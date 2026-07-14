אירוע חריג התרחש הלילה (בין שני לשלישי) בכפר כיפל חארס שבשומרון, כאשר כ-100 חסידי ברסלב נכנסו לקבר יהושע בן נון בכפר והתפתח חיכוך בינם לבין תושבי המקום. המשטרה פתחה בחקירה מהירה שהובילה למעצרם של חמישה חשודים תושבי ירושלים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על האירוע התקבל במוקד המשטרה סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר. כוחות צה"ל, לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי תחנת אריאל הוזעקו למקום, אך עם הגעתם המעורבים כבר עזבו את האזור.

בבדיקת הזירה אותרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו, לצד אבנים שפוזרו במקום. שוטרי תחנת אריאל פתחו בחקירה מהירה שבמהלכה נחשפה זהותם של מספר מעורבים באירוע.

בתוך כך, נעצרו חמישה חשודים סמוך למעבר חיזמה. החשודים, תושבי ירושלים בגילאים 16-20, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. המשטרה ממשיכה בחקירה לבירור מלוא נסיבות האירוע.

יצוין כי הכפר כיפל חארס מוכר בעיקר בציבור החרדי כמקום קבורתו של יהושע בן נון, ובכל שנה מגיעים אליו אלפי מתפללים בליווי כוחות ביטחון כבדים לציון יום הילולתו. באירועים אלו מוטל עוצר לילי על הכפר ותנועת התושבים המקומיים מוגבלת למספר שעות.