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לקראת יום קרב | 'העדה החרדית' תפגין בהמוניה מול לשכת הגיוס תל השומר

לאור קריאת חברי הבד"ץ: אלפים, ובראשם רבנים וראשי ישיבות, צפויים להשתתף ביום רביעי הקרוב, ראש חודש מנחם אב במחאת ענק נגד הגזירות, מול לשכת הגיוס 'תל השומר' | במערכת הביטחון נערכים בכוחות מתוגברים | אנשי ירושלים יודעים איך מתחילים ולא יודעים איך לסיים| כל הפרטים (חרדים)

16תגובות
הפגנת 'הפלג' מול לשכת הגיוס בתל השומר (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

בחוגי 'העדה החרדית' בירושלים נערכים לדריכות שיא לקראת יום רביעי הקרוב, ראש חודש מנחם אב, שצפוי להפוך ל"יום קרב" של ממש ברחובה של עיר.

זאת בעקבות קריאתם המפורשת של חברי בד"ץ 'העדה החרדית', שקראו לציבור לצאת למחאה רבתי מול לשכת הגיוס בבסיס תל השומר, במטרה להשמיע זעקה ותיעוב נגד הניסיונות לפגוע בלומדי התורה ולגייס את בני הישיבות לדבר ה' ולתורתו.

על פי התוכניות, אלפי מפגינים, נערים וזקנים כאחד צפויים לעשות את דרכם מירושלים ומריכוזים חרדיים נוספים אל עבר לשכת הגיוס 'תל השומר'. בראשות הרבנים הגאוה"צ חברי הבד"ץ עצמם, שצפויים להוביל את העצרת ולשאת דברי מחאה חריפים.

גורמים המעורבים בהכנות מציינים כי בניגוד למחאת חסידות גור שנערכה לא מכבר מול כלא 10 שם שמרו החסידים על איפוק מוחלט, והאירוע הסתים כסדרו לאחר תפילת מנחה, אמירת פרקי תהילים ושיחת מחאה מפי אחד מרבני החסידות, כאן הסיפור צפוי להיות שונה לחלוטין.

כמיטב המסורת של אנשי ירושלים, הם יודעים היטב איך המחאה מתחילה, אך אף אחד לא יכול לחזות כיצד היא תסתיים.

בשל כך, במערכת הביטחון ובמשטרת ישראל לא לוקחים סיכונים. כוחות גלויים וסמויים, לצד פלוגות מג"ב ויחידות מיוחדות, יתוגברו באופן משמעותי סביב לשכת הגיוס בתל השומר ובצירים המובילים אליה, במטרה למנוע התלקחות וחיכוך קשה בין המפגינים לכוחות החוק.

אנחנו כאן ב'כיכר השבת' נמשיך ונעקוב מקרוב אחר ההיערכות הדרמטית, ונעביר בס"ד דיווחים שוטפים ועדכונים חיים מהשטח.

העדה החרדיתעצרת מחאהלשכת גיוס תל השומרמחאות חרדים

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0 תגובות

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9
צריך להבין
תבינו
8
מדוע לא מפגינים מול בית היועמשי"ת מחוללת כל הכאוס בעניין גיוס בני הישיבות? מדוע היא יושנת בשקט? מדוע היא יושבת במשרדה בנוח ומתכננת את הצעדים האכזריים הבאים נגד בני הישיבות והציבור החרדי ואף אחד לא מפגין מול ביתה ותחת חלונה?
חיים
לך תפגין שם חיים, לך תפגין כולנו מאחוריך לך בכוחך זה והושעת לך...
רק לא ג ושס
העדה החרדית שולחת למיארה זר פרחים היא מביאה את כל המיינסטרים להכיר כי העדה החרדית צודקת ביחסה למדינת ישראל
חיים
7
תבינו ההפגנות לא עוזרות הן מטרד זו לא דרכה של תורה תתפללו זה בטוח יעזור
תבינו
6
מעניין מי אלו ראשי המנהיגות של ההפגנה שמובילים הפגנה של מלחמה וכוח ? ממש דוגמא למופת ליראה לעבודת השם שלא נזכיר ביטול תורה אתם בני תורה לא לוחמים
לוחמים או בני תורה ????
למען האמת הם עדינים מאוד לעומת הלוים, פנחס ואף ממתתיהו ובניו גם עליהם תאמר שאינם בני תורה?!
אופניק
ההשוואה כה מגוחכת שחבל להתייחס אליה ברצינות
רק לא ג ושס
מרדכי הצדיק מה עשה ? אסף את כל היהודים לעצרת תפילה , ושלחו איגרות ובשושן הרגו...וכו..ויש לנו יום טוב כבר כתבו אין מה להגיב לשטויות...
לוחמים בני תורה!
5
שלום וברכה, אני החלטתי להתגייס לחשמונאים. זו מצווה גדולה, והרבה מחברים שלי מתחזקים שם ברוחניות ובגשמיות. תודה רבה!
בחור אחד
ברוך תהיה ♥️ ה' איתך
רק לא ג ושס
שלח הודעה עוד שנתיים ותעדכן אותנו
נו
4
תפרסו באיזה שעות, לאנשים יש סידורים, שנדע להתארגן בהתאם
??????
3
אתפלל שיעבור בשלום אמן. שוטרים, תדעו שאלה נכדים שלנו ואנו נשקיע בהם ומסתובבים שם שפע צלמים מחופשים עם מצלמות גוף יקרות ועוד צעצועים שאמרו לי שנתתי כסף והרבה ומי שירביץ בבני התורה לא רק שביה"ד של מעלה אני מאמין יענישו, אבל עו"ד יושבים ומחכים להכין תביעות כי תלמידי התורה קדושים הרבה יותר מפורעי קפלן ש
הישיש
2
בקיצור מתכוננים לתת מכות רצח כמו שהם יודעים לעשות לחרדים , תגובה תבוא מידית מלמעלה!
ילד
1
חייבים למצוא להם תעסוקה
אריאל

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