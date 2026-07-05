קרב על שקיפות: ערוץ 14 נקנס ב-75 אלף שקל

הקרב על השקיפות בין הרשות השנייה לערוץ 14 הגיע השבוע לשיא חריף: הרשות הטילה קנס כספי בסך 75 אלף שקל על הערוץ, זאת לאחר שהנהלת הערוץ סירבה להעביר את נתוני ההכנסות המלאים לשנת 2025. במכתב חריף שנשלח למנכ"ל הערוץ, אריאל אדרי, הודגש כי הערוץ מתעלם באופן שיטתי מהנחיות הרשות והוראות החוק.

כפי שפורסם באתר 'דה-מרקר', הדרישה להעברת הנתונים נועדה לבחון האם הערוץ עודו עונה להגדרה של "ערוץ זעיר" – מעמד המעניק לו הקלות רגולטוריות מפליגות ופטור מתשלום דמי רישיון עד רף הכנסות של 80 מיליון שקל. ברשות חוששים כי הערוץ כבר חצה את הרף, אך ממשיך ליהנות מהטבות כלכליות בניגוד לחוק.

התמהמהות הממושכת ודרישות הרשות

למרות פניות חוזרות ונשנות מאז חודש מרץ, אנשי הערוץ התמהמהו ואף ביקשו דחיות ממושכות שנדחו על ידי הרשות. כעת, לצד הקנס המיידי, הוטל על הערוץ קנס נוסף על תנאי אם לא יציג את הנתונים עד ה-9 ביולי. הרשות השנייה הבהירה כי מדובר בדרישה חוקית שאינה ניתנת למשא ומתן.

המקרה של ערוץ 14 אינו מבודד. כפי שדיווחנו לאחרונה, בית המשפט קבע כי על ערוץ 24 לשלם דמי הפצה בגין שידוריו במערך "עידן+", פסיקה שמשליכה ישירות על תביעה מקבילה וגדולה בהרבה התלויה ועומדת נגד ערוץ 14, בגין חובות הפצה המוערכים בכ-6 מיליון שקלים. פסק הדין בעניינו של ערוץ 24 קבע עקרון משפטי מחמיר: מכיוון שמדובר בתשלום חובה סטטוטורי, הרשות השנייה אינה מוסמכת להעניק פטור מתשלום ללא הסמכה מפורשת בחקיקה.

משרד התקשורת פועל להקלה

במקביל לצעדי האכיפה של הרשות השנייה, משרד התקשורת פועל לתיקון תקנות שיקלו על הערוץ ויסדירו את תשלום דמי הרישיון. מהלך זה מעורר תהיות לאור ההתנהלות הנוכחית מול הרשות השנייה, ומעלה שאלות לגבי הפער בין הגופים הרגולטוריים השונים.

גורמים בענף התקשורת מעריכים כי המקרה עשוי להוות תקדים משמעותי בנוגע לאכיפת דרישות השקיפות על ערוצי השידור. יצוין כי בעבר התערבה הרשות השנייה גם בקמפיינים פוליטיים שפורסמו בערוצי התקשורת, כשדרשה להוריד קמפיין של מועצת יש"ע בטענה שהוא "מעביר מסר בנושא השנוי במחלוקת בציבור".

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