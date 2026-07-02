כיכר השבת
ומי כובד בחייקה?

הקלידן החסידי הכניס את בנו בכורו בבריתו של אברהם אבינו, כל צמרת המוזיקאים החסידיים התייצבו

כשם שנכנס לברית": בירושלים התקיימה אתמול (רביעי), שמחת הברית לבנו בכורו של הקלידן צביקי לוין • בשמחה השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה החסידית לצד אישי ציבור בכירים • בחייקה כובד בעל המנגן ר' אהרלה סמט, מגדולי ידידיו של אבי הבן (ברנז'ה)

שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)
שמחת הברית לבן צביקי לוין (צילום: א. אייזנבך)

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ברית מילהאהרלה סמטצביקי לוין

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