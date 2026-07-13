צפו בנאום המלא - צילום: ערוץ הכנסת צפו בנאום המלא | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 6:00

ח"כ יואב בן צור (ש"ס) נשא היום (שני) נאום מרגש במליאת הכנסת במסגרת הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, כאשר הוא פונה לכלל חברי הבית מכל קצוות הקשת הפוליטית ומדגיש את מעמדה המרכזי של התורה בחיי העם היהודי.

"אני עומד כאן לפניכם היום, לא רק כאיש ציבור, אלא כבן לעם היהודי שיומו הגדול ביותר בהיסטוריה היה במעמד הר סיני, במתן תורה", פתח בן צור את דבריו. "זהו אינו חוק פוליטי או מגזרי, והוא אינו עניין של קואליציה או אופוזיציה. זהו חוק היסוד של נשמת האומה היהודית". "הספר שמר עלינו" בן צור הדגיש את התפקיד ההיסטורי של לימוד התורה בשמירה על העם היהודי לאורך הדורות: "לאורך אלפיים שנות גלות, מול רדיפות, פוגרומים וניסיונות השמדה, לא היה לנו כוח צבאי ולא כוח מדיני. הספר שמר עלינו. ספר הספרים הנצחי". "תתביישו - אתם מצביעים נגד התורה": פרוש בנאום חריג במליאה ישי כהן | 17:40 "אומות ואימפריות נעלמו ואנחנו נשארנו איתנים וחזקים", המשיך חבר הכנסת. "התורה הקדושה היא תעודת הזהות שלנו, היא המצפן המוסרי שלנו, והיא אש התמיד שמחממת את ליבו של כל יהודי". בן צור הבהיר כי חוק היסוד בא לעגן את המובן מאליו: "שלימוד התורה הוא ערך יסוד נעלה במדינת ישראל. לומדי התורה, אותם אברכים ובחורי ישיבות, הם לא נטל, הם חומת המגן הרוחנית של כולנו. הם אלו שממשיכים את שרשרת הדורות שלא נותקה מעולם, משה קיבל תורה מסיני ועד לימינו אנו".

ועדת חוץ וביטחון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

קריאה לאחדות מעל מחלוקות

חבר הכנסת פנה במיוחד אל כלל חברי הבית, ללא הבדל מפלגתי: "אני פונה מכאן אל כל חברי הבית, מכל קצוות הקשת הפוליטית. בשנים האחרונות חווינו סערות רבות, שסעים ומחלוקות שקרעו בנו. אך דווקא ברגעים אלו, עלינו לחזור לשורשים המשותפים לנו".

"התורה איננה שייכת למפלגות החרדיות, היא שייכת לכלל ישראל", הדגיש בן צור. "כפי שאמרתי מעל במה זו פעם אחר פעם, כסרן במיל' בחטיבת הנח"ל וכמי שמכיר בערך לימוד התורה, האחדות שלנו היא העוצמה שלנו, והתורה היא המכנה המשותף העמוק ביותר שמאחד את כולנו כעם אחד חרדים לצד חילונים, מכל גווני הקשת של האוכלוסיה".

בן צור הציג את חקיקת החוק כאמירה היסטורית: "לצד העמידה האיתנה למען חיילנו טובי בנינו הנלחמים בעוז ובעוצמה מול אויבנו, מדינת ישראל היא מדינה יהודית והיא מכירה בערך לימוד התורה המגן על עמנו ועל חיילנו. מדינת ישראל מכירה בכך שלצד החוסן הביטחוני והכלכלי, החוסן הרוחני הוא שמבטיח את קיומנו לנצח נצחים".

בסיום דבריו קרא בן צור לחברי הכנסת: "זה הזמן להתעלות מעל שיקולי השעה, להביט אל עבר העתיד ואל עבר העבר המפואר שלנו, ולתמוך בהצעת חוק היסוד החשובה הזו. נעביר יחד מסר ברור לדורות הבאים, שלהבת התורה בישראל לא כבתה בתקופות אפילות בהיסטוריה והיא לא תכבה לעולם".

כזכור, מליאת הכנסת נפתחה היום למרתון חקיקה שיימשך חמישה ימים רצופים, כאשר חוק יסוד לימוד תורה הוא החוק הראשון שעלה להצבעה. בהמשך השבוע צפוי לעלות גם חוק המעצרים שאושר בוועדת החוץ והביטחון, במטרה למנוע מעצר לומדי תורה לחודשים הקרובים.