כשם שנכנס לברית": בירושלים התקיימה אתמול (רביעי), שמחת הברית לבנו בכורו של הקלידן צביקי לוין • בשמחה השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה החסידית לצד אישי ציבור בכירים • בחייקה כובד בעל המנגן ר' אהרלה סמט, מגדולי ידידיו של אבי הבן (ברנז'ה)
בכירי תעשיית המוזיקה החסידית השתתפו השבוע בשמחת החתונה של הקלידן צביקי לוין, כשעל התזמורת מקהלת מלכות המורחבת בניצוחו של פנחס ביכלר, ארהלה סאמט, יענקי דסקל, מאיר אדלר ומנדי גולדברג • צפו בגלריה של הצלם יהושע פרוכטר(ברנז'ה)
בשל ריבוי המשתתפים, ייערכו שני מעמדי סיום ב'ארנה' בירושלים, בליל שישי ט' אדר א', ובמוצאי שבת י"א אדר א' • מעמדי ענק בפאר והדר לכבודה של תורה ובהשתתפות גדולי ישראל, בעלי מנגנים ותזמורת ענק שתציג לחנים מיוחדים וחדשים ומרגשים • במקביל, רבבות ישתתפו בסיומים שייערכו ברחבי תבל (חרדים)
לחן העממי והמוכר מקבל גרסה חדשה, בהשתתפות גדולי הזמר החסידי ארהלה סאמט, ארי היל , והצמד שייע & יואלי על המילים ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו, הלחן הולבש על ידי האדמו"ר מפיטסבורג. עיבוד: אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים)