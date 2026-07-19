כיכר השבת

"שיעור לחיים": מילות סיכום מהבוס שלי, ח"כ יעקב מרגי שפורש מהחיים הפוליטיים 

במשך ארבע השנים האחרונות זכיתי לעבוד לצידו, ולהיכנס לבית הספר הטוב ביותר שיכולתי לבקש לעשייה ציבורית ולפוליטיקה | במשך ארבע השנים האחרונות זכיתי לעבוד לצידו, ולהיכנס לבית הספר הטוב ביותר שיכולתי לבקש לעשייה ציבורית ולפוליטיקה (אנשים)

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(צילום: ללא קרדיט)

עם סיומה של הקדנציה, ועם החלטתו של שר הרווחה וחבר הכנסת יעקב מרגי שלא להתמודד לכנסת הבאה, אני מוצא את עצמי בעיקר מלא בהכרת הטוב.

במשך ארבע השנים האחרונות זכיתי לעבוד לצידו, ולהיכנס לבית הספר הטוב ביותר שיכולתי לבקש לעשייה ציבורית ולפוליטיקה.

זכיתי לראות מקרוב כיצד אדם במעמדו, שזוכה להערכה ציבורית רחבה, מתייחס לכל פונה ולכל נזקק ברגישות, בענווה ובאחריות אמיתית. ראיתי כיצד הוא דורש מאיתנו, צוות הלשכה, לטפל בכל פניית ציבור במסירות מלאה, מתוך ההבנה שמאחורי כל פנייה עומד אדם ועולם שלם.

זכיתי גם להתלוות אליו לפגישות מקצועיות עם ראשי רשויות מכל רחבי הארץ. שם נחשפתי לעומק הידע, למקצועיות, לחשיבה הסדורה ולהבנה יוצאת הדופן שלו את עולם הרווחה ואת צורכי השכבות החלשות. פעם אחר פעם ראיתי ראשי רשויות מופתעים לגלות שמולם יושב שר שמכיר את משרדו ואת צורכי הרשויות לפרטי פרטים, יודע להציע פתרונות יצירתיים מחוץ לקופסה, ומקבל החלטות מתוך אחריות אמיתית ומתוך שליחות.

למדתי ממנו שהפוליטיקה מתגמדת אל מול תחושת השליחות. במשך עשרות שנים, ובמגוון התפקידים שבהם כיהן, הוא פעל מתוך מחויבות עמוקה לציבור ולמדינה.

הממלכתיות שבה נהג בשבתו על כיסא סגן יושב ראש הכנסת, והכבוד שהעניק לבית הזה, דווקא בתקופה שבה ערכים אלו כה חסרים - היו עבורי שיעור נוסף בדרך שבה איש ציבור צריך לנהוג.

ומעבר לכל אלה, כמי שפעל במשך שנים בתנועת ש״ס, הוא הביא כבוד עצום לתנועה. בהתנהלותו, במקצועיותו ובמידותיו הוא היה מקור לגאווה גדולה עבור הציבור הספרדי והמזרחי. הוא כיבד כל נציג של התנועה, פעל תמיד בענווה ובדרך ארץ, וזכה להערכה, לאהדה ולכבוד - הן בתוך התנועה והן הרבה מעבר לה. לא במקרה הוא זכה לשבחים מכל קצוות הקשת הפוליטית; הוא הוכיח שאפשר לשלב נאמנות לדרך עם ממלכתיות, מקצועיות וכבוד לכל אדם.

המסירות, תחושת השליחות, המקצועיות והאנושיות שראיתי בו לאורך השנים ילוו אותי עוד שנים רבות.

תודה על הזכות ללמוד ממך, לעבוד לצידך ולראות מקרוב מהי מנהיגות אמיתית. מאחל לך הצלחה רבה בכל דרך שתבחר, ובטוח שעוד תמשיך לתרום לעם ישראל גם בשנים הבאות.

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4
הבוס שלך שלא דאג לציבור בוחריו והתוצאות מעצר בחורי ישיבה אין מחיר למשתכן ואין הנחה במעונות.
שאול
3
יעקב מרגי הוא אישיות ברוך עשייה וברוך כשרונית חריג בנוף הפוליטי בימינו מקצוען ואנושי זכית במורה לחיים
חזן שמעון
2
יעקב מרגי הוא איש ציבור אמיתי מקצוען עם נשמה זכה יעקב מרגי בך שלומי וזכית אתה לעבוד עם אדם ראוי שכמותו עלו והצליחו
יהודה כהן
1
יעקב איש עשייה שדיבר עם כולם בגובה העינים בן אדם עניני ומעשי חד משמעית שהוא יהיה חסר בפוליטיקה הישראלית
דניאל דהאן

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