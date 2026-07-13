כיכר השבת
סערת הריאיון ב'כיכר השבת'

ליברמן עונה לאיזנקוט: "מי שבונה על קואליציה עם ש”ס - שלא יבנה עלינו"

יו"ר ישראל ביתנו מגיב לריאיון של איזנקוט ב'כיכר השבת' • "מי שמדבר על פטור חלקי לחרדים - שלא יבנה עלינו" | הצהרה חדה: "חוק גיוס לכולם או שאנחנו לא בקואליציה" (פוליטי מדיני)

16תגובות
ליברמן (צילום: באדיבות)

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, , מגיב לריאיון של יו"ר 'ישר! גדי איזנקוט ל'כיכר השבת' והבהיר כי מפלגתו לא תשב באותה קואליציה עם ש"ס, וכי מי שמדבר על פטור חלקי לחרדים - לא יוכל לסמוך על תמיכתו.

"אני רוצה להיות מאוד ברור גם לגבי גדי", הצהיר ליברמן בפתח ישיבת הסיעה. "לא יכולה להיות שום אפשרות שישראל ביתנו תשב באותה קואליציה עם ש"ס. מי שבונה על קואליציה עם ש"ס - שלא יבנה על ישראל ביתנו".

גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו
גדי איזנקוט שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו| צילום: הפקה: אשר רוט | צילום: שמואל אריה | עריכה: דוד והבה

ליברמן המשיך והבהיר את עמדתו בנושא הגיוס: "מי שמדבר על פטור לחלק מהחרדים, אומר למעשה שמה שהיה הוא מה שיהיה. לכן אנחנו רוצים להיות הכי ברורים: אנחנו רוצים קואליציה ציונית וממלכתית. הקואליציה הנוכחית היא אנטי ממלכתית, אנטי ציונית ואנטי יהודית".

יו"ר ישראל ביתנו הדגיש כי "שלאף אחד לא יהיו אשליות שאפשר לעשות פה הוקוס פוקוס", והוסיף: "גם החוק הראשון שנדרוש, ובלעדיו לא נהיה חברים בקואליציה, הוא לכולם. לא יהיה פטור לא לשלושה וחצי אחוזים, לא לארבע מאות, לא לארבעה ולא לרבע בן אדם. חוק גיוס לכולם. נקודה".

כזכור, בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', התבטא יו"ר ישר! גדי איזנקוט: "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, ראיתי אותם כרמטכ"ל. רואה בש"ס מפלגה שמשרתת ומשולבת. ש"ס מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד. רואה בש"ס שותפה בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד שלנו, העקרון של הגיוס חייב להתקבל. ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן לאמא שהצביעה ש"ס 30 שנה.

"ראיתי את דרעי ב-20 שנות קבינט תורם תרומה משמעותית למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים משמעותיים".

איזנקוט גם הציג את מתווה הגיוס שלו, במרכזו 3% יזכו לפטור מגיוס והשאר ייצטרכו לשרת בצה"ל או בשירות לאומי אזרחי.

בנימין נתניהואביגדור ליברמןחוק הגיוסגדי איזנקוטבחירות 2026

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0 תגובות

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9
ליברמן ישב באופוזיציה בעז"ה.
רק שס
ליברמן אל תהיה מודאג אם העשייה הפרלמנטרית שלך לא תזכה לשבת בשום קואליציה בטח לא בממשלה עם זהות יהודית ואגב נראה לי שגם למנין לא יצרפו אותך.
ממסדרונות הכנסת
8
הוא צודק, מתאים לו לשבת רק עם מנסור עבאס ועודה ועוד כמה אוהבי ישראל שיש בכנסת
אריק
7
אנחנו מעדיפים אייזנקוט וטיבי מאשר את ליברמן וביבי
מצביע ש"ס
6
אז שישב באופוזציה
אלי
5
ליברמן בונה כל הקמפיין נגד החרדים, רק שם הוא יכול לנשוך עוד קולות. הכל אצלו רק אינטרס אישי, ולא מעניין אותו כלום מהמדינה. בנאדם עם אפס עקרונות, אבל גם זה לא יעזור, יכול להמשיך לנבוח.
אלי
יש לו עקרונות ברורים. אולי הם שונים מן העקרונות שלך, אבל מה שכתבת ממש לא נכון.
מיואש למדי
ראש בקיר זה לא עיקרון ולא כלום
יוסי
ראש בקיר זה ההגדרה של להחזיק בעקרון.
מיואש למדי
פעם שמאל מלא ופעם ימין מלא ופעם במרכז.כמו כלב שדוהר ומסתכל אחורה לאן הציבור נוטה שנאמר פני הדור כפני הכלב
חיים
יש לו עיקרון ויעד- לזרוק את החרדים עם מריתות לזבל
אנטיישמי
4
גם את ליברמן וגם את איזנקוט מענין דבר אחד בלבד קולות ומנדטים, השאר לא באמת חשוב. ומזה נגזרות כל האמירות שלהם כל אחד והאסטרטגיה שלו. ולכן כל משפט ואמירה יש לקחת בערבון מוגבל.
יעקב
3
ליברמן כולם זה גם הערבים שקיבלו ממך 53 מיליארד עם בנט ולפיד ?
שמעון
2
מרן הגר"י יוסף בונה על איזקונט ולא על ליברמן, גדי עוד יחזור בתשובה, וסבתא שלו הצביעה ש"ס 30 שנה
מרן הגר"י יוסף בונה על גדירן
פתי מאמין לכל דבר ואפילו לאיינקוט ששכח את המסורת.
חיים
1
למיואש למדי ראש בקיר וכו. פעם ראשונה ששומע הגדרה כל כך נבונה, ז'א שחייב לשבור את הקיר, אבל הבעיה שהקיר לא בנויה מקרטון! מקסימום יכול לשבור את הראש שלו שכבר בין כה אין צורך, שבור מזמן.
אלי

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