דרמה של ממש נרשמת בימים אלו בחצר הקודש רחמסטריווקא, בצל ההכנות הקדחתניות לקראת שמחת בר המצווה ההיסטורית לבכור נכדיו של האדמו"ר, בן לחתנו שמואל אבא טוורסקי, שתתקיים ביום ראשון פרשת כי תבוא י"א אלול.

מדובר בשמחה ראשונה ומיוחדת במינה בחסידות, שכן זו הפעם הראשונה שבה האדמו"ר יכניס אחד מצאצאיו לעול המצוות. לאדמו"ר שתי בנות הנשואות לחתניו, הרב שמואל אבא טוורסקי ולהרב דוד יצחק יעקב בידרמן, וזוהי שמחת בר המצווה הראשונה בקרב דור ההמשך.

לרגל האירוע, אליו צפויים להגיע אלפי חסידים ואוהדים מכל רחבי הארץ והעולם, תרו עסקני החסידות אחר מתחם רחב ידיים שיוכל להכיל את ההמון. לאחר מאמצים מרובים הצליחו העסקנים לסגור על עריכת השמחה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב.

החלטה זו עוררה עניין רב בציבור החסידי, שכן עריכת האירוע במתחם בגבעת זאב נתפסה כצעד משמעותי, בפרט על רקע מחאות של גורמים במגזר הקנאי. כזכור, בעבר השיא גם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק פעמיים מצאצאיו בהיכל זה, למרות לחצים כבדים שהופעלו מצידם של אותם גורמים.

אולם כעת, לדאבון לבם של העסקנים, הצליחו אותם גורמים להביא לביטול קיומה של השמחה במתחם המתוכנן בגבעת זאב. בעקבות כך, עסקני החסידות עמלים בשעות אלו על מציאת מקום חלופי כאשר ככל הנראה השמחה המרוממת תתקיים באוהל ענק שיוקם בסמוך לבית המדרש סלאנים בעיר.