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חיזוק לוח המשדרים

הפרשן המוכר יוסי בן עטר מצטרף לכאן מורשת: "נציב סדר יום חד וברור"

איש התקשורת והפרשן הפוליטי יגיש את רצועת האקטואליה המרכזית • התוכנית תשודר מדי ערב בשעה 19:00 | "זכות להצטרף לתחנה המאוזנת ביותר" (עיתונות ומדיה)

3תגובות
יוסי בן עטר (צילום: כיכר השבת)

איש התקשורת יוסי בן עטר, מגיש והפרשן הפוליטי של סרוגים, מצטרף לתחנת הרדיו "כאן מורשת" ויגיש את רצועת האקטואליה המרכזית של התחנה.

התוכנית תשודר מדי ערב בשעה 19:00 ותעסוק באירועי היום, פוליטיקה, חברה ובסוגיות המרכזיות שעל סדר היום, בדגש על העולם הדתי והחרדי.

בן עטר, בעל ניסיון עשיר בשידורי רדיו ואקטואליה, יצטרף לנבחרת המגישים של "כאן מורשת" ויסכם את אירועי היום בשורת ראיונות, פרשנויות ושיחות עם מקבלי ההחלטות ומובילי השיח הציבורי בישראל.

הצטרפותו של בן עטר היא חלק מחיזוק לוח המשדרים של "כאן מורשת" והרחבת העיסוק באקטואליה הרלוונטית לציבור החרדי, הדתי והמסורתי בישראל. המהלך מגיע כחלק מתהליך שמובילה הנהלת התחנה לחיזוק מעמדה כבית רדיופוני מרכזי לציבור התורני.

יהונתן שורק, מנהל "כאן מורשת", מסר: "יוסי בן עטר מביא איתו ניסיון, חדות והיכרות עמוקה עם הזירה הפוליטית והציבורית. הצטרפותו לכאן מורשת, תחנת הרדיו הגדולה בציבור החרדי והדתי בישראל, תביא למשדר הערב קול מנוסה, סקרן ומעניין. הצטרפותו היא נדבך נוסף בתהליך שאנחנו מובילים לחיזוק התחנה - כבית רדיופוני לציבור התורני בישראל".

בן עטר עצמו הביע התרגשות מההצטרפות: "אני נרגש להצטרף לכאן, תאגיד השידור הישראלי, ובעיקר לבית החדש שלי - כאן מורשת - התחנה המאוזנת ביותר בציבור הדתי, החרדי והמסורתי בישראל. שידור ציבורי עצמאי הוא נכס חשוב, ואני מודה להנהלה - עידו תמרי וליהונתן שורק על האמון והזכות".

בן עטר הוסיף והודה לקודמו בתפקיד: "תודה גדולה גם לחברי דב אייכלר, קודמי בתפקיד, שסלל את הדרך. נציב סדר יום חד וברור, עם עיסוק שוטף בענייני פוליטיקה, התיישבות, מגזרים ותרבות יהודית. תדעו הרבה - ותגיבו יותר".
כיכר השבתכאן מורשתיוסי בן עטרפרשן

3 תגובות

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3
את מי מעניין תאגיד השידור הממומן ומתוחזק ע"י שמאלנים אדוקים שישמרו על כל פיפס ומשפט שיצא מהשדרנים הכי מהוללים.
משה
2
סוף כל סוף לאן נעלמת לנו יוסי
יצחק יוסף
1
ואתה תחליט איך לזכור את טבח 7.10 שהממשלה אשמה בו - בכפר עזה? חצוף
ריס

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