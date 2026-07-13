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"לומדי תורה לא נטל אלא חומת מגן רוחנית" | ח"כ יואב בן צור בנאום מרגש במליאה

ח"כ יואב בן צור נשא נאום מרגש במליאת הכנסת במהלך הדיונים על הצעת חוק יסוד לימוד תורה • "התורה היא תעודת הזהות שלנו, המצפן המוסרי שלנו" | הנאום המלא (חרדים)

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צפו בנאום המלא| צילום: צילום: ערוץ הכנסת

ח"כ יואב בן צור (ש"ס) נשא היום (שני) נאום מרגש במליאת הכנסת במסגרת הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, כאשר הוא פונה לכלל חברי הבית מכל קצוות הקשת הפוליטית ומדגיש את מעמדה המרכזי של התורה בחיי העם היהודי.

"אני עומד כאן לפניכם היום, לא רק כאיש ציבור, אלא כבן לעם היהודי שיומו הגדול ביותר בהיסטוריה היה במעמד הר סיני, במתן תורה", פתח בן צור את דבריו. "זהו אינו חוק פוליטי או מגזרי, והוא אינו עניין של קואליציה או אופוזיציה. זהו חוק היסוד של נשמת האומה היהודית".

"הספר שמר עלינו"

בן צור הדגיש את התפקיד ההיסטורי של לימוד התורה בשמירה על העם היהודי לאורך הדורות: "לאורך אלפיים שנות גלות, מול רדיפות, פוגרומים וניסיונות השמדה, לא היה לנו כוח צבאי ולא כוח מדיני. הספר שמר עלינו. ספר הספרים הנצחי".

"אומות ואימפריות נעלמו ואנחנו נשארנו איתנים וחזקים", המשיך חבר הכנסת. "התורה הקדושה היא תעודת הזהות שלנו, היא המצפן המוסרי שלנו, והיא אש התמיד שמחממת את ליבו של כל יהודי".

בן צור הבהיר כי חוק היסוד בא לעגן את המובן מאליו: "שלימוד התורה הוא ערך יסוד נעלה במדינת ישראל. לומדי התורה, אותם אברכים ובחורי ישיבות, הם לא נטל, הם חומת המגן הרוחנית של כולנו. הם אלו שממשיכים את שרשרת הדורות שלא נותקה מעולם, משה קיבל תורה מסיני ועד לימינו אנו".

ועדת חוץ וביטחון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

קריאה לאחדות מעל מחלוקות

חבר הכנסת פנה במיוחד אל כלל חברי הבית, ללא הבדל מפלגתי: "אני פונה מכאן אל כל חברי הבית, מכל קצוות הקשת הפוליטית. בשנים האחרונות חווינו סערות רבות, שסעים ומחלוקות שקרעו בנו. אך דווקא ברגעים אלו, עלינו לחזור לשורשים המשותפים לנו".

"התורה איננה שייכת למפלגות החרדיות, היא שייכת לכלל ישראל", הדגיש בן צור. "כפי שאמרתי מעל במה זו פעם אחר פעם, כסרן במיל' בחטיבת הנח"ל וכמי שמכיר בערך לימוד התורה, האחדות שלנו היא העוצמה שלנו, והתורה היא המכנה המשותף העמוק ביותר שמאחד את כולנו כעם אחד חרדים לצד חילונים, מכל גווני הקשת של האוכלוסיה".

בן צור הציג את חקיקת החוק כאמירה היסטורית: "לצד העמידה האיתנה למען חיילנו טובי בנינו הנלחמים בעוז ובעוצמה מול אויבנו, מדינת ישראל היא מדינה יהודית והיא מכירה בערך לימוד התורה המגן על עמנו ועל חיילנו. מדינת ישראל מכירה בכך שלצד החוסן הביטחוני והכלכלי, החוסן הרוחני הוא שמבטיח את קיומנו לנצח נצחים".

בסיום דבריו קרא בן צור לחברי הכנסת: "זה הזמן להתעלות מעל שיקולי השעה, להביט אל עבר העתיד ואל עבר העבר המפואר שלנו, ולתמוך בהצעת חוק היסוד החשובה הזו. נעביר יחד מסר ברור לדורות הבאים, שלהבת התורה בישראל לא כבתה בתקופות אפילות בהיסטוריה והיא לא תכבה לעולם".

כזכור, מליאת הכנסת נפתחה היום למרתון חקיקה שיימשך חמישה ימים רצופים, כאשר חוק יסוד לימוד תורה הוא החוק הראשון שעלה להצבעה. בהמשך השבוע צפוי לעלות גם חוק המעצרים שאושר בוועדת החוץ והביטחון, במטרה למנוע מעצר לומדי תורה לחודשים הקרובים.

אריה דרעיגיוס חרדיםיואב בן צורחוק יסוד לימוד תורהמעצר תלמידי ישיבה

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9
כן בן צור לכן נלחמת כל הקדנציה להעביר חוק גיוס ? לכן הפלת את ראש הממשלה שצחק עלינו לכאורה שיעביר חוק גיוס ולא העביר? קוצץ מעונות יום תקציבי ישיבות והמשכת לשבת בממשלה. ש"ס לא מצביעים לכם יותר
ערן
8
לומדי תורה= מי שתורתו אומנותו. כל השאר שיתגייסו, מצווה גדולה.
האברך החייל
7
חזק וברוך. נאום חזק ביותר. אבל אי אפשר לשכנע את הערב רב שבתוכנו
דוד
6
א. רוב העולם שונאים יהודים ב. אנו מוקפים ערבים מבחוץ וגם מבפנים ג. תמיכת ארה"ב היא נס מתגלגל ולא מובן מאליו ד. בלי לומדי תורה אין יהודים
תזכורת לכולם
5
לא מאמינים לכם שאין לכם מטרות כלכליות שמסתתרות תחת החוק הזה
אליהו
הוא עושה בהרבה
יוסף חיים
4
יואב בן צור צודק בכל מילה, באמת, הגיע הזמן שיבינו שאי אפשר בלי זה. תראו מה קורה במדינה בלי קצת רוחניות, הכל בלאגן ומתח, התורה זה מה שמחזיק אותנו מעל המים באמת, לא רק בסיסמאות.
יוחאי
3
חזק וברוך, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. התורה היא חיינו ואורך ימינו, בלי תורה אין קיום לעם ישראל, צריכים לחזק את הידיים של אלו שעוסקים בתורה יומם ולילה, זה הניצחון שלנו.
אלחרר
2
מילים כדורבנות, מה יש להוסיף? בסוף כולנו מבינים את זה בלב, רק שבתקשורת אוהבים לעשות מזה עניין. אם נחזור קצת לשורשים שלנו כולם יירגעו, תורה זה לא נטל, זה האור שלנו.
גבריאל
1
יואב עשה עבודה יפה, דיבר בגובה העיניים. זה לא עניין של מפלגות, זה עניין של זהות, ואם לא נזכור את זה עכשיו, מתי נזכור? נקווה שזה באמת יחלחל לאנשים בלב.
ארז

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