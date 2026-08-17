אנו מורגלים לראות אדמו"רים מורמים מעם, ראשי ישיבות ומרביצי תורה לאלפים יוצאים לרחובות ומוחים בלהט על מעצרם של בני תורה. מעשיהם כבירים, והפיכת העולמות למען כל בחור או חסיד שנעצר היא חובה קדושה. אך מה עולה בגורלו של אברך פשוט, עדין נפש, שאינו נמנה על החצרות הגדולות או המוסדות המקושרים?

זהו סיפורו הכואב של האברך החשוב, שקדן ועדין נפש, הרב יצחק דוד לאמעט, תושב שכונת רמות בירושלים. אברך שקובע עתים לתורה בעמל ובשקדיות, גם בתוך נסיבות חיים מורכבות, ומוצא את עצמו מזה שבוע ימים מאחורי סורג ובריח בכלא 10.

הדרמה החלה כאשר לר' יצחק דוד נולד בן במזל טוב לפני מספר שבועות. בעצת עסקן, פנה ללשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו כבן ישיבה. אלא שתוך זמן קצר המציאות טפחה על פניו: הוא נעצר במקום ונלקח ישירות למעצר צבאי.

מכיוון שר' יצחק דוד אינו משתייך לחסידות בעלת אגרוף פוליטי או לארגון גדול עם מערך עסקנים משומן, הוא נותר לבדו. הוא 'נפל בין הכיסאות' במלוא מובן המילה, ללא מעטפת, ללא זעקה ציבורית וללא הסיוע שהוא כל כך זקוק לו בשעה קשה זו.

עוונו היחיד של ר' יצחק דוד הוא רצונו להמשיך ולשקוד על התורה הקדושה. כעת, לאחר שחגג את ברית המילה לבנו וימים ספורים לפני מעמד 'פדיון הבן', נותרה רעייתו הצעירה לבדה במערכה, נושאת על כתפיה את הנטל הכבד והדאגה העמוקה לבעלה הכלוא.

המקרה המזעזע הזה מעורר כאב רב בקרב מכריו, התוהים האם דמו של אברך שאינו מקושר שווה פחות.

הציבור נקרא להתפלל ולזעוק למען האברך הרב יצחק דוד בן חנה, שיזכה לצאת מאפלה לאורה ולשוב לחיק משפחתו ולספסל הלימודים במהרה.