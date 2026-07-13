יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מגיב לריאיון של יו"ר 'ישר! גדי איזנקוט ל'כיכר השבת' והבהיר כי מפלגתו לא תשב באותה קואליציה עם ש"ס, וכי מי שמדבר על פטור חלקי לחרדים - לא יוכל לסמוך על תמיכתו.
"אני רוצה להיות מאוד ברור גם לגבי גדי", הצהיר ליברמן בפתח ישיבת הסיעה. "לא יכולה להיות שום אפשרות שישראל ביתנו תשב באותה קואליציה עם ש"ס. מי שבונה על קואליציה עם ש"ס - שלא יבנה על ישראל ביתנו".
ליברמן המשיך והבהיר את עמדתו בנושא הגיוס: "מי שמדבר על פטור לחלק מהחרדים, אומר למעשה שמה שהיה הוא מה שיהיה. לכן אנחנו רוצים להיות הכי ברורים: אנחנו רוצים קואליציה ציונית וממלכתית. הקואליציה הנוכחית היא אנטי ממלכתית, אנטי ציונית ואנטי יהודית".
יו"ר ישראל ביתנו הדגיש כי "שלאף אחד לא יהיו אשליות שאפשר לעשות פה הוקוס פוקוס", והוסיף: "גם החוק הראשון שנדרוש, ובלעדיו לא נהיה חברים בקואליציה, הוא חוק גיוס לכולם. לא יהיה פטור לא לשלושה וחצי אחוזים, לא לארבע מאות, לא לארבעה ולא לרבע בן אדם. חוק גיוס לכולם. נקודה".
כזכור, בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', התבטא יו"ר ישר! גדי איזנקוט: "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, ראיתי אותם כרמטכ"ל. רואה בש"ס מפלגה שמשרתת ומשולבת. ש"ס מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד. רואה בש"ס שותפה בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד שלנו, העקרון של הגיוס חייב להתקבל. ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן לאמא שהצביעה ש"ס 30 שנה.
"ראיתי את דרעי ב-20 שנות קבינט תורם תרומה משמעותית למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים משמעותיים".
איזנקוט גם הציג את מתווה הגיוס שלו, במרכזו 3% יזכו לפטור מגיוס והשאר ייצטרכו לשרת בצה"ל או בשירות לאומי אזרחי.
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