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תחת אזהרה: ח"כ חיים ביטון נחקר בלה"ב 433

חבר הכנסת חיים ביטון נחקר אתמול בחשד לשימוש בכספי רשת חינוך לצרכים פוליטיים | החקירה לקראת והעברה לפרקליטות (חרדים)

12תגובות
ח"כ חיים ביטון (צילום: אוליבייה פיטוסי/Flash90)

חבר הכנסת חיים ביטון (), מי שכיהן כשר במשרד החינוך, נחקר אתמול (ראשון) באזהרה במשרדי להב 433, בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך לצרכים פוליטיים.

החקירה אתמול התקיימה על רקע התפתחויות בתיק החקירה ולקראת השלמת החקירה והעברת התיק להחלטת הפרקליטות. החקירה מתמקדת בשנים 2021-2018, תקופה בה כיהן ביטון כמנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף'.

החשד המרכזי של המשטרה: שימוש בכספי ציבור שיועדו לרשת החינוך 'בני יוסף' על מנת לממן את הביטאון המפלגתי 'הדרך'.

כזכור, לאחר שהחקירה הפכה לגלויה ובכירים ב'הדרך' ו'בני יוסף' נחקרו, המשטרה פרסמה הודעה לפיה: "ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 מתנהלת מזה מספר חודשים חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון, תוך שימוש בכספי תקציב שיועדו במקור למטרות חינוך, ובפועל הועברו למימון הוצאה לאור והפצה שלא כדין של מוסף לילדים בעיתון בבעלות פרטית".

ש"סחיים ביטוןהדרךלה"ב 433

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0 תגובות

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8
מה עוד יש לומר... רק לא ג ושס
רק לא ג ושס
רק לא מפלגות שהם אנטי תורה ורק מפלגות של תורה ושל גדולי הדור
אבי
7
תעזבו אותו
חף מפשע
6
אני מכיר טוב מאוד את חיים ביטון אדם ישר ונאמן אין כמוהו עושה המון למען הזולת ואין ספק שבעזרת השם לא יהיא כלום כי אין כלום
בן ציון
לא יהיא כלום? אז אולי בכל זאת כדאי ללמוד ליבה?
מיואש למדי
אין לך מה להגיב אז אל תגיב
אוריאל
5
תחקרו את כול חברי שס ותגלו עוד מלא הפתעות !!! אירגון חיי עולם של שס מממן פעילות מכספי החינוך לטובת קמפיין בחירות להרגיע את הבוחרים שמטפלים בנושה הגיוס מכספי החינוך
חחחחחחח
אני לא אומר חלילה שהוא גנב אבל קומבינות במיפלגה לא חסר וידועים הדברים לכול
חחחחחח
4
חיים ביטון ישר יותר מסרגל צריך רק לבדוק יותר לעומק מי המשלח אותו הוא שליח של מישהו
דוד
3
ממתי אדם שמתגורר בווילה יקרה ולובש חליפות ורסציה מייצג עניים?
יוסי
2
תבדקו את כל השרים, לא רק אותו
אוריאל
1
מה חדש? חבורת נוכלים.. לדואג לעצמם הם יודעים יופי.. שום דבר שקדוש לנו כציבור הם לא עשו.. מסתבר שהיו עסוקים בגניבות ונוכלויות
יעקב

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