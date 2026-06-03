רולי וצופית בתפילה בציון, היום ( צילום: באדיבות המצלם )

הזמר שולי רנד ואשתו צופית גרנט הגיעו היום (רביעי) לתפילה באוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע בבית העלמין מונטיפיורי ברובע קווינס שבניו יורק, במסגרת שהותם בארצות הברית לקראת פסטיבל 'טרייבקה' היוקרתי והופעה נדירה של שולי בניו יורק בשבוע הבא.

במהלך הביקור, הניח שולי רנד פתק מיוחד בציון הקדוש, בו ביקש רפואה שלימה לזמר יונתן רזאל, שאושפז לפני מספר ימים בבית החולים בעקבות דימום מוחי. "עם ישראל מבקש רפואה שלימה בדחיפות כאן ועכשיו, ליונתן עדי בן חיה רחל", כתב רנד בפתק. התפילה של שולי רנד מצטרפת לגל תפילות שנשאו בימים האחרונים לרפואתו של יונתן רזאל, זמר ומוזיקאי בן 53 שזכה להצלחה רבה בעולם המוזיקה החסידית. רזאל, שהוא אחיו של המוזיקאי אהרן רזאל, אושפז במצב קשה לאחר שעבר אירוע מוחי, אך מצבו התייצב בימים האחרונים. אתמול (שלישי) התייחס אהרן רזאל למצבו של אחיו ועדכן את הציבור: "יונתן אכן אושפז השבוע בעקבות דימום בראשו. למרבה המזל, האבחון הרפואי היה מהיר מאוד. הוא נמצא כעת בטיפול נמרץ לצורך השגחה ומעקב, הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק", מסר אהרן.

הפתק שהניחו באוהל הק'

הוא הוסיף כי "בגלל שראינו פרסומים מעט מוגזמים בתקשורת, חשוב לנו לשתף אתכם במצב הנוכחי. הרופאים אופטימיים, אך הוא זקוק כעת למנוחה מוחלטת כדי להחלים. אנו מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של יונתן עדי בן חיה רחל".

גם ממרכז הרפואי 'שערי צדק' נמסר כי "הזמר יונתן רזאל אושפז לפני מספר ימים במרכז הרפואי שערי צדק בשל דימום מוחי. יונתן בהכרה ומקבל טיפול רפואי מלא ומקיף". משפחתו של יונתן מסרה: "מצבו של יונתן יציב ואנו מודים על התפילות הרבות להחלמתו, מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואתו".

אהרון ויונתן רזאל ( צילום: גיא סידי )

יונתן רזאל, זמר, פסנתרן ומלחין ישראלי, נולד בשנת 1973 בניו יורק ועלה לישראל בגיל שנתיים. המשפחה התיישבה בשכונת נחלאות בירושלים, שם החלה בתהליך חזרה בתשובה. לאורך השנים זכה רזאל להצלחה רבה בעולם המוזיקה החסידית, והוא ידוע בשיריו המרגשים ובעיבודיו המוזיקליים המיוחדים.

הביקור של שולי רנד באוהל הרבי מצטרף לשורה ארוכה של ביקורים שנערכו במקום בימים האחרונים. שורד השבי מתן צנגאוקר הגיע השבוע לתפילה באוהל לאחר המפגש עם הנשיא טראמפ, וכן ארבעת ניצולי השבי שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין הגיעו לסגור מעגל של תפילה במקום שבו התפללו משפחותיהם לשחרורם במשך 738 ימי השבי.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של יונתן עדי בן חיה רחל, בתוך שאר חולי עם ישראל.