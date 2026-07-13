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חוק הפסקת מעצר עריקים

הרמטכ"ל לנתניהו וכ"ץ: "החוק מעניק תמריץ לעריקים וייצור שבר עמוק"

רב-אלוף זמיר משגר מכתב חריף לנתניהו וכ"ץ נגד חוק שירות הביטחון • "הוועדה תיצור שבר עמוק מול המשרתים" • התנגדות נחרצת לוועדת הקצינים שתבחן פטורי ישיבות | המסמך המלא (צבא וביטחון)

הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: דובר צה"ל)

רגעים דרמטיים: רב-אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, שיגר אתמול (ראשון) מכתב מסווג ו"דחוף" לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ וליו"ר ועדת החוץ והביטחון, בו הוא חושף התנגדות חריפה וחסרת תקדים של צמרת צה"ל להצעת חוק שירות ביטחון – שילוב . המכתב נחשף לפני זמן קצר.

כפי שדיווחנו, בוועדה הפך לזירת צעקות וקריאות חריפות, כאשר שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף טען כי "יש מספיק חיילים", ועורר זעם בקרב חברי האופוזיציה.

המכתב שנשלח

"החוק מעניק תמריץ שלילי לשירות"

בפתח מכתבו, מציין הרמטכ"ל כי הצעת החוק שאושרה בוועדת החוץ והביטחון מבקשת לקבוע "הסדר מיוחד לתלמידי ישיבות לפיו לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפיהם" לתקופה של מספר חודשים. לדבריו, קיים צפי שההסדר יתארך אל תוך תקופת הבחירות הקרבה.

רב-אלוף זמיר מדגיש כי החוק מקודם ב"עיצומה של מערכה רב-זירתית", בשעה שצה"ל מתמודד עם פער חריף בכוח אדם אשר פוגע ישירות ביכולתו לעמוד במשימות המבצעיות. עמדת צה"ל שהוצגה לוועדה מבהירה, לדבריו, כי "לא רק שהצעת החוק אינה צפויה להביא לתוספת כוח אדם בשורות הצבא בטווח הזמן המיידי, אלא ההיפך – היא מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי".

הרמטכ"ל מסביר כי בצידה של ההצעה יהיה פטור מהעמדה לדין והליכים פליליים, ולכן היא "לא עולה בקנה אחד עם צרכי צה"ל וזאת באופן מובהק וחד משמעי".

התנגדות נחרצת ל"וועדת הקצינים"

המוקד המרכזי של ההתנגדות במכתבו של הרמטכ"ל מופנה כלפי הסעיף בחוק הקובע כי תוקם ועדה צבאית, המורכבת משלושה קצינים בכירים, אשר תהיה מוסמכת לבחון ולאשר את מעמדם של תלמידי הישיבות כ"בן ישיבה". רב-אלוף זמיר מפרט שלושה טעמים מרכזיים להתנגדותו החריפה להטלת משימה זו על הצבא:

פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים: צה"ל פועל כיום להרחבת שורותיו באמצעות גיוס נרחב של אנשי מילואים והארכת שירות החובה. הרמטכ"ל מזהיר כי חתימה של המערכת הצבאית על מתן פטורים המוניים "ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון".

היעדר יתרון מקצועי: לצה"ל אין מומחיות או יתרון יחסי בבחינת הקריטריונים הנדרשים למתן הפטור במתווה החדש. מדובר, כך נכתב במכתב, בבחינה טכנית לחלוטין הנשענת על בסיס תצהירים, ואינה מצריכה בחינה מהותית מצד קציני צבא.

הסטת קשב ומשאבים בעיצומה של מלחמה: נוכח האתגרים העצומים המונחים לפתחו של צה"ל עקב המשך הלחימה, הטלת משימה כה מורכבת ושנויה במחלוקת עלולה להוות "נטל ארגוני כבד". דבר זה יסיט, לדבריו, קשב פיקודי קריטי מהמשימות המבצעיות הדוחקות בחודשים הקרובים.

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