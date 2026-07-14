בנייה בירושלים ( צילום: באדיבות המצלם )

שוק הנדל"ן בישראל חווה בחודשים האחרונים תמונה מורכבת: בעוד שוק הדירות החדשות שומר על יציבות יחסית, שוק היד השנייה סופג מכה קשה. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לתקופה שבין מרץ למאי 2026 מצביעים על ירידה כללית של 10.6% בהיקף עסקאות הנדל"ן בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים.

בשלושת החודשים האחרונים נמכרו ברחבי הארץ כ-21,390 דירות בסך הכל. הנתון משקף ירידה של 5.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אך הפער המשמעותי ביותר נרשם בהשוואה לשלושת החודשים שקדמו להם - דצמבר 2025 עד פברואר 2026.

טבלת הנתונים

פער דרמטי בין שוק הדירות החדשות ליד השנייה יוזמה חדשה בבני ברק: תתקיים הפרדה בין גברים לנשים ליד אולמות השמחה קובי ישראל | 15:07 מתוך כלל הדירות שנמכרו, ניכר פער משמעותי במגמות בין שני המגזרים המרכזיים בשוק הנדל"ן. דירות חדשות מקבלן נמכרו בהיקף של כ-8,910 יחידות, המהוות 41.6% מסך העסקאות. פלח שוק זה שמר על יציבות ואף רשם עלייה קלה של 0.4% לעומת החודשים הקודמים, וזינוק של 8.2% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. נתון מעניין נוסף הוא שכ-28.9% מהדירות החדשות נמכרו במסגרת של סבסוד ממשלתי, מה שמעיד על תמיכה ממשלתית משמעותית בשוק הדיור. לעומת זאת, בשוק היד השנייה התמונה שונה לחלוטין: נמכרו כ-12,480 דירות, המהוות 58.4% מכלל הדירות שנמכרו, אך כאן נרשמה צניחה חדה של 17.2% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים.

אתר בניה | המחשה בלבד ( צילום: יהודה ג )

מפת הנדל"ן החרדית: תמונה מעורבת

בחינת הנתונים בערים המרכזיות המעניינות את הציבור החרדי חושפת מגמות מעורבות ומספרים דרמטיים. ירושלים מובילה ברמה הארצית במכירת דירות יד שנייה עם 847 עסקאות, אם כי מדובר בירידה של 16.3% לעומת התקופה הקודמת. במקביל, נמכרו בעיר 539 דירות חדשות, המהוות ירידה קלה של 4.6%.

העיר אשדוד רשמה זינוק מטאורי של 115.6% במכירת דירות חדשות, עם 442 עסקאות בסך הכל. בשוק היד השנייה המקומי נרשמה ירידה מתונה יותר של 7.6%, עם 365 דירות שנמכרו. הנתונים מצביעים על פעילות יזמית משמעותית בעיר הדרומית.

שתי הערים החרדיות הבולטות - בית שמש ובני ברק - חוו ירידה משמעותית בשוק היד השנייה. בבית שמש נמכרו 295 דירות, המהווה ירידה של 22.6%, ובבני ברק נמכרו 212 דירות, המהווה ירידה של 22.9%. בעיר אלעד נמכרו 175 דירות חדשות בירידה של 17.1%, ובנתיבות נמכרו 217 דירות חדשות בירידה של 2.7% לצד 156 עסקאות של דירות יד שנייה בירידה של 10.3%.

ירושלים מובילה במלאי דירות ממתינות

נתון נוסף העולה מן הדו"ח נוגע למלאי הדירות שטרם נמכרו. בסוף חודש מאי 2026, עמד מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בישראל על כ-84,130 דירות. המשמעות היא שנדרשים 28.9 "חודשי היצע" - כלומר, הזמן שייקח למכור את כל הדירות הללו בקצב המכירות הנוכחי.

בעוד ש-30.2% מהדירות שנותרו למכירה בארץ מצויות במחוז תל אביב עם 25,390 דירות, ברמת העיר הבודדת התמונה שונה. מבין הערים הגדולות המונות מעל 100 אלף תושבים, ירושלים עוקפת את כולן ומובילה את הטבלה הארצית עם לא פחות מ-10,368 דירות חדשות שעדיין ממתינות לרוכשים. אחריה ברשימה ניצבת תל אביב-יפו עם 9,811 דירות שנותרו למכירה.

הנתונים מצביעים על התקררות מסוימת בשוק הדיור, במיוחד בפלח היד השנייה, בעוד שהדירות החדשות ממשיכות להימכר בקצב יציב יחסית. המגמה עשויה להשתנות בחודשים הקרובים בהתאם להתפתחויות במשק ובמדיניות הממשלתית.