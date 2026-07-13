כיכר השבת
בֵּין הַמְּצָרִים

להעתיר לגאולת עולמים; הבקשה המרגשת של הרבי מקוזמיר מחסידיו בעת שמחתו

בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק, נערכה הבוקר שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר • בסעודת המצווה עורר האדמו"ר בדברים חוצבים על ימי בין המצרים בהם נמצאים כלל ישראל, וביקש מהקהל להעתיר לישועת הכלל ולגאולת עולמים (חסידים)

שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

ברית מילהבין המצריםהאדמו"ר מקוזמיר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בֵּין הַמְּצָרִים

|

שבוע לאחר המעמד הגדול

|

תיעוד מרטיט

|

מול נופים עוצרי נשימה

||
2

ענבי הגפן

|

כל הפרטים

||
1

הַרְנִינוּ כׇּל יִשְׁרֵי לֵב

|

צפו בתיעוד

||
1

נחל הצלחה כבירה

|

בראש משלחת מכובדת

||
2

לקראת סיום הזמן

|

הרבי מיהר לתפילה

||
10

לקיים בנו חכמי ישראל

||
4

הסגולה למוצאי שבת

||
1

התרגשות בעיר

||
1

ברוך הבא

|

הצצה למנוחת החסידים

||
6

בהיערכות חסרת תקדים

||
6

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר