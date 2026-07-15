לילה אחד, ביחידות אצל הרבי מליובאוויטש, שאל הסופר אלי ויזל - חתן פרס נובל לשלום וניצול מחנה אושוויץ - שאלה קשה שליוותה אותו כל חייו: איך אפשר להאמין באלוקים אחרי כל השואה הנוראה?
הרבי שתק, הביט בו, ואז השיב תשובה קצרה שטלטלה את ויזל עד סוף ימיו וליוותה אותו בספריו ובהרצאותיו במשך שנים ארוכות.
בשיעור לפרשת דברים צולל הרב ג'ייקובסון לתוך הפגישה המדהימה והמרגשת הזו, ומגלה דרך פירוש רש"י על הפסוק "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" מהי באמת אפיקורסות, ולמה היא, ולא האמונה, היא המשא הכבד ביותר שאדם יכול לשאת בחייו.
באמצעות תורה עמוקה של רבי נחמן מברסלב נלמד שהכפירה נובעת לא פעם מרגישות פנימית ומפחד עמוק מאכזבה, ושהבחירה להאמין היא דווקא אומץ יומיומי אמיתי - לא נאיביות ולא בריחה מהמציאות הקשה של החיים.
השיעור נותן מענה אמיתי וכן לכל מי שנושא ספקות כבדים בלב, ומראה שאפשר לחיות עם שאלות פתוחות ועדיין להחזיק אמונה עמוקה, כנה ומבוססת - אמונה שאינה בורחת מהכאב, אלא דווקא בתוכו מוצאת משמעות, תכלית ומנוחת נפש אמיתית ויציבה.
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