"בגלל שראינו פרסומים מעט מוגזמים בתקשורת, חשוב לנו לשתף אתכם במצב הנוכחי", שיתף הבוקר אהרון רזאל, אחיו של יונתן רזאל שאושפז בבית החולים בעקבות אירוע מוחי | הוא שיתף במצבו: "הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק" (אנשים)
משדר הצדעה מיוחד שנערך בערוץ 20 לרגל 70 שנה לפעילות יד לאחים הביא עמו גל אדיר של פניות למוקד החירום של הארגון • במשדר ניתנה הצצה לפעילות הארגון באמצעות סדרת כתבות מהשטח, פאנלים מתחלפים שעסקו במגוון נושאים והופעה של אהרן רזאל וישי לפידות • יד לאחים :"הציבור נחשף לראשונה לפעילות האדירה של הארגון, שנעשית מטבע הדברים רחוק מן העין. בשעות אלו אנו שוקדים על התיקים החדשים שהגיעו לפתחנו בעקבות המשדר ומקווים להביא גם לאותם נשים וילדים את הנס ואת אור החנוכה הפרטי שלהם" (חרדים, מקודם)