( צילום: דוברות המשטרה )

בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב עצרו היום (חמישי) תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, בחשד לביצוע עבירות של איומים והיזק בזדון לרכוש בכניסה לבניין המשרדים של חדשות ערוץ 12. המעצר בוצע בתום פעילות חקירתית מורכבת ואינטנסיבית שניהלה המשטרה בשיתוף פעולה עם גורמי ביטחון נוספים.

עם מעצרו של החשוד הותר לפרסום עצם קיומה של החקירה ופרטי האירוע, שהיו תחת צו איסור פרסום גורף עד לשעה זו. כזכור, זו הפעם השנייה בתוך פחות מחודש ימים שמערכת חדשות 12 מותקפת באופן דומה, כאשר בפעם הקודמת רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפנים ונמלט. תחילת האירוע: נזק כבד ומכתב איומים תחילתו של האירוע בתאריך 28 ביולי, כאשר סיור שגרתי של שוטרי מחוז תל אביב הבחין בשעות הבוקר בנזק כבד שנגרם לזגוגית דלת הכניסה של בניין חדשות 12, הממוקם בשדרות ההשכלה בתל אביב. בבדיקה ראשונית שנערכה בזירה התגלה כי מלבד הנזק הפיזי שנגרם לפתחי הבניין, הושאר בסמוך לכניסה מכתב איומים בעל אופי פוגעני, אשר הופנה לכאורה כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור מוכרים. הילד בן ה-6 עלה לאוטובוס הלא נכון בירושלים; כך מצאו אותו בלילה קובי רוזן | 18:41 התעצבן שגנבו לו את האופניים - ועשה פעולה קיצונית במחסן הבניין | צפו קובי אטינגר | 17:29 לנוכח חומרת הממצאים והחשש מפגיעה באנשי תקשורת ובנציגי ציבור, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, אשר פעלה בתיאום הדוק עם יחידת לחימה בפשיעה (יל"פ) איילון ובשילוב זרועות עם שירות הביטחון הכללי (שב"כ). מחומרי החקירה שנאספו בשטח עלה כי החשוד הגיע למקום, השליך אבנים בעצמה לעבר דלתות הזכוכית של הבניין, הניח את מכתב האיומים ונמלט מהזירה במהירות.

מצלמות האבטחה תיעדו את התקיפה מצלמות האבטחה תיעדו את התקיפה 10 10 0:00 / 0:26

במהלך הימים האחרונים נרשמה התקדמות משמעותית בחקירה בעקבות מגוון רחב של פעולות מודיעיניות ומבצעיות, אשר הובילו לחשיפת זהותו של החשוד. לפני זמן קצר פשטו בלשי הימ"ר על מיקומו של החשוד, הביאו למעצרו והעבירו אותו לחקירה במשרדי היחידה. במשטרה מציינים כי החקירה נמשכת לבחינת הרקע והנסיבות שהובילו לביצוע המעשה.

יצוין כי בעקבות האירוע החמור, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל משטרת ישראל רב-ניצב דני לוי, והדגיש כי אסור להשלים עם מציאות שבה אלימות משמשת אמצעי להפחדה ולהשתקת קולות בחברה הישראלית. הנשיא עמד על חומרת אירועי האלימות החוזרים ונשנים כנגד המערכת, ועל האיומים החמורים ברצח נגד אנשי תקשורת.

דלת הזכוכית המנופצת בחדשות 12 ( צילומסך: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

זו לא הפעם הראשונה שמערכת חדשות 12 מותקפת בשבועות האחרונים. לפני כשלושה שבועות התרחש אירוע כמעט זהה – רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפנים ונמלט. בנוסף, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים והסתה נגד עובדי המערכת.

מערכת חדשות 12 פרסמה בעבר תגובה חריפה בעקבות האירועים: "זוהי אזעקת אמת! דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר". המערכת הפנתה אצבע מאשימה ישירות כלפי הדרג הפוליטי: "ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים".