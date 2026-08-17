סערה התעוררה בעיר רחובות בעקבות הצבת פחי אשפה כמחסומים במהלך השבת ברחוב נורדאו בעיר, באופן שמנע מכלי רכב לעבור בציר, כך פורסם באתר "רחובות ניוז".

האירוע עלה לכותרות בעקבות פוסט שפרסמה תושבת העיר, ולאחר מכן פנה יו"ר האופוזיציה במועצת העיר, עו"ד יניב מרקוביץ', למנכ"לית העירייה יוספה חליבה בדרישה להתערבות מיידית.

לטענת מרקוביץ', בשבת האחרונה הוצבו מחסומים ברחוב ללא החלטה של ועדת התחבורה העירונית או מועצת העיר המאשרת את סגירתו בשבתות ובחגים. לדבריו, החסימה פוגעת בתושבים המבקשים להשתמש בציר ואף עלולה ליצור מפגע בטיחותי.

עוד טען כי לאחר שהתקבלו דיווחים על החסימות, נשלחו ניידות מטעם העירייה והמחסומים הוסרו, אולם זמן קצר לאחר מכן הם הוצבו מחדש. בעקבות זאת דרש מרקוביץ' לאתר את האחראים, לפעול נגדם ולוודא שהאירועים לא יחזרו על עצמם כבר בשבת הקרובה.

בעירייה מעריכים: מעשה קונדס של ילדים

בעיריית רחובות הבהירו כי אין כל החלטה עירונית לסגור את הרחוב וכי העירייה רואה בחומרה ניסיונות לחסום אותו במהלך השבת.

"זהות המעורבים טרם ידועה, אך ניתן לומר בזהירות המתבקשת כי ככל הנראה מדובר במעשה קונדס של ילדים", נמסר מהעירייה.

עוד ציינו כי בכל אירוע שבו התקבל דיווח על חסימה נשלחו למקום ניידות שיטור או ביטחון עירוני והציר נפתח לתנועה.

בעירייה הדגישו כי הם מבקשים לשמור על החיים המשותפים ועל הסטטוס קוו בעיר: "המרחב הציבורי שייך לכלל תושבי העיר ולאף אדם או קבוצה אין סמכות לחסום צירים או לפגוע בחופש התנועה".

בעקבות האירועים הנחה ראש העיר מתן דיל לתגבר את הסיורים באזור בשיתוף משטרת ישראל ולפעול לאיתור המעורבים, במטרה למנוע חסימות נוספות בשבתות הקרובות.