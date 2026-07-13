בחוגי 'העדה החרדית' בירושלים נערכים לדריכות שיא לקראת יום רביעי הקרוב, ראש חודש מנחם אב, שצפוי להפוך ל"יום קרב" של ממש ברחובה של עיר.

זאת בעקבות קריאתם המפורשת של חברי בד"ץ 'העדה החרדית', שקראו לציבור לצאת למחאה רבתי מול לשכת הגיוס בבסיס תל השומר, במטרה להשמיע זעקה ותיעוב נגד הניסיונות לפגוע בלומדי התורה ולגייס את בני הישיבות לדבר ה' ולתורתו.

על פי התוכניות, אלפי מפגינים, נערים וזקנים כאחד צפויים לעשות את דרכם מירושלים ומריכוזים חרדיים נוספים אל עבר לשכת הגיוס 'תל השומר'. בראשות הרבנים הגאוה"צ חברי הבד"ץ עצמם, שצפויים להוביל את העצרת ולשאת דברי מחאה חריפים.

גורמים המעורבים בהכנות מציינים כי בניגוד למחאת חסידות גור שנערכה לא מכבר מול כלא 10 שם שמרו החסידים על איפוק מוחלט, והאירוע הסתים כסדרו לאחר תפילת מנחה, אמירת פרקי תהילים ושיחת מחאה מפי אחד מרבני החסידות, כאן הסיפור צפוי להיות שונה לחלוטין.

כמיטב המסורת של אנשי ירושלים, הם יודעים היטב איך המחאה מתחילה, אך אף אחד לא יכול לחזות כיצד היא תסתיים.

בשל כך, במערכת הביטחון ובמשטרת ישראל לא לוקחים סיכונים. כוחות גלויים וסמויים, לצד פלוגות מג"ב ויחידות מיוחדות, יתוגברו באופן משמעותי סביב לשכת הגיוס בתל השומר ובצירים המובילים אליה, במטרה למנוע התלקחות וחיכוך קשה בין המפגינים לכוחות החוק.

אנחנו כאן ב'כיכר השבת' נמשיך ונעקוב מקרוב אחר ההיערכות הדרמטית, ונעביר בס"ד דיווחים שוטפים ועדכונים חיים מהשטח.