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"נס מהלך": הזמר יונתן רזאל שהחלים מאירוע מוחי - אירס את בתו | צפו

הזמר יונתן רזאל, שעבר אירוע מוחי ובחסדי שמים החלים - אירס את בתו רבקי עם הבחור אברהם בן דוד בגבעת זאב | "נס מהלך", אמרו כולם כשחגגו עמו בשמחה הגדולה | תיעוד מרגש (ברנז'ה)

הזמר יונתן רזאל שהחלים מאירוע מוחי - באירוסי בתו
הזמר יונתן רזאל שהחלים מאירוע מוחי - באירוסי בתו

הזמר יונתן רזאל, שעבר לפני מספר שבועות אירוע מוחי, בגינו אושפז במצב קשה ובחסדי שמים החלים - אירס אמש (שני) את בתו רבקי עם הבחור אברהם בן דוד בגבעת זאב.

המשתתפים בשמחה הגדירו את השתתפותו אחרי מה שעבר כ"נס מהלך".

כזכור, לפני כשבוע וחצי, הזמר יונתן רזאל שוחרר מהמרכז הרפואי שערי צדק לביתו במצב טוב, לאחר שאושפז במשך מספר שבועות בעקבות דימום מוחי ממנו סבל.

מהמרכז הרפואי שערי צדק נמסר עם שחרורו כי "בזכות האבחון והטיפול המהירים והמקצועיים שקיבל רזאל מיד עם הגעתו לשערי צדק, ומתן מעטפת לכל אורך האשפוז, הוא חזר לתפקוד רגיל ומלא". בית החולים הוסיף: "אנו מברכים את יונתן ואת המשפחה עם שחרורם מהמרכז הרפואי ומאחלים לו בריאות שלמה והמשך יצירה ותרומה לעולם התרבות שלנו".

משפחת רזאל שיתפה בהודעה מרגשת: "אנו מלאים בהכרת הטוב להקב"ה על הניסים הגלויים אשר גמלנו. תודה רבה לעם ישראל הנפלא על התפילות והדאגה לשלומו של יונתן. ואחרונים חביבים, תודה גדולה ומיוחדת לכל צוות המרכז הרפואי שערי צדק, הרופאים והאחיות, על הטיפול המסור".

אירוסיןיונתן רזאלאירוע מוחי

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