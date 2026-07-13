בריכת הורדוס ( צילום: דניאל אילן ערוץ לקפוץ לטבילה וקפה )

בשבועות האחרונים ליווה הציבור הרחב את הפרשה הסוערת סביב בריכת הורדוס הענקית בפצאל שבבקעת הירדן, כפי שחשפנו פה לראשונה ב'כיכר השבת', אחרי שבני נוער מילאו אותה מחדש במים לראשונה מזה עשרות שנים, והפכה תוך ימים ספורים לאתר עלייה לרגל של אלפי מטיילים יהודים, מה שהביא לזעם אצל גורמים בשמאל שהתייחסו לכך כ"גניבת מים" מחקלאים ערבים באזור.

בריכת הורדוס ליד פצאל - צילום: דניאל אילן ערוץ לקפוץ לטבילה וקפה בריכת הורדוס ליד פצאל | צילום: צילום: דניאל אילן ערוץ לקפוץ לטבילה וקפה 10 10 0:00 / 1:07

ההסדר מגיע על רקע הודעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הקצאת כ-3 מיליון שקלים לשיקום ופיתוח האתר, וביקורו של שר המורשת עמיחי אליהו במקום.

יצוין כי גורמים רשמיים טרם אישרו את הפרטים באופן פומבי, וכי הזרמת המים בשבועות האחרונים בוצעה, ללא תיאום מוקדם עם הרשויות. עם זאת, ההסכם המסתמן עשוי לסיים את המחלוקת ולהבטיח כי גם בני הנוער שיזמו את שיקום הבריכה, וגם החקלאים הערבים הסמוכים, ימשיכו ליהנות ממימי המעיין העתיק.

לכותב השורות נודע שלפני כ-20 שנה מי שיזמו את יבוש הבריכה היו הערבים בעצמם, לאחר שילדה משכם טבעה בו למוות.

ומכאן בקשה ודרישה מכל באי המקום לשמור על כל הוראות הבטיחות. המקום אינו אתר רחצה מוכרז והאחריות היא על המבקרים בלבד.