האלמנה נשארה בלי כלום: הצוואה המפתיעה נחשפה בבית המשפט

סכסוך ירושה דרמטי הסתיים השבוע בתבוסה מוחצת לאלמנה שניסתה לתבוע חלק מעיזבון בעלה המנוח. בית המשפט לענייני משפחה באשדוד, בהנהלת השופטת ענת אלפסי, דחה את התנגדותה לצוואה ואף חייב אותה לשלם לילדי המנוח הוצאות משפט בסך 30 אלף שקלים.

במרכז המחלוקת עמד מנוח שנישא בשנית בשנת 2020, אך עוד באותה שנה דאג לערוך צוואה ברורה ומפורשת. במסמך הצוואה, הוריש את כל רכושו – לרבות דירה, מגרש וזכויות סוציאליות – לחמשת ילדיו הבגירים בלבד, תוך שהוא מדיר את אשתו החדשה מכל חלק בעיזבון.

"המנוח לא רצה להוריש לה דבר"

לאחר פטירת המנוח, הגישה האלמנה התנגדות לצוואה בטענה כי מגיע לה חלק מהעיזבון וכי הצוואה אינה תקפה. לטענתה, הילדים הפעילו עליו השפעה בלתי הוגנת והוא לא היה כשיר לערוך צוואה. מנגד, הציגו ילדי המנוח את הצוואה המפורשת שערך אביהם בליווי משפטי מקצועי, תוך שהם מדגישים כי זו הייתה החלטתו העצמאית והמודעת.

בפסק דינה המנומק, דחתה השופטת אלפסי את כל טענות האלמנה. "עמדת המנוח כלפי האלמנה תומכת בטענה לפיה לא רצה להוריש לה דבר", קבעה השופטת בחריפות. היא הפנתה להתכתבויות שקיים המנוח עם בנו זמן קצר לאחר נישואיו, בהן העלה אפשרות של גירושין מאשתו החדשה.

קצין מילואים פעיל ועצמאי

טענת האלמנה בדבר "השפעה בלתי הוגנת" מצד הילדים נדחתה על הסף. בית המשפט קבע כי המנוח, שהיה קצין מילואים פעיל, היה אדם צלול ובעל יכולת קבלת החלטות מלאה. השופטת הדגישה כי המנוח היה דעתן ועצמאי, וביקש במפורש להדיר את אשתו מהצוואה מתוך החלטה מושכלת.

כידוע, מקרים דומים של סכסוכי ירושה בין אלמנות לילדי המנוח אינם נדירים בבתי המשפט. רק לפני שבועות אחדים דחה בית המשפט בפתח תקווה תביעה דומה של אחיות שניסו לבטל מתנת דירה שהעניק אביהן לאחיהן, וחייב אותן בהוצאות משפט של 60 אלף שקלים.

30 אלף שקלים הוצאות משפט

בסופו של דבר, התנגדות האלמנה נדחתה במלואה. בית המשפט הורה לקיים את הצוואה כלשונה, והאלמנה חויבה לשלם לילדי המנוח הוצאות משפט בסך 30 אלף שקלים. פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות שיפוטיות המדגישות את חשיבות כיבוד רצונו המפורש של המוריש, גם כאשר הוא בוחר להדיר את בן זוגו מהעיזבון.

המקרה מלמד על חשיבות התכנון המשפטי המוקדם ועריכת צוואה ברורה. המנוח, שהיה מודע לפוטנציאל המחלוקת, דאג לערוך צוואה מפורשת בליווי משפטי מיד לאחר נישואיו, מה שהבטיח את כיבוד רצונו גם לאחר פטירתו. בתי המשפט ממשיכים להדגיש כי צוואה שנערכה כדין, על ידי אדם כשיר ומתוך רצון חופשי, תכובד גם כאשר היא פוגעת בציפיות של בני משפחה.