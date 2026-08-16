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העיתון החרדי ישלם פיצוי של מאות אלפי שקלים | הסרטון שישגע לכם את הראש • צפו

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"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

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כיכר השבתבנימין נתניהוצה"לחרדיםבני ברקארה"באיראןיוסי סרגובסקי

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