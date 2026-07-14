כיכר השבת
עימותים אלימים

עשרות חסידי ברסלב חדרו לקבר יהושוע בן נון בלב כפר פלסטיני | חמישה נעצרו

כ-100 חסידי ברסלב נכנסו הלילה לכפר כיפל חארס שבשומרון • רכבים פלסטיניים ניזוקו ואבנים פוזרו במקום | המשטרה עצרה 5 חשודים בגילאים 16-20 (חרדים)

קבר יהושע בן נון | למצולמים אין קשר לנאמר בידיעה (צילום ארכיון: ארי קופרשטוק)

אירוע חריג התרחש הלילה (בין שני לשלישי) בכפר כיפל חארס שבשומרון, כאשר כ-100 חסידי ברסלב נכנסו לקבר יהושע בן נון בכפר והתפתח חיכוך בינם לבין תושבי המקום. פתחה בחקירה מהירה שהובילה למעצרם של חמישה חשודים תושבי ירושלים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על האירוע התקבל במוקד המשטרה סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר. כוחות צה"ל, לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי תחנת אריאל הוזעקו למקום, אך עם הגעתם המעורבים כבר עזבו את האזור.

בבדיקת הזירה אותרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו, לצד אבנים שפוזרו במקום. שוטרי תחנת אריאל פתחו בחקירה מהירה שבמהלכה נחשפה זהותם של מספר מעורבים באירוע.

בתוך כך, נעצרו חמישה חשודים סמוך למעבר חיזמה. החשודים, תושבי ירושלים בגילאים 16-20, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. המשטרה ממשיכה בחקירה לבירור מלוא נסיבות האירוע.

יצוין כי הכפר כיפל חארס מוכר בעיקר בציבור החרדי כמקום קבורתו של יהושע בן נון, ובכל שנה מגיעים אליו אלפי מתפללים בליווי כוחות ביטחון כבדים לציון יום הילולתו. באירועים אלו מוטל עוצר לילי על הכפר ותנועת התושבים המקומיים מוגבלת למספר שעות.

משטרהברסלביהושע בן נוןכיפל אל חראסחטיפה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר