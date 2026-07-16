אריה דרעי שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו בריאיון המלא אריה דרעי שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו בריאיון המלא 10 10 0:00 / 30:28

שבועות ארוכים של שתיקה רועמת מצדו של האיש החזק בממשלה מגיעים היום לקצם. בריאיון בלעדי וסוער באולפן "כיכר השבת", יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי פותח את הכול ומספק שלל כותרות מסעירות.

תחילה, תקף דרעי בחריפות את ההדלפות סביב המגעים החשאיים להפלת המשטר באיראן ומכנה אותן "פגיעה חמורה בביטחון המדינה". אולם את עיקר האש מפנה יו"ר ש"ס לעבר הזירה הפנימית ולחזית המאבק על חוק הגיוס. בצעד חסר תקדים, דרעי מעלה התקפה חזיתית נגד הרמטכ"ל ומאשים אותו בניסיון לסייע לגוש השמאל בתקופת בחירות באמצעות אזהרותיו מפני חוק המעצרים. הוא חושף לראשונה סוד מימי הרפורמה המשפטית – שיחה טעונה שקיים במרפסת ביתו בהר נוף עם פרופ' אוריאל רייכמן, שבה הוטח בו איום ברור לפיו התמיכה החרדית בימין תביא לקץ העידן של "יבנה וחכמיה". סערה פוליטית | באופוזיציה עולים להתקפה בעקבות הריאיון הבלעדי של דרעי ל'כיכר' ישי כהן | 13:37 "תראה איזה עציץ", הצביע נתניהו - ועבר לתקוף בסרטון לרשת את גדי | צפו יאיר טוקר | 18:05 על רקע זה, מכריז דרעי על שבירת הכלים מול מערכת המשפט ומצהיר כי ימליץ לחבריו בסיעות החרדיות שלא לשלוח כל ייצוג משפטי לעתירות בבג"ץ נגד החוק, משום שמדובר ב"משחק מכור" שאין לתת לו לגיטימציה. בתוך הבית פנימה, דרעי לא נרתע מהסקרים המנבאים ירידה לכוחה של ש"ס ומאשים גורמי שמאל ו"קפלניסטים" במימון קמפיין מתוחכם שמטרתו לזרוע פירוד בין הרבנים ולדכא את הצבעת הרחוב החרדי. דרעי דוחה בביטול את הביקורת מתוך "אגודת ישראל", מבהיר כי אין לציבור החרדי חלופה אחרת מלבד תמיכה בלתי מסויגת בבנימין נתניהו, ומסביר מדוע מתווה הגיוס שמציע גדי איזנקוט מסוכן לעולם התורה אף יותר מתוכניותיהם של בנט וליברמן.

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

תחילה התייחס דרעי לחברות שלו בדיונים הביטחוניים המצומצמים והדגיש: "תראה, אני אף פעם לא הייתי חבר בקבינט הכללי, לא השתתפתי פעם אחת, אולי בישיבה אחת על עסקת החטופים שראש הממשלה ביקש ממני. יש פורום מצומצם שהוא לא רשמי, הוא לא מצביע, נקלעתי לתוך זה מאז שקראו לי בבוקר שמחת תורה.

"אני בחודשים האחרונים, אני לא הולך, אין צורך, אני לא נמצא שם, אני מקבל עדכונים וחומרים אבל אני לא משתתף כמעט בישיבות הללו".

על האכזבה בישראל מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אומר דרעי: "לב מלאכים ושרים ביד ה', מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל היה אומר לי 'לב מלאכים ושרים ביד ה'' זה נאמר בעיקר לגויים, ליהודים יש בחירה. טראמפ הוא מלך העולם, הנשיא הכי גדול, הלב שלו אצל הקב"ה, אז כפי שהודנו לה' שהוא היה איתנו, ועכשיו יש לו שיקולים, אני רואה את זה לטובה, זה חלק מהגאולה של עם ישראל".

יו"ר ש"ס מתייחס לאכזבה בבית הלבן מהעובדה שישראל הציגה הערכה שניתן להפיל את המשטר האיראני, מה שבפועל לא קרה: "אף אחד לא נכשל, הדברים לא הסתדרו, אין ספק שהציגו לנשיא טראמפ וזה לא היה מצג שווא, אבל לא כל התוכניות הלכו".

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

דרעי מתייחס לפרסומים שראש המוסד נפגש עם נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד בניסיון לגייס אותו בניסיון להפיל את המשטר: "אני חושב שזה חמור ביותר הפרסומים, אני מעולם לא מאשר ולא מכחיש, אין טיפת אחריות? אני מבין את השיקול של אותו גורם שהדליף את זה לעיתונות הזרה, לא משנה כמה אמת וכמה לא אמת, אבל איפה מדינת ישראל, אנחנו עדיין בתוך מלחמה! איך אתה יכול לפרסם כדי להצדיק שעשית משהו, אני קורא לראש המוסד שזו הסמכות שלו - פתח מיידית בחקירה, צריך להעמיד לדין את מי שעשה את זה, זו פגיעה חמורה ביותר בביטחון המדינה באמצע מלחמה שאנחנו נמצאים בה".

אנחנו ממהרים לדבר על סוגיית חוק הגיוס, הסנקציות על עולם התורה ומעצר תלמידי הישיבות. תחילה מתייחס דרעי לעובדה שתחת ממשלת ימין מלא, הציבור החרדי נמצא במצב הגרוע ביותר בתולדות המדינה.

דרעי בוחר לפתוח באירוע שהתרחש לאחר הקמת הממשלה, בימי הרפורמה המשפטית: "אני אגלה לך סוד שלא אמרתי אף פעם. לפני המלחמה, בתקופה של הרפורמה המשפטית, עם כל הסערה ועם הסרבנות הגדולה, לקחו להם את הגבינה וכל העכברים יצאו החוצה.

"אני ישבתי אז במרפסת שלי המפורסמת בהר נוף שאני כבר לא גר שם, ועלו אליי... עלו אליי המון שחשבו "אתה מבוגר אחראי, מתון וזה, מה לכם ולמשיחיסטים, לסמוטריץ', יריב לוין וכל אלה?".

"הרבה עלו, וחלק מהם שכחתי. עלה אחד שאני לא שוכח עד עכשיו, כיוון שהדברים שלו מצלצלים לי באוזניים... פרופסור אוריאל רייכמן, ראש המכללה האקדמית בהרצליה, אחד מאבות האליטה המשפטית והאליטה של השמאל-מרכז, הליברלים. ואמר לי ברחל בתך הקטנה 'נתנו לכם את יבנה וחכמיה, נתנו לכם לציבור החרדי את המתחם שלו. עכשיו אתם סטיתם מהקו, הלכתם עם המשיחיסטים, עם סמוטריץ' ועם בן גביר ועם יריב לוין, ואתם הולכים לשבש לנו את החיים, לקחת לנו את הכוח של בית המשפט, שבזה אנחנו שולטים מול הימין. אם אתם תסטו מהקו הזה, לא יהיה יותר יבנה וחכמיה. אתם לא תדעו... אנחנו נשבש לכם את כל מה שקיבלתם במשך עשרות שנים'.

"אמרתי לו: 'מה פירוש אנחנו? מה זה אתם תיקחו', הוא ענה לי 'שמעת? תחליטו, תביא לרבנים שלך שיחליטו מה הם רוצים'. אלה הדברים. זאת האמת".

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

על העיכוב בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מסביר דרעי: "אתה כל הזמן בתוך מלחמה, עם 250 שבויים שנמצאים שם, ועם מלחמה וכל יום 'הותר לפרסום', ואתה צריך לנהל את ועדת חוץ וביטחון כשיש לך את גלנט מצד אחד ששיבש לך במשך שנה עד שפטרו אותו, ואת אדלשטיין עם הכיפה והפרצוף הנחמד, עשה 80 ישיבות ובסוף התגלה כל האמת, הוא שיקר אותנו, ברור ששיקר אותנו, הוא הוליך שולל את כולם.

"בסוף גם בציונות הדתית וגם בליכוד היתה סכנה, לפי ראש הממשלה לא היה רוב, נקלענו לזה, בינתיים היועצת המשפטית לממשלה המודחת הביאה את הסנקציות. לצערי הרב, אנחנו כאן במאבק שלא היה כדוגמתו נגד מערכת".

אריה דרעי, שיזם את חוק המעצרים, מתייחס להליך החקיקה ולאזהרת הרמטכ"ל אייל זמיר מפני החוק ועולה להתקפה חריפה: "מה חשבת, שאנחנו היינו הולכים לחוק הזה בלי שביררנו לעומק עם כל הדרג הכי בכיר בצבא, שבאמת שהמעצרים האלה לא מביאים חיילים".

אבל הרמטכ"ל הזהיר מפני חקיקת החוק, שיגר מכתב לוועדת חוץ וביטחון

"זה חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל... הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו. אבל לצערי הרב כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה.

"הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו. לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד, ואתה במשך חודש – ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים – אתה לא מדבר מילה.

"חד-משמעית, בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון ובין אם לא התכוון – הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד-משמעית! שלא יהיה לך ספק בזה. כל מה שהם עשו בשנתיים-שלוש האחרונות, כל הסנקציות, כל הזה – זה היה מטרה אחת. אתה יודע מה המטרה? כדי לעצור את החקיקה על הנושא של הרפורמה המשפטית.

"ולצערי הרב, הרמטכ"ל, הוא האחרון שצריך להתעסק בזה, הוא הרמטכ"ל של הצבא, אסור לו להתעסק בפוליטיקה. מה שהוא עשה זה תקדים מסוכן מאוד, ואתה תראה שהתקדים הזה.. לצערי הרב ישלמו עליו במחיר כבד מאוד. הוא גרם נזק גדול לצבא, הוא לא עזר לצבא".

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יו"ר ש"ס דרעי מצהיר כי בכוונתו לפנות גם לחבריו ב'דגל התורה' שלא להתייצב בדיון בבג"צ על ביטול חוק המעצרים: "אני הולך להמליץ לחבריי בדגל התורה וגם בתוך ש"ס, אני חושב שאנחנו לא צריכים לייצג, לא צריכים לשלוח ייצוג משפטי לבית המשפט העליון. אין לנו אמון בבית המשפט העליון. אנחנו מראש יודעים את התוצאה.

"אסור לנו להיות חלק במשחק הזה, להראות כביכול נעשה צדק. "הנה, יש הגנה, יש זה, תשמיעו את הדברים שלכם". אסור להיות שותף בהצגה הזאת. זה יהיה דיון ציבורי רק שמראש התוצאה שלו ברורה. אנחנו צריכים להגיד להם: 'אנחנו לא מכירים בסמכות שלכם. אנחנו יודעים מראש מה התוצאה של הדבר הזה'.

"מי שהולך ומוציא צווי ביניים כשעוד לא פורסם החוק ברשומות, עוד לא נכנס לתוקף... מה היה קורה, ריבונו של עולם? אם שבוע אחד לא היו עוצרים – זה היה בלתי הפיך? בשביל זה מוציאים צווים? על חוק שהכנסת חוקקה ועבדה עליו במשך חודשים ארוכים ושבועות ארוכים? זה ברור, אתה רואה את התוצאה מראש, לכן אסור לשחק את המשחק".

דרעי מתייחס לתדרוכים נגדו מצד בכירים ב'אגודת ישראל' שטענו שמראש הוא ידע שהחוק ייפסל: "יש לי הרבה כבוד ל'אגודת ישראל', היא הוקמה על ידי גדולי ישראל לפני עשרות שנים, אני מוחה כאן על כבודה על אותו 'בכיר', אתמול ניגשו אליי חברי כנסת מ'אגודה' ואמרו לי 'רבי אריה, זה לא על דעתנו ואנחנו מוחים על כך'. חבל, יש פה חשבונות אחרים ואישיים, לא ארד לרמה הזו, זו בושה וכלימה להגיב לזה.

"אני שואל, אז למה 'אגודת ישראל' הצביעה בעד החוק הזה, ישבו במליאה עד מאוחר בלילה, למה יו"ר 'אגודת ישראל' הלך ולחץ את ידו של שר הביטחון ישראל כ"ץ 'יש כח שהלכת איתנו בחוק המעצרים', אי אפשר לשחק את המשחק הזה, הדו פרצופי, אנחנו התרגלנו לזה כבר".

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יו"ר ש"ס מתייחס ליציאה של רה"מ נתניהו בזמן ההצבעה על חוק המעצרים וטוען: "זה לא נכון, בחוק המעצרים הוא בא במיוחד במסוק מסיור, זה היה תחילת ההצבעות, הוא יצא כי קראו לו להתייעצות מדינית. הוא היה כבר בחזור, אני יודע שהוא היה כבר במדרגות ונגמרה ההצבעה. בן אדם לא נכנס למליאה בשביל לא לבוא. לא חסרות לו סיבות למה לא להגיע, זה לא נכון, זה היה מקריות כאן".

יו"ר ש"ס מכריז על תמיכה חד משמעית בראש הממשלה נתניהו: "אני אומר לך מה שיהיה בזה: אנחנו תומכים בראש הממשלה נתניהו, נקודה. אין לנו במישהו אחר לתמוך כעת. אייזנקוט הולך בראש מחנה של שנאה נגד כל דבר שביהדות. יש לו בדמוקרטים את נרקיס שמדבר על להרוס את המקוואות ואת הבתי כנסת, ויש לו את בנט ויש לו: נישואים וגירושים, כשרות, רבנות, דיינות, כל דבר שקשור ליהדות, אוטובוסים ושבת – הכל, הכל, הכל זה המחנה שלו, את זה הוא מייצג. מה הוא יעשה אחרי הבחירות אם הוא ינצח? אם הוא ישנה את דרכו? בשביל זה יש חכמי ישראל שאמורים לדון כל דבר לגופו של עניין.

"אתה שאלת אותי במי אנחנו נתמוך בבחירות ובמי אנחנו נודיע לציבור שלנו – אנחנו תומכים בראש הממשלה נתניהו בראש המחנה, שהוא יהיה ראש הממשלה. הוא האיש הכי מנוסה, הוא האיש שהולך איתנו ביחד. הגוש הזה, האמוני, הוא הגוש שלנו. יש לנו טענות כלפיהם, אבל אין לנו חלופה אחרת.

"כמובן אני מאוד תומך במה שראש הממשלה אמר שהוא יעשה מאמץ לממשלה רחבה, כמו כל הזמן ש"ס. אם אתה תעקוב, מאז שש"ס קמה, כל הזמן שאפנו להקים ממשלה רחבה, כיוון שבממשלה רחבה יש יותר הסכמות, יש פחות שנאות.

"הממשלה הזאת, ממשלת ימין מלא על מלא, איתה לכאורה יש לך רוב, אבל אתה ראית גם מצד שני איזה קיטוב, איזה שנאה שזה עושה. אז אם אפשר להרחיב את הממשלה, תחת שהגוש הזה שהוא יהיה היסוד של הממשלה, יהיה לו את הרוב, ויצרף עוד אחרים – זה הדבר הכי טוב".

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יו"ר ש"ס יוצא למתקפה נגד מתווה הגיוס של גדי איזנקוט וטוען כי מדובר במתווה גרוע יותר מהמתווה של בנט וליברמן: "כולם מדברים על זה שהוא יותר פתוח מבנט וליברמן בנושא הגיוס, מה אומר איזנקוט? 3% ממחזור גיוס. מה זה אומר? יישב 'סנהדרין' ויחליטו 'זה לצבא', 'זה לישיבה', מי יחליט על בן תורה? הרי כל הבסיס של עולם התורה הוא שכל מי שנפשו חשקה בתורה – ישב וילמד תורה. בא הוא ואומר: 'לא, תחתכו, תעשו מכסות, תעשו מכסות'. תגיד לי, מישהו יכול לקבל... זה נשמע יפה כשאתה שומע את ליברמן ואת בנט אתה אומר 'תשמע, הוא באמת...'".

"אני אומר זה הרבה יותר גרוע התוכנית של איזנקוט! כן, עדיף שלא יהיה לאף אחד שום דבר ונלחם על זה בכל הכוח, ולא חס ושלום שמה יחליטו... מה, אני אבוא לישיבה, אני אבוא לישיבת 'פורת יוסף' או לישיבה אחרת ואני אגיד 'רבותיי, חצי תלכו לישיבה, חצי...'? מי יחליט על כזה דבר? מי? מה, ילדים עומדים בתלמוד תורה מגיל שלוש, ילכו לישיבה קטנה, ילכו לישיבה גדולה, עכשיו יגיע זמן הגיוס ויגידו 'אתה תלך לפה ואתה תלך לשם'? מי יחליט? מי? יעשו להם מבחני קבלה, מבחני... מה זה הדבר הזה?".

לקראת סיום הריאיון מתייחס אריה דרעי לסקרים האחרונים והירידה של ש"ס: "פרופסור קמיל פוקס ז"ל, הוא היה מראשוני הסוקרים. אין בחירות שהוא לא נתן לנו שלושה-ארבעה מנדטים פחות ממה שקיבלנו, כולל המדגמים שלו ביום הבחירות.

"אני נפגשתי איתו אישית, ביחד עם היועץ האסטרטגי שלנו, ואמרנו לו: 'בוא'נה, אתה... שים לב פעם אחר פעם אתה טועה, כמו... אתה בחור טוב, חבל לך על זה'. שום דבר לא עזר, אומר: 'תשמע, אני עושה מדגם אינטרנטי, מי שעולה לי – עולה לי, וזה מה שש"ס מקבלת, חמישה-שישה מנדטים, מה אני יכול לעשות?'.

"אני לא מודאג. זה נכון, יש אכזבה והאכזבה מובנת, אבל הציבור בסוף, כשנגיע לקלפי, יבין מי נגד מי".

יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יו"ר ש"ס מתייחס לקמפיין הפנים חרדי לדיכוי ההצבעה ואמר: "הם עושים את זה כבר הרבה זמן. צריך להגיד את הדברים בצורה הכי ברורה שבעולם: קפלניסטים, כסף של השמאל, של הקרנות העולמיות או הישראליות, של ההייטק – כסף שמאל-ליברלי שרוצה לחלן את המדינה באופן מוחלט ולפרק את הימין ואת הגוש האמוני, הצליח לצערי הרב לקנות כמה משתפי פעולה בתוך הציבור שלנו...

"אני מדבר איתך עכשיו על עובדות, כן? אני גם יודע את השמות ואותם משתפי פעולה לצערי הרב הצליחו לקחת פעילים בתוך הציבור שלנו, ולקחת פעילים מהציבור שלנו שהלכו והקליטו רבנים שלנו והלכו ועשו דברים כדי להרוס קודם כל את האמונת חכמים, לעשות... לעשות פירוד בין החכמים, לעשות מחלוקות ולגבש את הציבור... הם הסיטו את הציבור כלפי הנציגים, מה המטרה שלהם? אחד, שהציבור החרדי ישב בבית".

בסיום הריאיון שאלנו את דרעי על המתקפות של ח"כ משה גפני נגדו, והוא בחר להשיב בחיוך: "תשאל אותו את השאלות האלה. תגיד לו שאני אוהב אותו ואני מעריך אותו ואנחנו נמשיך לעבוד ביחד. תשמע, הוא גדל בדרום ולפעמים הוא קצת מרוקאי, הוא עצבני גם קצת".