורסם כחלק מתקנון בית הספר.

החוזר מבהיר עוד כי האחריות להבאת התפילין ולהגעה בזמן לשיעורים מוטלת על התלמידים הבוחרים להניח תפילין, באופן המאפשר את מימוש בחירתם לצד שמירה על רציפות הלמידה ועל שגרת בית הספר.

בנוסף, ממליץ החוזר לקדם את יישום המדיניות באמצעות שיח והידברות עם צוותי החינוך, הנהגת ההורים ומועצת התלמידים, במטרה להבטיח יישום מיטבי של ההסדרה ולשמור על אקלים חינוכי מכבד ועל המרקם הקהילתי המשותף לכלל תלמידי בית הספר - בין אם בחרו להניח תפילין ובין אם לאו.

שר החינוך, יואב קיש: "הנחת תפילין במדינת היהודים היא לא נושא למחלוקת או לפרשנויות מקומיות. היא זכות יסוד, מסורת בסיסית וגאווה לאומית. חוסר ההסדרה שליווה את המערכת במשך שנים ייצר חיכוכים ואי-ודאות שפגעו בתלמידים, בהורים ובהנהלות. חוזר המנכ"ל שאנו מפרסמים היום עושה סדר: הוא מעניק למנהלים כללים ברורים ומבטיח שכל תלמיד שירצה בכך, יוכל להתפלל ולהניח תפילין בצורה מכבדת, מוסדרת וטבעית. אנו מחזקים היום את הזהות היהודית ומחברים את הדור הצעיר לשורשים העמוקים ולערכי המורשת שלנו".