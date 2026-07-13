בֵּין הַמְּצָרִים להעתיר לגאולת עולמים; הבקשה המרגשת של הרבי מקוזמיר מחסידיו בעת שמחתו בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק, נערכה הבוקר שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר • בסעודת המצווה עורר האדמו"ר בדברים חוצבים על ימי בין המצרים בהם נמצאים כלל ישראל, וביקש מהקהל להעתיר לישועת הכלל ולגאולת עולמים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:43