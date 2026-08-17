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60 הימים - חלפו

איראן מתכוננת למלחמה: חשיפה דרמטית על תוכנית ההסלמה האיראנית החשאית

הלילה היו אמורים לחלוף 60 הימים במזכר ההבנות הכושל של ג'יי די ואנס | בינתיים, איראן ניצלה את חלון הזמן שהעניקה לה טראמפ לצורך התחמשות והכנה דרמטית למלחמה | "ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה", אומרים באיראן (בעולם)

7תגובות
מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

דיווח דרמטי שפורסם ב"וול סטריט ג'ורנל" מגלה כי ניצלה את התקופה שחלפה מאז החתימה על מזכר ההבנות כדי לשקם במהירות את תשתית הטילים שלה ולהיערך לעימות צבאי נרחב.

על פי מידע מודיעיני של מדינות ערב, השליטה במערך המתקפות הועברה לידי גורמים קיצוניים בהנהגה בראשות מוג'תבא חמינאי, אשר פועלים להרחבת הלחימה באזור.

ההכנות האיראניות כוללות הגברת קצב הייצור של טילים ומל"טים, מינוי מפקדים יוצאי מלחמות לתפקידי מפתח והדוק התיאום עם מיליציות בעיראק ובתימן. משמרות המהפכה פועלים להרחבת שדה הקרב לים סוף ולאיום על מתקני אנרגיה ונתיבי שיט במפרץ הפרסי, תוך העברת רשימות מטרות מפורטות ומידע מודיעיני לחמושים החות'ים.

"ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה"

דובר משמרות המהפכה חוסיין מוהבי התייחס לצעדים הללו ומסר כי "ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה". מוהבי הבהיר בראיון כי "שיפרנו את יכולותינו, האצנו את קצב ייצור הטילים שלנו ושיפרנו את דיוק הטילים". דברים אלו ממחישים כיצד בזמן שארה"ב חתרה לשלום עם איראן, זו ניצלה את תום ליבה ופצחה במרוץ התחמשות.

אנליסט ההגנה מוחמד חסן סנגטראש ציין כי "ישנה גם דעה רווחת באיראן שהמלחמה העיקרית טרם החלה". לדבריו, "מה שראינו עד כה מתפרש יותר ויותר דרך עדשת טקטיקות 'חיתוך סלמי' - הסלמה מוגבלת והדרגתית שנועדה להחליש את היכולות לפני עימות גדול יותר".

מימין: אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה | משמאל: חוסיין טאב, מפקד הכוח החצי-צבאי בסיג' (צילום: לפי סעיף 27א)

מתיחות פנימית בטהראן

מנגד, גורמים פרגמטיים בהנהגה האיראנית, ובהם הנשיא מסעוד פזשכיאן, הזהירו מפני השלכות המשך הלחימה וקראו להגיע להסכם להקלת הסנקציות כדי למנוע קריסה כלכלית. הדיפלומט האמריקני לשעבר אלן אייר העריך את המצב ואמר כי "איראן תישאר על סף מלחמה, ותתכונן למתקפה נוספת", כחלק מאסטרטגיה כוללת של המשטר.

ההסלמה בשטח מתרחשת עם תום תקופת 60 הימים שנקבעה במזכר ההבנות שנחתם ב-17 ביוני 2026 בוורסאי. בעקבות תקיפות איראניות על כלי שיט והסלמת הפעולות האזוריות, הגיב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחריפות והצהיר כי "האנשים המסוכנים מאוד מאיראן, הם חולים", ואף הוסיף כי "יש בהם משהו לא בסדר".

הוא באמת המציא את כל זה? הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

"איראן מוכנה לעימות הגדול"

מנגד, יועצו של מוחמד באקר קליבאף, מהדי מוחמדי, הבהיר כי המתיחות רחוקה מסיום וציין כי "לאומה האיראנית עדיין יש הרבה עניינים לא גמורים עם טראמפ". מוחמדי הדגיש את נכונותה של טהרן להמשך המאבק ואמר כי "איראן מוכנה לעימות הגדול", כחלק מההיערכות לעימות ממושך.

כידוע, מוג'תבא חמינאי ביצע מינויים דרמטיים בצמרת הביטחונית האיראנית, כאשר מפקדים קיצוניים הועלו לתפקידי מפתח. בין המינויים הבולטים: עלי עבדוללהי כראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים, ואחמד וחידי כמפקד העליון של משמרות המהפכה.

בנוסף, נחשפו ניסיונות של ממשל טראמפ ליצור קשר ישיר עם משמרות המהפכה דרך מפקד המשמרות אחמד ואחידי, אך הניסיון כשל בסופו של דבר. האמריקנים לא הצליחו להבין אם נציגי איראן מייצגים את משמרות המהפכה, שהפכו לגורם החזק במדינה.
איראןמשמרות המהפכה
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7 תגובות

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6
מה זה 60 הימים היו אמורים לעבור. עברו. ממה ככ מפחדים תנו להם בראש צריך להכחיד את השלטון הזה מהעולם .גם העם האירני מייחל לזה.
אילן
5
עברו 60 הימים ועכשיו טראמפ משקשק , איזה הסכם הזוי עליו להמציא כדי לברוח מעמות ?נמושה .
המשקיף
4
יאלה להתחיל להוריד את משמרות המהפיכה
תנו בראש

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