הפגישה שמזעזעת את השב"כ: ברדוגו דרש מזיני חקירה נגד ערוץ 12

פגישה חריגה וחסרת תקדים התקיימה במטה השב"כ בתל אביב בין ראש השירות, דוד זיני, לבין פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו - איש התקשורת המקורב ביותר לראש הממשלה בנימין נתניהו. מטרת הפגישה הייתה חד-משמעית: דרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד חברת החדשות של ערוץ 12, בטענה למקור ביטחוני שהדליף את עיתוי התקיפה באיראן.

למרות שזיני סירב בתחילה ואמר כי "אין קצה חוט" לנוכח אלפי אנשים שהיו שותפים לסוד, הלחץ עשה את שלו. כפי שנחשף בעיתון 'הארץ', ראש השב"כ שינה את עמדתו ופנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בבקשה לאשר חקירה נגד כלי התקשורת.

"משהו נדפק שם בשב"כ" בן מיעוטים תועד מטריד נערה חרדית | מתיחות שיא במלחמה מול איראן • צפו יוסי סרגובסקי | 09.07.26 בשידור בגלי ישראל, חשף ברדוגו פרטים על הפגישה הלא שגרתית: "באתי אל ראש השב"כ למשרד, שאלתי אותו שאלות - מי מדליף את זה לעיתון 'הארץ'? סביר להניח שזה לא אני, אז זה או ראש השב"כ או עוזרו". ברדוגו לא הסתפק בכך ותיאר את האווירה בחדר הדיונים במטה השירות: "יש להם חדר אירוח עם מלצר, בקבוקי ויסקי וקפה שמכינים על חול כמו בטורקיה". עצם קיום הפגישה הוא אירוע חריג בסטנדרטים של השב"כ, שסגר את שעריו לתקשורת תחת הנהגתו של זיני. העובדה שראש השירות נפגש עם איש תקשורת בעל אינטרס פוליטי מובהק כדי לדון בניהול חקירות נגד כלי תקשורת עוררה סערה ציבורית חסרת תקדים.

יעקב ברדוגו במזנון החכ"ים בכנסת ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

השב"כ הודיע כי תיפתח חקירת דלף סוד בעניין הדלפת המבצע באיראן, אך הבהיר שהחלטה זו אינה קשורה לפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לפרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו.

לפי ההודעה, ההחלטה על פתיחת החקירה התקבלה על ידי ראש השב"כ הרבה לפני מועד הפגישה, לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי.

השב"כ הוסיף כי ראש השירות מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים וכלי תקשורת מגוונים.

הסערה הפוליטית: "זיני חייב הסברים"

התגובות לא איחרו לבוא. במפלגת 'ישר' תקפו בחריפות את ההתנהלות: "ראש השב"כ חייב לציבור הסברים - מדוע דן עם אדם שהצהיר שאינו עיתונאי, שופרו של ראש הממשלה, שהגיע במטרה לשכנע אותו לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת בישראל?".

פרשן כיכר השבת, העיתונאי ישי כהן, התייחס גם הוא לפרשה וכתב: "יש הרבה ביקורת לא מוצדקת על ראש השב"כ זיני. אבל זה מסוג הסיפורים שאי אפשר לסנגר על ראש השב"כ. אירוע פסיכי ומפחיד".

השאלות נשארות פתוחות: כיצד הפך ראש השב"כ ממי שסירב נחרצות לחקור עיתונאים למי שפונה ליועמ"שית בדרישה לאשר חקירה כזו? במערכת הביטחון מביטים בדאגה על המעורבות הפוליטית שחודרת למעוז הביטחון הרגיש ביותר במדינה.

דוד זיני ( צילום: שב"כ )

רקע: מערכת יחסים מורכבת

יעקב ברדוגו, שנחשב לאחד המקורבים והמשפיעים ביותר על ראש הממשלה, הוכיח בעבר את כוחו מאחורי הקלעים. כפי שדווח בכיכר השבת, ברדוגו נועד עם נתניהו בלשכתו יחד עם נציג בעלי ערוץ 14, כאשר על סדר היום עמדו נושאים מדיניים וביטחוניים רגישים.

מנגד, מערכת חדשות 12 מתמודדת בתקופה האחרונה עם סדרת תקיפות. כפי שדווח בכיכר השבת, דלת הזכוכית בכניסה למערכת נופצה על ידי אדם רעול פנים, זאת לאחר שלפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי עם איומים והסתה. המערכת הפנתה אצבע מאשימה כלפי הדרג הפוליטי: "ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית".

דלת הזכוכית המנופצת ( צילומסך: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

הפרשה מתרחשת על רקע מתיחות גוברת בין הממשלה לתקשורת, כאשר שאלות קשות עולות לגבי עצמאות מערכת הביטחון ויכולתה לפעול ללא התערבות פוליטית. עדכונים נוספים בהמשך.