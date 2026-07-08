עומרי פלד בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו עומרי פלד בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו 10 10 0:00 / 30:25

מה גורם לבחור שגדל בלי נרות שבת ובלי קידוש לעצור באמצע עריכת סרטון ביום שבת, לצאת לחורשה ולבכות? ומה גורם לאותו בחור, שנים לאחר מכן, להפוך לאחד הקולות הרוחניים המשפיעים ביותר ברשת?

עומרי פלד - אחד הפנים המוכרות בעולם הסושיאל הישראלי, מתארח בתוכנית "השם אחד", ללא ציצית גלויה, בדיוק כפי שהוא. ובכל זאת, מי שמקשיב לו מבין במהירות שהאדם הזה אינו אותו האדם שהיה לפני ארבע שנים. "לא היה לנו קידוש בבית, לא היה לנו ארוחת שישי בבית", הוא אומר ביושר כבר בפתיחה. "חילוני פלוס. כזה מקום שהוא מאוד, מאוד לא שם". "תמיד הייתי בחיפוש", הוא מספר. "עשר שנים בבודהיזם, פילוסופיה, מדע, איינשטיין - שאלת מתי נוצר העולם. לפני כארבע שנים חבר שלח לי את השיר 'כנען' של שלומי שבן, שולי רנד ורביד פלוטניק, וסיפר שזה שיר על חטא המרגלים. לא הבנתי כלום". הוא שאל, חברו הסביר ופלד נדהם: "וואו, יש סיפורים כאלה בתורה?". יאיר נתניהו החליף את שמו יאיר טוקר | 18:17 "כולם על הרצפה, לא לזוז": תיעוד לילי סוער מרגעי הפשיטה על החגיגה | צפו קובי רוזן | 16:47 "בראשית פרק א' פסוק א' – התחלתי מהתחלה", הוא מספר, "קראתי את הפרשה, קראתי ביאורים, ולאט לאט לאט העמקתי בזה. והיום זה כל כולי".

עומרי פלד בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו

הלפטופ, הצריבה והדמעות בחורשה

האמונה לא הגיעה בבת אחת. גם שמירת השבת לא. אבל הייתה שבת אחת שחרטה את עצמה בזיכרון – רגע שהפך נקודת אל-חזור.

"עוד הייתי שומר ממסכים בלבד – בלי פלאפון, בלי מחשב, בלי טלוויזיה. בשבת אחת, סביב השעה חמש בצהריים, הייתה לי התלבטות. היה סרטון שרציתי להעלות במוצ"ש ועוד לא היה ערוך. אמרתי לעצמי: יאללה, אכנס רק לרגע לערוך".

עומרי פתח את הלפטופ והתחיל לערוך, "אבל תוך כדי תנועה הרגשתי שמשהו פה פשוט לא נכון. לא מדויק. הרגשתי צריבה חזקה בעיניים. סגרתי את הלפטופ בבום".

התחושה הפנימית לא הרפתה. "הרגשתי התנגדות עצומה בלב. הרגשתי ששברתי חוקיות כלשהי של המציאות". עומרי יצא מהדירה והלך לחורשה קרובה. "ופשוט התחלתי לבכות בכי תמרורים. הרמתי את הראש לשמיים ושאלתי את השם: 'מה אתה רוצה ממני?', מאותו הרגע – עשיתי עוד צעד".

גל התשובה שמשנה את המדינה

מאותה שבת, משהו בתפיסת המציאות שלו השתנה. "השבת לא נמצאת כאיזה דיון פילוסופי – היא חקוקה במרקם המציאות. יש גבר, יש אישה, יש שבת. כמו שיש זכר ונקבה – זה אין לנו בחירה בדבר. הבורא שם אותה בתוך המציאות".

פלד לא רואה את המסע שלו כסיפור אישי בלבד. הוא רואה תופעה. "אני מעביר שבתות בריטריטים – 60, 70, 80 איש. בצפת, במרכז 'אסנט'. אתה רואה חרדים, דתיים, חילונים, דתל"שים – כולם יחד. אין פילוג בעם. זה שקר שעליתי עליו מזמן. פילוג יש רק באולפנים ובהפגנות. בעם עצמו – אנשים רק רוצים להתחבר".

והגל הזה, לדבריו, לא נוגע רק לחילונים: "עד היום, לילד שגדל בבית דתי היו שתי אופציות – להישאר דתי או לצאת בשאלה. היום, בעקבות גל התשובה של פוסט השביעי באוקטובר, יש אופציה שלישית: לא לצאת בשאלה – אלא לחזור בתשובה. לבחור ביהדות מתוך מקום פנימי ורוחני, לא רק כי ככה גדלת".

עומרי פלד בתוכנית "השם אחד" עם יוסי עבדו

שבעה ספרים במקביל, בלי רב, בלי בית מדרש

"לא הייתה לי שום מסגרת. לא רב, לא בית מדרש. ספרים", הוא אומר. "עד היום אני קורא שבעה ספרים במקביל", בהם: "בצור ירום" של הרב יורם אברג'ל – ביאור על התניא שהוא שקוע בו. "אורות וכלים" של הרב אשרוב. ליקוטי שיחות של הרבי מליובאוויטש. אורות של הרב קוק. וכל יום ראשון הוא נוסע לחברותא עם הרב יגאל לוינשטיין, מראשי המכינה הקדם-צבאית בעלי, ללמוד את כתבי הרב קוק.

"התרבות שגדלתי בה מחנכת אותך לשאול: מה אני צריך לקבל מהעולם? התורה מעדנת את השאלה ומהפכת אותה: לא מה אני צריך לקבל – מה אני צריך לתת". ומביא את הרב קוק: "ביטול תורה בעומק זה לא רק ילד שמשחק כדורגל במקום ללמוד. ביטול תורה זה שאתה לא מביא לעולם את התורה שלך – את הזווית הייחודית שרק אתה יכול להביא".

וזה המסר שהוא נושא לריטריטים ולניצולי נובה שהוא עובד איתם: "יש אמירה שמיוחסת לרבי נחמן: ביום שנולדת, קבע הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיך. יש לך חלק בפאזל – ואם אתה לא תתן אותו, אף אחד לא יתן אותו, כי הוא שלך.

"החבר'ה של נובה רגילים שזורקים עליהם זכויות ולוקחים מהם אחריות. מה שהם באמת רוצים לשמוע, עמוק בפנים – זה ההפך: שים עלי אחריות. יש לי תפקיד. יש לי משימה שהיא יותר גדולה ממני".

"תגיד תודה ותמשיך לשאול – תקבל תשובות"

פלד לא מדבר על אמונה בניתוק מהמציאות. נהפוך הוא: "אנחנו לא איבדנו אף טייס במלחמה הזאת. מישהו מדבר על זה? האמריקאים מאבדים טייסים באימונים. לנו לא נפל אחד בכל המלחמה. מבחינה סטטיסטית וצבאית אין לזה סיכוי – זה נס גלוי". אנחנו פשוט בוחרים לתת לו הסברים טבעיים.

הפחד היחיד שלו אינו מהיקף המצוות. "הפחד היחיד שאני חושב עליו הוא לעשות טעויות מול אנשים ומול העולם. אני רק רוצה לעשות את הדבר הנכון שהשם מצפה ממני לעשות בכל סיטואציה".

בסיום הראיון, שאלנו אותו: אם היית מסתכל על עצמך מהצד – מה היית אומר?

"תמשיך לשאול מה הוא רוצה ממך. ותגיד תודה – על כל דבר. זה המסע. כששואלים באמת – מקבלים תשובות. הגיע הזמן להפסיק עם השטויות, עם הריאליטי ועם הדיבורים הריקים, ולהבין שיש סיבה עמוקה למה אנחנו כאן בנקודת הזמן ההיסטורית הזו".

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