כיכר השבת
"ניצחון לעולם התורה"

ברוב גדול: חוק יסוד לימוד תורה אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית

חוק יסוד לימוד תורה עלה הערב להצבעה סופית בכנסת, ואושר ברוב גדול | במפלגות החרדיות חגגו: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל" | הטיוטה אמנם מרוככת מההצעה המקורית - אך עדיין בעלת משקל מול בג"ץ (בארץ)

14תגובות
חברי הכנסת במהלך ההצבעה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

חוק יסוד לימוד תורה אושר הערב (שני) סופית בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. 63 ח"כים תמכו בחוק, לעומת 52 שהתנגדו. מי שלא השתתף בהצבעה כמו בהצבעות קודמות, היה ראש הממשלה בנימין נתניהו שנעדר מהמליאה.

יוזם החוק יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר לאחר האישור: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. במשך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות. מעתה קבעה גם מדינת ישראל, בחוק יסוד, כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל".

לדבריו, "קם הדבר ונהיה. מדינת היהודים שבה ומתחברת לערכי הנצח שעליהם נבנה העם היהודי מדור לדור. חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה, ויבטא את ההכרה כי לימוד התורה אינה רק מורשת העבר, אלא היסוד שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו."

יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר: "זהו ניצחון לעולם התורה ותשובה ברורה ליועמ״שית המודחת ולכל מי שניסה לרדוף ולהשפיל את בני הישיבות. לא תצליחו לשבור את הרוח היהודית! התורה הקדושה תנצח!״.

חגיגות בכנסת לאחר ההצבעה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
חגיגות בכנסת לאחר ההצבעה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
חגיגות בכנסת לאחר ההצבעה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

נוסח מרוכך - אך עדיין משמעותי

הטיוטה הנוכחית אמנם נכתבה בנוסח מרוכך יותר מהמקורי, אך הוא עדיין עשוי לסייע בהעברת בבג"ץ.

בחוק המקורי נקבע כי יש לאזן את ערך לימוד התורה מול ערכים אחרים, אך אחרי שבייעוץ המשפטי לכנסת התנגדו, הנוסח שונה כך שערך לימוד התורה יעוגן כערך יסוד - מבלי שכתוב שהוא צריך לאזן ערכים אחרים.

עם זאת גם נוסח זה צפוי להוות משקל נגד לערך השוויון ולערכים נוספים הנגזרים מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

לפני ההצבעה מסרו בהודעה משותפת ראשי מפלגות האופוזיציה: "אנו, ראשי המפלגות החתומות מטה, קוראים לחברי הכנסת של הקואליציה לנהוג באחריות ולא להצביע בעד פגיעה קשה ב בזמן מלחמה, ובניגוד לאזהרתו הדרמטית של הרמטכ"ל. רשימת הקלון של תומכי חוק ההשתמטות תהיה לנצח לנגד עיניהם של אזרחי ישראל המשרתים והעובדים".

צה"לחוק הגיוסבג"ץהכנסתחוק יסוד לימוד תורה

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11
יאללה, כל פעם שמגיעים לבחירות או למשבר ישר שולפים את השד של הגיוס והתורה. החרדים אוהבים את החיילים ומתפללים עליהם בכל יום בבתי הכנסת, אל תאמינו לכל מה שאומרים בטלוויזיה. התורה והצבא צריכים ללכת ביחד, לא אחד נגד השני.
אבנר
אבל מה לעשות ש-לא! הצבא כפוף למחללי שבת וכו' וכו'
דוד
10
צחוקים עושים חוקים בשביל לעשות קולות כאילו עשו פה משהו
ריח בחירות לפניך
9
הלו, הלו, תרגיעו את הטונים שם באופוזיציה, מי שמדבר על פגיעה בצה"ל! הבחורים בישיבות עושים משמרות של עשרים וארבע שעות בלימוד ובתפילות בשביל שהחיילים יחזרו הביתה בשלום. אז אל תבואו למכור לנו סיפורים כאילו מישהו פה משתמט, הבנתם את זה?
זילברמן
8
הח״כים הכאילו חרדים אחראים על המצב הזה, הם היו צריכים להוביל את הרפורמה המשפטית ולבטל סמכות בג״ץ והיועמשית כי הציבור החרדי סבל מהם יותר מכל אחד אחר, אך הם לא עשו דבר בענין זה, ואפילו לא תמכו באלו שעסקו בזה, ועל כן באה עלינו הצרה הזאת. החוק הטפשי מהיום לא יעלה ולא יוריד, כי בג״ץ שולטים על החוקים.
מאיר
7
לדעתי צריך להחזיר את ליברמן למולדובה. הוא הכופר מספר 1
דוד
טוב מאד שזו דעתך. זה מצביע על פחד אמיתי מפניו. פחד מוצדק, כפי שתראה בעוד כמה חודשים.
רק לא ג ושס
6
תקשיבו: אם בג''ץ לא יבטל את החוק - זה אומר שהחוק הזה לא שווה כלום. הצהרה גרידרא😂 עצוב שזה ההישג היחיד של הנציגים שלנו. שכולם ללא יוצא מן הכלל יניחו ישחררו את הכסאות שלהם
משה
5
החוק נועד אך ורק להגן על הזכויות של המשתמטים.
נח
4
באמצע עזה חטפנו RPG ישר לתוך המבנה ובאורח נס יצאנו בלי שריטה, וכשיצאתי לרענון מצאתי בווסט פתק מבחור ישיבה שכתב לי: "אני מתפלל ולומד להצלתך בכל שעה". נסעתי אליו לבני ברק ישר מהחזית רק כדי לחבק אותו ולהגיד לו שהרגשתי את התורה שלו שומרת עליי בסמטאות, יש שותפות אמיתית בין החזית לעורף.
שלום שטרק
3
צריך לדבר אליהם באהבה, לא בכעס, הם פשוט מסכנים שלא טעמו את טעם התורה המתוקה. אם היו יודעים מה המעלה של דף גמרא אחד, היו באים לרקוד איתנו בישיבות. הלוואי שהחוק הזה יביא קצת הבנה ולכידות, ולא עוד מחלוקות מיותרות בעם.
בני ברקי
2
אני תמיד האמנתי שצריך קו יותר ממלכתי וימני, ויש המון צדק בביקורת על מה שהיה בעבר בכנסת. אבל בואו נהיה אמיתיים רגע, בזמן מלחמה כזאת על עולם התורה, אסור לנו לפזר קולות ולהישאר מפולגים בגלל משקעי עבר. אם אנחנו רוצים כוח אמיתי שיגן על עולם התורה והספרדים, חייבים לשים את האגו בצד וללכת ביחד עם המפלגה הגד
נתנאל

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