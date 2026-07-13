ליברמן ( צילום: באדיבות )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מגיב לריאיון של יו"ר 'ישר! גדי איזנקוט ל'כיכר השבת' והבהיר כי מפלגתו לא תשב באותה קואליציה עם ש"ס, וכי מי שמדבר על פטור חלקי לחרדים - לא יוכל לסמוך על תמיכתו.

"אני רוצה להיות מאוד ברור גם לגבי גדי", הצהיר ליברמן בפתח ישיבת הסיעה. "לא יכולה להיות שום אפשרות שישראל ביתנו תשב באותה קואליציה עם ש"ס. מי שבונה על קואליציה עם ש"ס - שלא יבנה על ישראל ביתנו".

גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו - הפקה: אשר רוט | צילום: שמואל אריה | עריכה: דוד והבה גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו | צילום: הפקה: אשר רוט | צילום: שמואל אריה | עריכה: דוד והבה 10 10 0:00 / 27:53