השאלה שהרעישה את חתן פרס הנובל: מפגש יחידות לילי ויוצא דופן בין הסופר ניצול השואה אלי ויזל לרבי מליובאוויטש, הוליד תשובה קצרה ומטלטלת ששינתה את חייו של ויזל לעד. בשיעור מרתק לפרשת דברים, צולל המגיד והדרשן הרב ג'ייקובסון אל נבכי המפגש ההיסטורי, ומגלה דרך פירוש רש"י ותורתו העמוקה של רבי נחמן מברסלב כיצד דווקא הכפירה והספקות נובעים לעיתים מרגישות פנימית גבוהה, מדוע האמונה היא הבחירה האמיצה ביותר, ואיך אפשר לחיות עם שאלות קשות ופתוחות – ומתוכן למצוא משמעות עמוקה ומנוחת נפש אמיתית | צפו (יהדות)
מריון ויזל הייתה דמות מרכזית
בעולם הספרות והמורשת היהודית,
והקדישה את חייה להנצחת
זיכרון השואה ולקידום מטרות הומניטריות | מריון הייתה שותפה
מרכזית לדרכו של בעלה,
תרגמה את ספריו,
והשפיעה רבות על הפיכתו
לאחד הפרשנים המוכרים ביותר של השואה
(חדשות
בעולם)
סופר השואה הנודע וחתן פרס נובל, אלי ויזל ערך ביקור מרגש בממלכת בעלזא בירושלים. שיא הביקור: פגישה עם האדמו"ר מבעלזא. ויזל סיפר לאדמו"ר שהינו חתנו של האדמו"ר מויז´ניץ שליט"א והחל לזמר בהתרגשות ובדמעות את הנוסח הידוע של ויז´ניץ על תפילות הימים הנוראים. פרסום ראשון (חדשות, חרדים)