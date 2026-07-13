תחת אזהרה: ח"כ חיים ביטון נחקר בלה"ב 433

חבר הכנסת חיים ביטון (ש"ס), מי שכיהן כשר במשרד החינוך, נחקר אתמול (ראשון) באזהרה במשרדי להב 433, בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך לצרכים פוליטיים.

החקירה אתמול התקיימה על רקע התפתחויות בתיק החקירה ולקראת השלמת החקירה והעברת התיק להחלטת הפרקליטות. החקירה מתמקדת בשנים 2021-2018, תקופה בה כיהן ביטון כמנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף'.

החשד המרכזי של המשטרה: שימוש בכספי ציבור שיועדו לרשת החינוך 'בני יוסף' על מנת לממן את הביטאון המפלגתי 'הדרך'.

כזכור, לאחר שהחקירה הפכה לגלויה ובכירים ב'הדרך' ו'בני יוסף' נחקרו, המשטרה פרסמה הודעה לפיה: "ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 מתנהלת מזה מספר חודשים חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון, תוך שימוש בכספי תקציב שיועדו במקור למטרות חינוך, ובפועל הועברו למימון הוצאה לאור והפצה שלא כדין של מוסף לילדים בעיתון בבעלות פרטית".