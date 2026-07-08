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גל אלימות כלפי התקשורת

רעול פנים ניפץ את דלת 'הארץ': דמיון מטריד לתקיפה ב-12

רעול פנים הטיח לבנים כבדות לעבר דלת מערכת 'הארץ' בתל אביב • סימני דמיון מטרידים לתקיפה באולפני חדשות 12 לפני ימים | "נחצה גבול מסוכן", מאשימים את הממשלה (חדשות)

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דלת הזכוכית המנופצת (צילומסך: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

גל של אלימות חסרת תקדים מופנה בימים האחרונים כלפי מרכזיים בישראל. הלילה (רביעי), רעול פנים הגיע למערכת עיתון "הארץ" בתל אביב, הטיח שתי לבנים כבדות לעבר דלת הכניסה המזכוכית – וגרם לניפוצה. התיעוד ממצלמות האבטחה מציג את החשוד מבצע את המעשה ונמלט מהמקום בשניות ספורות.

התקרית מגיעה ימים ספורים לאחר אירוע כמעט זהה שהתרחש ביום ראשון, אז רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפני חדשות 12 בתל אביב ונמלט. בשני המקרים מדובר בשיטת פעולה דומה, המעלה חשש כי מדובר בסדרת פעולות מכוונת נגד גופי תקשורת.

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"נחצה גבול מסוכן"

בעקבות האירועים, במערכות התקשורת מותחים ביקורת חריפה על האווירה הציבורית. לאחר הפיגוע באולפני חדשות 12, מסרו שם בתגובה תקיפה: "שוב נחצה גבול מסוכן. על ממשלת ישראל ושר התקשורת לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות בקו ישר גם למעשים חמורים בשטח".

המערכת הוסיפה והפנתה אצבע מאשימה כלפי הדרג הפוליטי: "משטרת ישראל צריכה לפעול מייד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת". יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שמערכת חדשות 12 מותקפת – לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים לרצח והסתה נגד עובדי המערכת.

אולפן חדשות 12|ארכיון

המשטרה פתחה בחקירה

נכון לשעה זו, המשטרה פתחה בחקירות לבחינת הקשר בין האירועים ולאיתור החשודים. גורמי אכיפה בוחנים את התיעודים ממצלמות האבטחה בשני המקומות, בניסיון לזהות דפוסים משותפים ולאתר את המבצעים.

האירועים מתרחשים על רקע תקופה של מתיחות גבוהה בין הממשלה לבין התקשורת. בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים על מעצרים של מסיתים ברשתות החברתיות, וכן על השחתת אולפני גלי צה"ל בכתובות נאצה. כזכור, לפני מספר חודשים אף התקיים דיון בבג"ץ בעתירות נגד החלטת הממשלה להפסיק את הפרסומים הממשלתיים ולבטל את המינויים הממשלתיים לעיתון "הארץ", החלטה שעוררה ביקורת חריפה בדבר פגיעה בחופש העיתונות.

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זה מרגיש כמו מישהו שמנסה להצית מהומות
ארי

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