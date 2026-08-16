המהומה בהוד השרון - צילום: יהודה אהרוני חדשות 14 המהומה בהוד השרון | צילום: צילום: יהודה אהרוני חדשות 14 10 10 0:00 / 0:13

אירוע הכתרת הרב ארז אלחרר לרבה של הוד השרון נערך הערב (ראשון) באולמי האחוזה בעיר, כשבעה חודשים לאחר שנבחר לתפקיד ברוב קולות ולאחר 16 שנים שבהן לא כיהן רב עיר בהוד השרון. במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגר״ד יוסף והגר״ק בר, רבנים ואישי ציבור.

מעמד ההכתרה ( צילום: באדיבות המצלם )

הראשון לציון הרב דוד יוסף על אבידן - צילום: באדיבות המצלם הראשון לציון הרב דוד יוסף על אבידן | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:20

מחוץ לאולם התקיימה במקביל מחאה של פעילי שמאל נגד אירוע ההכתרה. כוחות משטרה נערכו במקום, ובשלב מסוים ניסו חלק מהמפגינים להתקרב לכניסה לאולם ולהפריע לקיום האירוע. השוטרים פעלו להרחיקם ובהמשך המחאה הסתיימה. "וידאתי שהן לא בסכנה": הקצין שאיתר את מלי וליאל מספר על רגעי התשאול דניאל הרץ | 20:17 במהלך מעמד ההכתרה בירך הראשון לציון הגר״ד יוסף את יהודה אבידן, מ"מ מנכ״ל המשרד לשירותי דת, על כניסתו הצפויה לתפקיד מנכ״ל הרבנות הראשית לישראל, ואיחל לו: ״יאריך ימים על ממלכתו״.

אבידן במסר למפגינים מחוץ לאולם - צילום: באדיבות המצלם אבידן במסר למפגינים מחוץ לאולם | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:54

מסר למפגינים בחוץ: ״כולנו אחים״

באווירת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, התייחס אבידן במהלך האירוע למחאה שהתקיימה מחוץ לאולם ושלח מסר למפגינים.

״לא בזכות אלה שיושבים כאן, ולא בזכות אלה שיושבים מאחורינו, אלא בזכות כלל העיר שרצתה אותו בגלל העשייה, כי הוא הרב של כל העיר. הוא הרב של החילונים, של הדתיים, של כל אחד ואחד. בזכות זה רוצים אותו ורצו אותו״, אמר אבידן.

בהמשך פנה ישירות למפגינים ואמר: ״אני אומר לכם, לאחינו שנמצאים בחוץ, אנחנו באנו כאן לערב כדי לקרב את עם ישראל, לקרב את הלבבות. חודש הרחמים והסליחות, וכולנו אחים, וככה נמשיך להיות אחים״.