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מיד לאחר לידת בנו בכורו

נפל בין הכיסאות - בלי חסידות ובלי עסקנים: האברך שנכלא בכלא 10 ונשאר לבד במערכה

הסיפור שמסעיר את המגזר החרדי בירושלים: אברך שקדן ועדין נפש מרמות נעצר בלשכת הגיוס ונלקח ישירות לכלא 10 | כעת, כשרעייתו נותרה לבדה לקראת מעמד 'פדיון הבן', נחשף הכאב הגדול ומכריו זועקים מנהמת לבם: "אם הוא היה חסיד של אדמו"ר מוכר, העולם היה רועד. דמו הפך להפקר?" | הסיפור המלא (בארץ)

36תגובות
כלא 10 (צילום: יהודה גליקמן)

אנו מורגלים לראות אדמו"רים מורמים מעם, ראשי ישיבות ומרביצי תורה לאלפים יוצאים לרחובות ומוחים בלהט על מעצרם של בני תורה. מעשיהם כבירים, והפיכת העולמות למען כל בחור או חסיד שנעצר היא חובה קדושה. אך מה עולה בגורלו של אברך פשוט, עדין נפש, שאינו נמנה על החצרות הגדולות או המוסדות המקושרים?

זהו סיפורו הכואב של האברך החשוב, שקדן ועדין נפש, הרב יצחק דוד לאמעט, תושב שכונת רמות בירושלים. אברך שקובע עתים לתורה בעמל ובשקדיות, גם בתוך נסיבות חיים מורכבות, ומוצא את עצמו מזה שבוע ימים מאחורי סורג ובריח ב.

הדרמה החלה כאשר לר' יצחק דוד נולד בן במזל טוב לפני מספר שבועות. בעצת עסקן, פנה ללשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו כבן ישיבה. אלא שתוך זמן קצר המציאות טפחה על פניו: הוא נעצר במקום ונלקח ישירות למעצר צבאי.

מכיוון שר' יצחק דוד אינו משתייך לחסידות בעלת אגרוף פוליטי או לארגון גדול עם מערך עסקנים משומן, הוא נותר לבדו. הוא 'נפל בין הכיסאות' במלוא מובן המילה, ללא מעטפת, ללא זעקה ציבורית וללא הסיוע שהוא כל כך זקוק לו בשעה קשה זו.

עוונו היחיד של ר' יצחק דוד הוא רצונו להמשיך ולשקוד על התורה הקדושה. כעת, לאחר שחגג את ברית המילה לבנו וימים ספורים לפני מעמד 'פדיון הבן', נותרה רעייתו הצעירה לבדה במערכה, נושאת על כתפיה את הנטל הכבד והדאגה העמוקה לבעלה הכלוא.

המקרה המזעזע הזה מעורר כאב רב בקרב מכריו, התוהים האם דמו של אברך שאינו מקושר שווה פחות.

הציבור נקרא להתפלל ולזעוק למען האברך הרב יצחק דוד בן חנה, שיזכה לצאת מאפלה לאורה ולשוב לחיק משפחתו ולספסל הלימודים במהרה.
גיוס חרדיםלשכת הגיוסכלא 10יצחק דוד לאמעטרמות ירושלים

36 תגובות

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25
תמשיכו לרוץ ולהתייעץ עם עסקנים שמפריחים הבטחות באוויר כבר שנתיים שהבטיחו העסקנים ולא יצא מאומה מכל זאת
ברור
אף עסקן לא הבטיח כלום והאירגוניים והעסקנים עזרו הרבה מאוד לכולם עד היום מדוע סתם להשמיץ?
משה
הכוונה לעסקנים שמבטיחים שיסדרו את זה אחרי שילכו ללשכת גיוס
החברה האלו חייבים להתחיל להשתפשף
24
יש לי רעיון מעולה האם יש אדמור שהוא כהן להביא אותו לכלא שיעשה שם את הפדיון ואם האדמור יוצא מי לא יגיע אפילו ראש הממשלה יגיע להצתלם וכמובן כל חברי הכנסת שלנו יהיה להם זמן גם להגיע ןבא לציון גואל
לעבוד עם שכל
רעיון נפלא! הרבי של תולדות אהרן ואחיו, הרבי של תולדות אברהם יצחק, הם כהנים.
Golanchiker Rebbe
23
להשתדל בהצלת בחור, צריך להיות ללא קשר לשייכותו לזרם זה או אחר. אחרת, זה לא לשם שמיים!!! לתשומת לב כל האדמורי"ם, הרבנים והעסקנים העוסקים בנושא. בתודה!
משה

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