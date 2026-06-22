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אחרי עשרות שנים

מיליוני שקלים יושקעו בשיפוץ הבריכה ההיסטורית הסמוכה לעיינות פצאל

שבוע לאחר פתיחת בריכות הורדוס לרחיצת מטיילים, ולאחר סיורים שקיימו במקום נציגי מנהלת ההתיישבות, נציגי המנהל האזרחי וח"כ צבי סוכות, תקציב שמוביל השר בצלאל סמוטריץ' בסך 3 מיליון שקלים יוקצה לשיפוץ הבריכה הסמוכה לעיינות פצאל (חדשות)

נציגי מנהלת ההתיישבות והמנהל האזרחי בסיור השבוע בבריכות הורדוס

מיליוני שקלים יושקעו בשיפוץ בריכות הורדוס, בהובלת שר האוצר , ולאחר סיור שקיימו במקום בכירי מנהלת ההתיישבות, בכירי המנהל האזרחי, ונציגי שר האוצר בסוף השבוע האחרון, וסיור נוסף שקיים יו"ר ועמ"ש חוץ וביטחון לענייני יו"ש ח"כ צבי סוכות.

השינוי יתבצע באופן מיידי, כאשר כבר כעת זרימת המים תעבור דרך הבריכה, מהלך שיביא לכך שהבריכה תישאר מלאה לאורך זמן. בנוסף, יבוצע סקר מיידי לבחינת אפשרות לעבודות בטיחות על שפת הבריכה.

בטווח הארוך, יבוצע פיתוח ושימור של כל מרחב האתר מהנביעה ועד הבריכות שתחתיה, זאת במהלך רחב בעלות של למעלה מ3 מיליון שקלים.

השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "הקצאת התקציב לפיתוח ושימור בריכות הורדוס היא חלק מתנופת עשייה רחבה שאנו מובילים במנהלת ההתיישבות לחיזוק האחיזה והשמירה על האתרים ההיסטוריים, והפיכתם למוקדי תיירות משגשגים, בטוחים ונגישים למאות אלפי מטיילים. אנחנו מחזקים את ההתיישבות לא במילים, אלא במעשים ובמיליוני שקלים בשטח".

ח"כ צבי סוכות אמר: "ההזנחה של בריכות הורדוס עד כה הייתה פשוט עוול. אני שמח על ההתגייסות המהירה של השר סמוטריץ' ומנהלת ההתיישבות. התיקון המיידי שמתבצע בשטח כבר כעת יבטיח את זרימת המים וישמור על ביטחון המתרחצים. אני קורא לכל עם ישראל להגיע בהמוניו, לטייל, לרחוץ ולהתחבר לשורשים שלנו".

בצלאל סמוטריץ'צבי סוכותפצאלבריכת הורדוס

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