כיכר השבת
עשרות אלפי כרטיסים יתבטלו?

הקפאה דרמטית: לראשונה ישראל עצרה נחיתת מטוסי תדלוק אמריקניים בנתב"ג

ארה"ב הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנתב"ג בשל ההסלמה מול איראן ולראשונה ישראל לא נתנה למטוסים לנחות בנתב"ג • רשות שדות התעופה מזהירה: עשרות אלפי כרטיסי טיסה עלולים להתבטל | משחקי כוחות בשיא עונת הקיץ (תעופה)

1תגובות
מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

משבר חריג מתפתח בימים אלו בנמל התעופה בן גוריון, כאשר 33 מטוסי תדלוק אמריקניים תקועים ברחבת החניה ותופסים מקומות חיוניים המיועדים למטוסים אזרחיים.

ארצות הברית הקפיאה את תוכנית הפינוי של המטוסים בשל ההסלמה הביטחונית מול , ובמקביל נחתו במהלך הלילה ארבעה מטוסים נוספים מסוג זה - צעד שמחמיר את המשבר.

מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, שיגר הבוקר (שלישי) מכתב דחוף לשרת התחבורה מירי רגב ולגורמים נוספים, ובו הזהיר כי המחסור החמור במקומות חניה למטוסים מסחריים עלול לפגוע קשות בפעילות נתב"ג בשיא עונת הקיץ. על פי האזהרה, אם תוכנית הפינוי לא תחודש בימים הקרובים, הרשות תיאלץ להודיע לחברות התעופה על הצורך בצמצום הפעילות כבר בתחילת אוגוסט - צעד שמשמעותו ביטול עשרות אלפי כרטיסי טיסה.

המשבר החל כאשר הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מסוג KC-135 סטרטוטנקר, שהגיעו לישראל במסגרת ההיערכות הצבאית האמריקנית למלחמה אפשרית עם איראן. מטוסים אלו, הנחשבים ל"חוד החנית" של מערכת התדלוק האווירי האמריקנית, שוהים בנתב"ג זה שבועות ארוכים, אך ההקפאה הפתאומית של תוכנית הפינוי יצרה מצב חסר תקדים.

בתגובה למשבר המתפתח, הוציאה רשות שדות התעופה הוראת שעה חריגה לבקרה האווירית הישראלית, לפיה "אין לאשר למתדלקים אמריקניים לנחות בנתב"ג". ההוראה, שהגיעה ישירות ממשרד התחבורה והשרה רגב, מבטאת את חומרת המשבר ואת ניסיון הרשויות למנוע החמרה נוספת של המצב.

מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

משחקי הכוחות בין רשות שדות התעופה לבין הצבא האמריקני מגיעים לשיאם בתקופה הקריטית ביותר לענף התעופה הישראלי. נתב"ג נמצא בשיא עונת הקיץ, כאשר על פי נתוני הרשות, בסוף חודש יולי צפויים לעבור בנמל התעופה כמעט 100 אלף נוסעים ביום אחד - שיא חסר תקדים מאז תקופת מבצע שאגת הארי.

המטוסים האמריקניים תופסים מקומות חניה קריטיים שנדרשים לחברות התעופה המסחריות, ובמיוחד בימים אלו כאשר התנועה בנתב"ג עולה על התחזיות. על פי הנתונים, מחר, יום חמישי, צפויים לעבור בנתב"ג כ-85.5 אלף נוסעים בכ-520 תנועות מטוסים, ואילו ביום חמישי, 30 ביולי, צפוי שיא של כ-94 אלף נוסעים.

מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מטוסי ה-KC-135, שכל אחד מהם מוערך בכ-62.2 מיליון דולר, מסוגלים לשאת כמויות עצומות של דלק ולתדלק מטוסי קרב באוויר. יכולת זו הייתה קריטית במהלך מבצע "עם כלביא" שהתחולל בין ה-13 ל-24 ביוני, כאשר חיל האוויר הישראלי ביצע למעלה מ-1,200 גיחות תקיפה מול איראן, ומטוסי ה-F-35I "אדיר" הישראליים תודלקו באוויר על ידי המטוסים האמריקניים.

ברשות שדות התעופה מדגישים כי אם המצב לא ישתנה בימים הקרובים, חברות התעופה עשויות להידרש לבטל עשרות אלפי כרטיסי טיסה כבר בתחילת אוגוסט - צעד שיפגע קשות בציבור הנוסעים ובענף התעופה הישראלי.

איראןנתב"גארצות הבריתתקיפה באיראןתדלוקמטוסי תדלוקעומס בנתב"גמטוס תדלוק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מטומטמי רשות. תעופה. לא מבינים שאנחנן במלחמה ?!
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר