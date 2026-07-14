מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

משבר חריג מתפתח בימים אלו בנמל התעופה בן גוריון, כאשר 33 מטוסי תדלוק אמריקניים תקועים ברחבת החניה ותופסים מקומות חיוניים המיועדים למטוסים אזרחיים.

ארצות הברית הקפיאה את תוכנית הפינוי של המטוסים בשל ההסלמה הביטחונית מול איראן, ובמקביל נחתו במהלך הלילה ארבעה מטוסים נוספים מסוג זה - צעד שמחמיר את המשבר. מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, שיגר הבוקר (שלישי) מכתב דחוף לשרת התחבורה מירי רגב ולגורמים נוספים, ובו הזהיר כי המחסור החמור במקומות חניה למטוסים מסחריים עלול לפגוע קשות בפעילות נתב"ג בשיא עונת הקיץ. על פי האזהרה, אם תוכנית הפינוי לא תחודש בימים הקרובים, הרשות תיאלץ להודיע לחברות התעופה על הצורך בצמצום הפעילות כבר בתחילת אוגוסט - צעד שמשמעותו ביטול עשרות אלפי כרטיסי טיסה. המשבר החל כאשר ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מסוג KC-135 סטרטוטנקר, שהגיעו לישראל במסגרת ההיערכות הצבאית האמריקנית למלחמה אפשרית עם איראן. מטוסים אלו, הנחשבים ל"חוד החנית" של מערכת התדלוק האווירי האמריקנית, שוהים בנתב"ג זה שבועות ארוכים, אך ההקפאה הפתאומית של תוכנית הפינוי יצרה מצב חסר תקדים. ליד הלוחם שהציל אותה: המונולוג המצמרר של שורדת השבי נועה ארגמני יאיר טוקר | 13:40 רצח משפחה שלמה בלייב-פייסבוק: הבלוגר אוהב ישראל חזר אל זוועות ה-7 באוקטובר דני שפיץ | 12:18 בתגובה למשבר המתפתח, הוציאה רשות שדות התעופה הוראת שעה חריגה לבקרה האווירית הישראלית, לפיה "אין לאשר למתדלקים אמריקניים לנחות בנתב"ג". ההוראה, שהגיעה ישירות ממשרד התחבורה והשרה רגב, מבטאת את חומרת המשבר ואת ניסיון הרשויות למנוע החמרה נוספת של המצב.

מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

משחקי הכוחות בין רשות שדות התעופה לבין הצבא האמריקני מגיעים לשיאם בתקופה הקריטית ביותר לענף התעופה הישראלי. נתב"ג נמצא בשיא עונת הקיץ, כאשר על פי נתוני הרשות, בסוף חודש יולי צפויים לעבור בנמל התעופה כמעט 100 אלף נוסעים ביום אחד - שיא חסר תקדים מאז תקופת מבצע שאגת הארי.

המטוסים האמריקניים תופסים מקומות חניה קריטיים שנדרשים לחברות התעופה המסחריות, ובמיוחד בימים אלו כאשר התנועה בנתב"ג עולה על התחזיות. על פי הנתונים, מחר, יום חמישי, צפויים לעבור בנתב"ג כ-85.5 אלף נוסעים בכ-520 תנועות מטוסים, ואילו ביום חמישי, 30 ביולי, צפוי שיא של כ-94 אלף נוסעים.

מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מטוסי ה-KC-135, שכל אחד מהם מוערך בכ-62.2 מיליון דולר, מסוגלים לשאת כמויות עצומות של דלק ולתדלק מטוסי קרב באוויר. יכולת זו הייתה קריטית במהלך מבצע "עם כלביא" שהתחולל בין ה-13 ל-24 ביוני, כאשר חיל האוויר הישראלי ביצע למעלה מ-1,200 גיחות תקיפה מול איראן, ומטוסי ה-F-35I "אדיר" הישראליים תודלקו באוויר על ידי המטוסים האמריקניים.

ברשות שדות התעופה מדגישים כי אם המצב לא ישתנה בימים הקרובים, חברות התעופה עשויות להידרש לבטל עשרות אלפי כרטיסי טיסה כבר בתחילת אוגוסט - צעד שיפגע קשות בציבור הנוסעים ובענף התעופה הישראלי.