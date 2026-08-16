 דלג לתוכן הראשי
סערה בערב בר המצווה

לחץ הקנאים הכריע; ברגע האחרון בוטל האולם לשמחה הגדולה ברחמסטריווקא

כפי שדווח ב'כיכר השבת', ביום ראשון י"א אלול ייחגג בר המצווה לנכדו הבכור של האדמו"ר מרחמסטריווקא – שמחה ראשונה בקרב צאצאיו | עקב לחצי הקנאים, השמחה לא יתקיים בהיכל ביהמ"ד קרלין סטולין בגבעת זאב | היכן תתקיים השמחה ההיסטורית? | כל הפרטים (חסידים)

10תגובות
האדמו"רים מרחמסטריווקא - קרלין סטולין - סלאנים (צילום: שוקי לרר)

דרמה של ממש נרשמת בימים אלו בחצר הקודש רחמסטריווקא, בצל ההכנות הקדחתניות לקראת שמחת בר המצווה ההיסטורית לבכור נכדיו של האדמו"ר, בן לחתנו שמואל אבא טוורסקי, שתתקיים ביום ראשון פרשת כי תבוא י"א אלול.

מדובר בשמחה ראשונה ומיוחדת במינה בחסידות, שכן זו הפעם הראשונה שבה האדמו"ר יכניס אחד מצאצאיו לעול המצוות. לאדמו"ר שתי בנות הנשואות לחתניו, הרב שמואל אבא טוורסקי ולהרב דוד יצחק יעקב בידרמן, וזוהי שמחת בר המצווה הראשונה בקרב דור ההמשך.

לרגל האירוע, אליו צפויים להגיע אלפי חסידים ואוהדים מכל רחבי הארץ והעולם, תרו עסקני החסידות אחר מתחם רחב ידיים שיוכל להכיל את ההמון. לאחר מאמצים מרובים הצליחו העסקנים לסגור על עריכת השמחה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב.

החלטה זו עוררה עניין רב בציבור החסידי, שכן עריכת האירוע במתחם בגבעת זאב נתפסה כצעד משמעותי, בפרט על רקע מחאות של גורמים במגזר הקנאי. כזכור, בעבר השיא גם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק פעמיים מצאצאיו בהיכל זה, למרות לחצים כבדים שהופעלו מצידם של אותם גורמים.

אולם כעת, לדאבון לבם של העסקנים, הצליחו אותם גורמים להביא לביטול קיומה של השמחה במתחם המתוכנן בגבעת זאב. בעקבות כך, עסקני החסידות עמלים בשעות אלו על מציאת מקום חלופי כאשר ככל הנראה השמחה המרוממת תתקיים באוהל ענק שיוקם בסמוך לבית המדרש סלאנים בעיר.
בר מצווהגבעת זאבהאדמו"ר מרחמסטריווקאחסידות קרלין סטוליןהציבור הקנאי

10 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
לא תוגרו ! בושה שנכנעו לעברינים
יוסי
6
שיקחו את גור, כמו שעשו ויזניץ. גור מתים להיתפס כאנשי שלום במרכז הבמה. מקסימום יציעו כסף והשוחד יעוור.
ששש
5
על מה המהומה?
מנחם

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר