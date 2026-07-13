בשבועות האחרונים ליווה הציבור הרחב את הפרשה הסוערת סביב בריכת הורדוס הענקית בפצאל שבבקעת הירדן, כפי שחשפנו פה לראשונה ב'כיכר השבת', אחרי שבני נוער מילאו אותה מחדש במים לראשונה מזה עשרות שנים, והפכה תוך ימים ספורים לאתר עלייה לרגל של אלפי מטיילים יהודים, מה שהביא לזעם אצל גורמים בשמאל שהתייחסו לכך כ"גניבת מים" מחקלאים ערבים באזור.
- הים של הבקעה: בריכת הורדוס ליד פצאל מולאה לראשונה מזה עשרות שנים
- מיליוני שקלים יושקעו בשיפוץ הבריכה ההיסטורית הסמוכה לעיינות פצאל
למקום הגיעו חברי כנסת מהימין כצבי סוכות והשר עמיחי אליהו והצהירו הצהרות שונות בדבר שיפוץ המקום. אלא שמאחורי הקלעים, התנהל בפועל משא ומתן שהבשיל, כך נודע לכותב שורות אלו ממקור מהימן, להסכם מעשי שנחשף פה לראשונה.
לפי המידע שהגיע לידי, הפתרון שגובש אינו משנה את זכאותו המשפטית של הכפר הערבי הסמוך למים, ואינו פוגע בהסכמי הביניים המחייבים באזור. תחת זאת, נמצא פתרון הנדסי: מי המעיין, שמקורם באמת המים ההרודיאנית העתיקה, יזרמו כפי שהיה נהוג אל תוך הבריכה עצמה (כפי שהיה עד לפני כ-20 שנה) – וממנה, באמצעות צינור נוסף שיונח בקצה השני, ימשיכו המים בדרכם אל השדות החקלאיים בכפר.
בכך, כך נראה, נמצא איזון בין הצרכים - הבריכה ההיסטורית, שהייתה חלק ממערכת המים שהזינה את העיר פצאליס, תישאר מלאה לאורך זמן ותשמש את הציבור הרחב לתיירות, ואילו זרימת המים החקלאית לכפר הערבי תימשך כסדרה, ללא פגיעה בהסכמים המחייבים.
ההסדר מגיע על רקע הודעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הקצאת כ-3 מיליון שקלים לשיקום ופיתוח האתר, וביקורו של שר המורשת עמיחי אליהו במקום.
יצוין כי גורמים רשמיים טרם אישרו את הפרטים באופן פומבי, וכי הזרמת המים בשבועות האחרונים בוצעה, ללא תיאום מוקדם עם הרשויות. עם זאת, ההסכם המסתמן עשוי לסיים את המחלוקת ולהבטיח כי גם בני הנוער שיזמו את שיקום הבריכה, וגם החקלאים הערבים הסמוכים, ימשיכו ליהנות ממימי המעיין העתיק.
לכותב השורות נודע שלפני כ-20 שנה מי שיזמו את יבוש הבריכה היו הערבים בעצמם, לאחר שילדה משכם טבעה בו למוות.
ומכאן בקשה ודרישה מכל באי המקום לשמור על כל הוראות הבטיחות. המקום אינו אתר רחצה מוכרז והאחריות היא על המבקרים בלבד.
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