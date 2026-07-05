דלת הזכוכית בכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה אמש (מוצ"ש) על ידי אדם רעול פנים. כוחות משטרה הוזמנו למקום לאחר האירוע, שמתרחש על רקע סדרת מקרים של הסתה והשחתה נגד המערכת בשבועות האחרונים.

כזכור, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים לרצח והסתה נגד עובדי המערכת.

בתגובה שפרסמה מערכת חדשות 12, נכתב: "דלת הכניסה לבניין מערכת החדשות בתל אביב נופצה אמש על יד רעול פנים. אנחנו מזועזעים, אבל לא מופתעים מהאלימות, ששוב חוצה גבול מסוכן ולא בפעם הראשונה".

המערכת הפנתה אצבע מאשימה כלפי הדרג הפוליטי: "ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים". עוד נמסר כי "משטרת ישראל צריכה לפעול מייד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת".

יצוין כי האירוע מתרחש בתקופה של מתיחות גבוהה בין הממשלה לבין התקשורת. בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים על מעצרים של מסיתים ברשתות החברתיות, וכן על השחתת אולפני גלי צה"ל בכתובות נאצה.

במקרה של חדשות 12, זו לא הפעם הראשונה שהמערכת מותקפת. כאמור, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי המסיתות לאלימות נגד עיתונאי המערכת.

המערכת סיימה את הודעתה במסר נחרץ: "אנו לא נירתע גם לנוכח החקיקה, ההסתה, והאלימות". משטרת ישראל פתחה בחקירה לאיתור רעול הפנים שביצע את המעשה.