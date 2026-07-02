הקלידן החסידי הכניס את בנו בכורו בבריתו של אברהם אבינו, כל צמרת המוזיקאים החסידיים התייצבו
כשם שנכנס לברית": בירושלים התקיימה אתמול (רביעי), שמחת הברית לבנו בכורו של הקלידן צביקי לוין • בשמחה השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה החסידית לצד אישי ציבור בכירים • בחייקה כובד בעל המנגן ר' אהרלה סמט, מגדולי ידידיו של אבי הבן (ברנז'ה)
כשם שנכנס לברית": בירושלים התקיימה אתמול (רביעי), שמחת הברית לבנו בכורו של הקלידן צביקי לוין • בשמחה השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה החסידית לצד אישי ציבור בכירים • בחייקה כובד בעל המנגן ר' אהרלה סמט, מגדולי ידידיו של אבי הבן (ברנז'ה)
ראש השב"כ דוד זיני לפתוח באופן מיידי בחקירה נגד חדשות 12 בחשד להדלפת פרטי מבצע "שאגת הארי" לכאורה | בידי גורמי הביטחון קיימים ממצאי מודיעין שעשויים להוביל לזהות המדליף | באגף החקירות בארגון מעבירים מסר חד-משמעי שלפיו לא תיפתח חקירה, למרות הוראתו של ראש השירות (חדשות)
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השחקן עופר חיון ורעייתו עומר כליף המקורבים לדת ולמסורת היהודית, חגגו היום (חמישי) ברית לבנם הבכור - ויקרא שמו בישראל: עתי עוז • משמעות השם: עתי - עת מהתנ"ך עוז - על שם הסבא עזרא חיון ז"ל שנפטר השנה • צפו
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סגן ראש עיריית אשדוד, עו"ד אלי נכט, מתיישב לריאיון חשוף ואמוציונלי אחד-על-אחד עם המגיש אלי גוטהלף, ומספר בפעם הראשונה על סדרת האסונות שכמעט גבו את חייו. בשיחה מרתקת נטולת פילטרים, הוא מדבר על הילדות בצל האנטישמיות באוקראינה, התעללות הקשה שחווה בישראל, ותפיסת העולם הייחודית שגרמה לו לסרב לקצבת נכות ולטפס לצמרת החיים כנגד כל הסיכויים. | צפו
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