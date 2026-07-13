חברי הכנסת במהלך ההצבעה ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

חוק יסוד לימוד תורה אושר הערב (שני) סופית בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. 63 ח"כים תמכו בחוק, לעומת 52 שהתנגדו. מי שלא השתתף בהצבעה כמו בהצבעות קודמות, היה ראש הממשלה בנימין נתניהו שנעדר מהמליאה.

יוזם החוק יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר לאחר האישור: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. במשך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות. מעתה קבעה גם מדינת ישראל, בחוק יסוד, כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל". לדבריו, "קם הדבר ונהיה. מדינת היהודים שבה ומתחברת לערכי הנצח שעליהם נבנה העם היהודי מדור לדור. חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה, ויבטא את ההכרה כי לימוד התורה אינה רק מורשת העבר, אלא היסוד שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו." יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר: "זהו ניצחון לעולם התורה ותשובה ברורה ליועמ״שית המודחת ולכל מי שניסה לרדוף ולהשפיל את בני הישיבות. לא תצליחו לשבור את הרוח היהודית! התורה הקדושה תנצח!״.

חגיגות בכנסת לאחר ההצבעה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

חגיגות בכנסת לאחר ההצבעה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

חגיגות בכנסת לאחר ההצבעה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

נוסח מרוכך - אך עדיין משמעותי

הטיוטה הנוכחית אמנם נכתבה בנוסח מרוכך יותר מהמקורי, אך הוא עדיין עשוי לסייע בהעברת חוק הגיוס בבג"ץ.

בחוק המקורי נקבע כי יש לאזן את ערך לימוד התורה מול ערכים אחרים, אך אחרי שבייעוץ המשפטי לכנסת התנגדו, הנוסח שונה כך שערך לימוד התורה יעוגן כערך יסוד - מבלי שכתוב שהוא צריך לאזן ערכים אחרים.

עם זאת גם נוסח זה צפוי להוות משקל נגד לערך השוויון ולערכים נוספים הנגזרים מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

לפני ההצבעה מסרו בהודעה משותפת ראשי מפלגות האופוזיציה: "אנו, ראשי המפלגות החתומות מטה, קוראים לחברי הכנסת של הקואליציה לנהוג באחריות ולא להצביע בעד פגיעה קשה בצה"ל בזמן מלחמה, ובניגוד לאזהרתו הדרמטית של הרמטכ"ל. רשימת הקלון של תומכי חוק ההשתמטות תהיה לנצח לנגד עיניהם של אזרחי ישראל המשרתים והעובדים".