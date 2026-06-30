כל ה-6 הגיעו לוועדה: רוטמן הוציא את לימון על הפרעה

דיון ועדת חוקה - צילום: ערוץ כנסת דיון ועדת חוקה | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 3:06

דיון חריג ומתוח התקיים היום (שני) בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כאשר כל ששת המשנים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגיעו במאוחד להציג עמדה נחרצת נגד הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. הנוכחות המשותפת של כל המשנים – שרון אפק, גיל לימון, אביטל סומפולינסקי, כרמית יוליס, גיל-עד נועם ויובל רויטמן – העידה על חומרת הסוגיה בעיני הדרג המקצועי במשרד המשפטים.

הצעת החוק, שאושרה בקריאה ראשונה בתחילת החודש, מבקשת לשנות באופן יסודי את המנגנון לחקירת בכירים בישראל. על פי ההצעה, פתיחה בחקירה פלילית נגד חברי כנסת, שופטים, דיינים ובכירים נוספים תחייב אישור מבית משפט מחוזי. בנוסף, הגשת כתב אישום נגד בעלי תפקידים אלו תהיה כפופה לאישור ועדה משולשת מיוחדת, בראשות שופט בדימוס של בית המשפט העליון או המחוזי.

עו"ד גיל לימון ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

"עצמאות המערכת היא נכס ביטחוני" שיחות לפני פיצוץ: ויטקוף מגיע לדוחה - ברקע הצהרות לוחמניות | איראן: "לא ניפגש עם האמריקאים" יוני גבאי ודניאל הרץ | 06:22 פרוש התפרץ: "נתניהו עושה צחוק מגדו"י; בן גוריון לא היה מצליח להקים מדינה" חנני ברייטקופף | 13:49 המשנה ליועמ"ש לענייני משפט בינלאומי, גיל-עד נועם, הציג במהלך הדיון עמדה אסטרטגית מורכבת שעוררה תשומת לב רבה. נועם הזהיר כי הצעת החוק עלולה לפגוע בלגיטימציה הבינלאומית של ישראל דווקא בתקופת מלחמה, כאשר המדינה נמצאת תחת זכוכית מגדלת של ביקורת עולמית. "עצמאות המערכת המשפטית היא נכס ביטחוני מהמעלה הראשונה", הסביר נועם. "אם היועמ"ש ייתפס כתלוי בדרג המדיני, והתביעה כחשופה להשפעה פוליטית, זה יפגע בטענה שלנו לעיקרון המשלימות". הוא הוסיף כי האמון הבינלאומי בעצמאות המערכת הוא שמגן על ישראל מהתערבות בתי משפט בינלאומיים בחקירותיה: "מוניטין מערכת המשפט עזר לנו באופן משמעותי". דבריו של נועם משקפים את החשש שבעולם הבינלאומי, במיוחד בבתי המשפט בהאג, יראו בשינוי המוצע כפגיעה בעצמאות התביעה הכללית, מה שעלול לחזק את הטענות נגד ישראל בזירה הבינלאומית. זהו שיקול שלא עלה בעבר בדיונים על הצעת החוק, והוא מוסיף ממד חדש לוויכוח. המנגנון המוצע: ועדה משולשת ואישור שיפוטי הצעת החוק קובעת מנגנון דו-שלבי לחקירת בכירים. בשלב הראשון, פתיחת חקירה פלילית תחייב אישור של בית המשפט המחוזי. הבקשה לאישור תוגש על ידי התובע הכללי, ותיבחן על ידי שופט מחוזי שיקבע האם קיימת עילה מספקת לפתיחת חקירה. בשלב השני, החלטה על הגשת כתב אישום נגד בעלי תפקידים אלו תחייב אישור של ועדת בכירים מיוחדת. הוועדה תמנה שלושה חברים: שופט בדימוס של בית המשפט העליון או המחוזי שייבחר על ידי חבר שופטי בית המשפט העליון ויכהן כיו"ר הוועדה; עורך דין שאינו מהתביעה הכללית שימונה על ידי היועמ"ש; ועורך דין בעל ניסיון פלילי שימונה על ידי יו"ר הוועדה לביקורת המדינה. המתח בוועדה הגיע לשיאו כאשר חברי הקואליציה טענו כי המנגנון הנוכחי מאפשר פתיחה בחקירות מטעמים פוליטיים, בעוד שנציגי האופוזיציה והדרג המקצועי הזהירו מפני פגיעה בעצמאות התביעה. ח"כ יעקב אשר תקף בחריפות את המשנה ליועמ"שית במהלך דיון נפרד על חוק יסוד לימוד תורה, והאשים את הדרג המקצועי ב"צביעות".

שמחה רוטמן ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

רקע: סדרת עימותים בין הממשלה ליועמ"שית

הדיון מתקיים על רקע סדרת עימותים בין הממשלה הנוכחית לבין מוסד היועץ המשפטי. ח"כ שמחה רוטמן תקף בחריפות את המשנה ליועמ"שית גיל לימון בדיון על פיצול תפקיד היועמ"ש, והאשים את המערכת המשפטית בפגיעה באינטרס הציבורי.

המשנים ליועמ"שית הזהירו בעבר מפני השלכות רחבות של שינויים במבנה הכוחות במערכת המשפטית. בדיון על פיצול תפקיד היועמ"ש, הם הצביעו על כך שלא פחות מ-382 חוקים מעניקים ליועצת המשפטית סמכויות רחבות כ"שומר סף" – וכולן עומדות בפני העברה לידיים פוליטיות במידה והחקיקה תעבור.

הנוכחות המשותפת של כל ששת המשנים בדיון היום מעידה על החשיבות שמייחס הדרג המקצועי להצעת החוק הנוכחית.