יונתן רזאל שוחרר הביתה אחרי אשפוז של שבועות: "ניסים גלויים"

הזמר יונתן רזאל שוחרר הבוקר (ראשון) מהמרכז הרפואי שערי צדק לביתו במצב טוב, לאחר שאושפז במשך מספר שבועות בעקבות דימום מוחי ממנו סבל. השחרור מסיים תקופה מורכבת שבה התפלל עם ישראל כולו לרפואתו של הזמר והיוצר המוערך.

כפי שמקובל במקרים של דימום מוחי, כלל אשפוזו של רזאל טיפול נרחב ותומך של הצוותים במערך המוח בשערי צדק. צוותים רפואיים וסיעודיים של היחידה לטיפול נמרץ נוירולוגי בהובלת ד"ר סטפן מאוסבך, בשיתוף צוות היחידה לניורו-רדיולוגיה בניהולו של ד"ר יעקב אמסלם, וכן צוות הרופאים והאחיות של המחלקה לניורוכירורגיה בראשות ד"ר נבו מרגלית, עמלו על החלמתו.

מהמרכז הרפואי שערי צדק נמסר כי "בזכות האבחון והטיפול המהירים והמקצועיים שקיבל רזאל מיד עם הגעתו לשערי צדק, ומתן מעטפת לכל אורך האשפוז, הוא חזר לתפקוד רגיל ומלא". בית החולים הוסיף: "אנו מברכים את יונתן ואת המשפחה עם שחרורם מהמרכז הרפואי ומאחלים לו בריאות שלמה והמשך יצירה ותרומה לעולם התרבות שלנו".

משפחת רזאל שיתפה בהודעה מרגשת: "אנו מלאים בהכרת הטוב להקב"ה על הניסים הגלויים אשר גמלנו. תודה רבה לעם ישראל הנפלא על התפילות והדאגה לשלומו של יונתן. ואחרונים חביבים, תודה גדולה ומיוחדה לכל צוות המרכז הרפואי שערי צדק, הרופאים והאחיות, על הטיפול המסור".

גל תפילות ברחבי הארץ

כזכור, לפני כשבועיים עבר הזמר יונתן רזאל אירוע מוחי קשה ואושפז במצב קשה. אחיו, המוזיקאי אהרן רזאל, עדכן אז כי "יונתן אכן אושפז השבוע בעקבות דימום בראשו. למרבה המזל, האבחון הרפואי היה מהיר מאוד. הוא נמצא כעת בטיפול נמרץ לצורך השגחה ומעקב, הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק".

בימים האחרונים נרשם גל תפילות נרחב לרפואתו של יונתן רזאל. הזמר שולי רנד ואשתו צופית הגיעו לתפילה באוהל הרבי מליובאוויטש בניו יורק, שם הניח רנד פתק מיוחד בציון הקדוש בו ביקש "רפואה שלימה בדחיפות כאן ועכשיו, ליונתן עדי בן חיה רחל".