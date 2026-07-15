מחזק ומיוחד | צפו איך מאמינים גם כשאין תשובות? התשובה המטלטלת של הרבי לאלי ויזל השאלה שהרעישה את חתן פרס הנובל: מפגש יחידות לילי ויוצא דופן בין הסופר ניצול השואה אלי ויזל לרבי מליובאוויטש, הוליד תשובה קצרה ומטלטלת ששינתה את חייו של ויזל לעד. בשיעור מרתק לפרשת דברים, צולל המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון אל נבכי המפגש ההיסטורי, ומגלה דרך פירוש רש"י ותורתו העמוקה של רבי נחמן מברסלב כיצד דווקא הכפירה והספקות נובעים לעיתים מרגישות פנימית גבוהה, מדוע האמונה היא הבחירה האמיצה ביותר, ואיך אפשר לחיות עם שאלות קשות ופתוחות – ומתוכן למצוא משמעות עמוקה ומנוחת נפש אמיתית | צפו (יהדות)