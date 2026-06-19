יונתן רזאל שוחרר הביתה אחרי אשפוז של שבועות: "ניסים גלויים"

הזמר יונתן רזאל שוחרר הבוקר (ראשון) מהמרכז הרפואי שערי צדק לביתו במצב טוב, לאחר שאושפז במשך מספר שבועות בעקבות דימום מוחי ממנו סבל. השחרור מסיים תקופה מורכבת שבה התפלל עם ישראל כולו לרפואתו של הזמר והיוצר המוערך.
כפי שמקובל במקרים של דימום מוחי, כלל אשפוזו של רזאל טיפול נרחב ותומך של הצוותים במערך המוח בשערי צדק. צוותים רפואיים וסיעודיים של היחידה לטיפול נמרץ נוירולוגי בהובלת ד"ר סטפן מאוסבך, בשיתוף צוות היחידה לניורו-רדיולוגיה בניהולו של ד"ר יעקב אמסלם, וכן צוות הרופאים והאחיות של המחלקה לניורוכירורגיה בראשות ד"ר נבו מרגלית, עמלו על החלמתו.
מהמרכז הרפואי שערי צדק נמסר כי "בזכות האבחון והטיפול המהירים והמקצועיים שקיבל רזאל מיד עם הגעתו לשערי צדק, ומתן מעטפת לכל אורך האשפוז, הוא חזר לתפקוד רגיל ומלא". בית החולים הוסיף: "אנו מברכים את יונתן ואת המשפחה עם שחרורם מהמרכז הרפואי ומאחלים לו בריאות שלמה והמשך יצירה ותרומה לעולם התרבות שלנו".
משפחת רזאל שיתפה בהודעה מרגשת: "אנו מלאים בהכרת הטוב להקב"ה על הניסים הגלויים אשר גמלנו. תודה רבה לעם ישראל הנפלא על התפילות והדאגה לשלומו של יונתן. ואחרונים חביבים, תודה גדולה ומיוחדה לכל צוות המרכז הרפואי שערי צדק, הרופאים והאחיות, על הטיפול המסור".
גל תפילות ברחבי הארץ
כזכור, לפני כשבועיים עבר הזמר יונתן רזאל אירוע מוחי קשה ואושפז במצב קשה. אחיו, המוזיקאי אהרן רזאל, עדכן אז כי "יונתן אכן אושפז השבוע בעקבות דימום בראשו. למרבה המזל, האבחון הרפואי היה מהיר מאוד. הוא נמצא כעת בטיפול נמרץ לצורך השגחה ומעקב, הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק".
בימים האחרונים נרשם גל תפילות נרחב לרפואתו של יונתן רזאל. הזמר שולי רנד ואשתו צופית הגיעו לתפילה באוהל הרבי מליובאוויטש בניו יורק, שם הניח רנד פתק מיוחד בציון הקדוש בו ביקש "רפואה שלימה בדחיפות כאן ועכשיו, ליונתן עדי בן חיה רחל".
שמחה בצל האשפוז
למרות מצבו הרפואי, החליטה המשפחה לקיים את שמחת האירוסין של בתו רבקי רזאל עם החתן אברהם ישעיהו בן דוד במחלקת הטיפול הנמרץ, בהשתתפות בני המשפחה הקרובים. הווארט נערך ליד מיטתו של יונתן, שהשתתף בשמחה עם בני משפחתו.
הכלה רבקי רזאל עברה בעצמה מסע קשה בחייה. בערב יום העצמאות בשנת 2010, כשהייתה ילדה, היא נפלה מגג ביתם בשכונת נחלאות בירושלים בזמן שצפתה בזיקוקים ונפצעה קשה מאוד. לאחר תהליך שיקום ארוך והתמדה רבה, היא החלימה בחסדי שמים וחזרה לעצמה.
יונתן רזאל, זמר, פסנתרן, מוזיקאי, מלחין, מעבד מוזיקלי ומנצח ישראלי, נולד בשנת 1973 בניו יורק. כשהיה בן שנתיים משפחתו עלתה לישראל והתיישבה בשכונת נחלאות בירושלים. הוא אחיו של המוזיקאי אהרן רזאל, וזכה להצלחה רבה בעולם המוזיקה החסידית עם שירים כמו "והיא שעמדה" ו"היינו כחולמים".
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