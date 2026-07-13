אחמדניג'אד ( צילום: שאטרסטוק )

תחקיר עוצר נשימה שפורסם היום (שני) ב'ניו יורק טיימס' חושף פרשה מודיעינית בלתי נתפסת: המוסד הישראלי פיתח תוכנית מורכבת להפיל את המשטר האיראני מבפנים, כאשר במרכזה עמד דמות בלתי צפויה לחלוטין – מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר שנחשב לאחד מגדולי שונאי ישראל.

על פי התחקיר, שמבוסס על עדויות של בכירים אמריקנים ואיראנים, ישראל ביקשה לטפח את אחמדינג'אד כ'מישהו מבפנים' שיוכל להוביל הפיכה ולהחליף את שלטון האייתוללות. התוכנית כללה סדרת פגישות חשאיות בהונגריה, מימון הוצאותיו של הנשיא לשעבר, ואף מבצע חילוץ דרמטי ביום הראשון של מלחמת 'שאגת הארי'. כנס אקלים כסיפור כיסוי העלילה החלה לקרום עור וגידים בתחילת שנת 2024, כאשר פרופ' גרגיי דלי, נשיא אוניברסיטת 'לודוביקה' לשירות הציבורי בבודפשט, קיבל פנייה חריגה מבכיר בממשל ההונגרי. הבקשה הייתה לארח ועידת אקלים בינלאומית שבראשה יעמוד אחמדינג'אד. למה איראן לא תוקפת את ישראל - וזה מה שיגרום לה לפתוח נגדנו במלחמה ישראל גראדווהל | 15:09 הסיבה האמיתית מאחורי ההזמנה הייתה חשאית ומרחיקת לכת. הבכיר ההונגרי הודה בפני פרופ' דלי כי הוועידה אינה אלא 'סיפור כיסוי' שתכליתו אחת – לאפשר לאחמדינג'אד לקיים סדרת פגישות סודיות עם סוכני מודיעין ישראלים על אדמת הונגריה. דלי, שהבין את פוטנציאל הנזק התדמיתי, בחר בכל זאת לשתף פעולה מתוך אמונה שהוא מסייע להציל חיים. הביקורים של אחמדינג'אד בהונגריה בשנים 2024 ו-2025 תחת המעטפת של 'בעיית האקלים הגלובלית', היו קצה הקרחון של מאמץ ישראלי ארוך שנים. על פי מקורות אמריקניים ואיראניים, המטרה הסופית של המוסד הייתה לטפח את אחמדינג'אד כנכס אסטרטגי, שיוצנח בבוא העת בחזרה לכיסא ההנהגה באיראן. ראש המוסד טס לפגישה אישית החשיבות שישראל ייחסה למבצע הייתה כה עצומה, עד שדוד ברנע, ראש המוסד דאז, טס בעצמו לבודפשט ב-2024 כדי להיפגש עם המנהיג האיראני. בעקבות הפריצה הדרך, עדכן המוסד את ה-CIA האמריקני בדבר הקשר החדש. במקביל, ישראל החלה לממן בחשאי את הוצאות המחיה והנסיעות של אחמדינג'אד. מה גרם לאחמדינג'אד לחצות את הקווים? מקורביו מעידים כי לאחר סיום כהונתו כנשיא, הוא נדחק לשוליים הפוליטיים והורחק ממוקד קבלת ההחלטות על ידי המנהיג העליון חמינאי. למרות שהותר לו לשבת במועצה המייעצת למנהיג, פסילתו שלוש פעמים מהתמודדות נוספת לנשיאות הבהירה לו שדרכו חסומה.

מחמוד אחמידיניג'אד, ארכיון ( צילום: שאטרסטוק )

חיזור אחרי מעצמות זרות

מתוסכל ממצבו, הגיע אחמדינג'אד למסקנה שחזרתו לשלטון תתאפשר רק בעזרת התערבות של מעצמות זרות. החשדות נגדו מצד אגף המודיעין של משמרות המהפכה החלו לצוץ כבר ב-2017, כאשר החל לשגר מכתבים פומביים לנשיא ארה'ב דונלד טראמפ וליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן – צעדים שזכו לשבחים מצידו של טראמפ ועוררו אי-נוחות רבה בטהרן.

ב-2023, כוחות הביטחון האיראניים חשדו בקשריו עם המודיעין הישראלי ומנעו את עלייתו למטוס בנתב'ג של טהרן בדרכו לכנס אקלים בגואטמלה – מדינה בעלת ברית של ישראל. בתגובה, אחמדינג'אד פתח בשביתת שבת מתוקשרת בשדה התעופה, שכללה צילומים עם עוברים ושבים והעלאת סרטונים לרשתות החברתיות, עד שהשלטונות נכנעו ואפשרו לו להמריא.

משחקי חתול ועכבר בבודפשט

הזירה המרכזית לפעילות הייתה הונגריה – מדינה תחת הנהגתו של ויקטור אורבן, שטיפח יחסים חמים ביותר עם ישראל ועם ראש ממשלתה בנימין נתניהו. ביוני 2025, חזר אחמדינג'אד לבודפשט, ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה בין ישראל לאיראן.

מאבטחיו מיחידת 'אנסאר' של משמרות המהפכה דיווחו כי הוא הצליח לחמוק מהם לפחות פעמיים לטובת פגישות ממושכות ומסתוריות. כשעומת על כך, פטר אותם בטענה שנפגש עם 'פרופסורים'. הופעתו בכנס הייתה חריגה בנוף האיראני המוכר: הוא נאם באנגלית, ויתר על ציטוט פסוקי הקוראן המסורתיים, לבש חליפה כחולה מחויטת במקום קוד הלבוש האיראני, ודיבר במונחים של 'אנושות משותפת' ו'סדר עולמי חדש'.

אחמידנג'אד בהלווית שומריו - צילום: מהרשתות הערביות אחמידנג'אד בהלווית שומריו | צילום: צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 0:34

מבצע חילוץ תחת אש

התוכנית הישראלית הגיעה לנקודת הרתיחה שלה ב-28 בפברואר, יומה הראשון של המלחמה שזכתה לכינוי 'שאגת הארי'. במסגרת המאמץ הרחב להפלת המשטר, תוכנן גם תרחיש בו כוחות אופוזיציה כורדיים יפלשו מצפון עיראק לכיוון טהרן – תוכנית שנגנזה לבסוף.

במטרה לחלץ את אחמדינג'אד מידי השלטונות בטהרן, תקפה ישראל מהאוויר את המתחם שבו הוחזק, תוך פגיעה ממוקדת במבנה המאבטחים וברכבו המשוריין. בחסות הכאוס, הגיחה לזירה מכונית פיג'ו שחורה ובה סוכני מוסד, שאספו את הנשיא לשעבר והבריחו אותו לדירת מסתור באיראן.

שומר ראש ( צילום: shutterstock )

כישלון התוכנית ומעצר בית

החילוץ, שהיה אמור להיות אות הפתיחה למהפך השלטוני, הסתיים במפח נפש. לפי הדיווחים, אחמדינג'אד זעם על האופן החפוז שבו בוצע החילוץ, והביע אכזבה עמוקה מהתוכנית הישראלית. שומרי ראשו ספגו את האש ונהרגו במקומו, והוא כמעט איבד את חייו בתקיפה. בנסיבות שעדיין נותרו עלומות, הוא עזב את דירת המסתור.

מאז סוף פברואר, נעלמו עקבותיו. החלקים בפאזל חוברו על ידי המודיעין האיראני, שהבין את היקף הקשרים שניהל עם ישראל. הופעתו הפומבית היחידה התרחשה ביום שני האחרון, בהלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. בסרטונים הוא נראה עטוי מעיל עבה למרות החום הכבד, עם מסכה על סנטרו – הופעה שעמדה בניגוד מוחלט להיעדרותם של הנשיאים לשעבר חסן רוחאני ומוחמד חאתמי.

כיום, לפי בכירים איראנים, אחמדינג'אד שוהה במעצר בית תחת פיקוח הדוק של זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, והתוכנית הישראלית להמליכו מחדש – נותרה כפרק גנוז בהיסטוריה של מלחמות הצללים במזרח התיכון. דוברת הבית הלבן אנה קלי נמנעה מלהגיב לפרסום, והמוסד הישראלי לא פרסם תגובה רשמית.