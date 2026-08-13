פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתבי אישום נגד מתן ארביב בן 29 מחדרה, אביתר זרח יעקובי בן 34 מראש העין ונתאי לגאמי בן 22 מאלעד. הכתבים מייחסים לשלושה מעורבות בניסיון לרצוח אדם באמצעות מטען חבלה שהוצמד לרכבו בעיר אשדוד.

מכתבי האישום שהגישה עורכת הדין אלכס דרנבוים מפרקליטות מחוז דרום עולה כי הנאשמים ואחרים קשרו קשר להמית את המתלונן על רקע סכסוך. במסגרת התוכנית הצטיידו המעורבים במכשירי מעקב, מטען חבלה ואופנועים, והתקינו את המכשירים על שני כלי רכב כדי לעקוב אחר מיקומם באמצעות יישומון בטלפון הנייד.

בתאריך 1 ביולי לפנות בוקר יצא לגאמי עם שניים נוספים מטירת יהודה לאשדוד כשהם רכובים על אופנועים ונושאים את המטען. כשהגיעו לרחוב שבו חנה אחד מכלי הרכב הצמיד לגאמי את מטען החבלה מתחת לרכב כשהוא מוכן להפעלה מרחוק, ובהמשך מסר יעקובי ללגאמי רכב ששכר לסיוע בביצוע התוכנית.

בשעות אחר הצהריים נסעו לגאמי ואדם נוסף ברחובות אשדוד ועקבו אחר כלי הרכב במטרה להפעיל את המטען. באותה עת נהג אדם אחר ברכב, ובמהלך הנסיעה נפל המטען אל הכביש מבלי שהנהג הבחין בכך. כשתים דקות לאחר מכן הופעל המטען והתפוצץ ברחוב.

כתוצאה מהפיצוץ נפער מכתש בכביש, שני כלי רכב חונים נפגעו ונגרמו נזקים לחלונות ולמבנים בבתים סמוכים. בנוסף לכך נפגעו מספר דיירים באוזניהם כתוצאה מעוצמת הפיצוץ. מיד לאחר הפיצוץ עזבו לגאמי והאדם שהיה עמו את האזור וחזרו לטירת יהודה, שם המתינו ארביב ויעקובי.

כשהגיעו שוטרים למקום נמלט ארביב ולא אותר באותה עת, בעוד לגאמי ויעקובי נתפסו במקום. בהמשך הוצתו חפצים ששימשו לביצוע המעשים והוסתרו בבור סמוך לביתו של יעקובי במטרה להכשיל את החקירה. הפרקליטות ביקשה לעצור את הנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים.

כתב האישום מייחס לארביב ולגאמי עבירות של ניסיון לרצח, נשיאה והובלת נשק, שיבוש מהלכי משפט והיזק בחומר נפיץ. ליעקובי מיוחסות עבירות של סיוע לניסיון לרצח, סיוע לנשיאה והובלת נשק, שיבוש מהלכי משפט, סיוע להיזק בחומר נפיץ והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

התיק נחקר על ידי היחידה המרכזית של מרחב לכיש. מפקד ימ"ר לכיש, סגן ניצב שחר לוי, מסר כי "היחידה המרכזית של מרחב לכיש רואה בחומרה רבה כל ניסיון לעשות שימוש באמצעי לחימה ומטעני חבלה בלב אזורים מיושבים. מדובר באירועים בעלי פוטנציאל קטלני העלולים לסכן חיי אדם חפים מפשע."

עוד הוסיף מפקד היחידה כי "הודות לפעילות מקצועית, נחושה ובלתי מתפשרת של חוקרי ובלשי הימ"ר, הצלחנו להגיע אל החשודים, לגבש תשתית ראייתית ולהביא להגשת כתב אישום. נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו נגד גורמי פשיעה אלימים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולחזק את תחושת הביטחון של התושבים."