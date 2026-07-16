שערוריית ענק בבית הלבן: מפעיל הטלפרומטר של טראמפ מסתבך

שערוריית ענק מסעירה את מסדרונות הבית הלבן בוושינגטון, ומציגה באור מביך את אחד האנשים הקרובים ביותר לטקסטים הרגישים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. על פי דיווח נרחב ברשת ABC האמריקנית, גבריאל פרז, המשמש כמפעיל הטלפרומפטר הוותיק של הנשיא מזה כעשור, חשוד כי ניצל באופן שיטתי ומתוחכם את הגישה הבלעדית שהייתה לו לנאומיו הרשמיים של הנשיא כדי לגרוף רווחים קלים ומהירים בשווי של למעלה מ-100 אלף דולר, באמצעות הימורים מבוססי מידע פנימי על תכני הנאומים עוד בטרם הושמעו לציבור הרחב.

פרז, שהחל את דרכו עם טראמפ עוד בימי קמפיין הבחירות הראשון והמנצח שלו בשנת 2016, נחשב לאיש הטכני המקורב ביותר לנשיא בכל הנוגע להקראת נאומיו. הטלפרומפטר הוא המכשיר הטכנולוגי המציג בפני הנואם את הטקסט המדויק מול המצלמות, ופרז היה זה שאחראי על זרימת המילים בהתאם לקצב דיבורו של טראמפ. מעמד ייחודי זה העניק לפרז גישה ראשונית ובלעדית לגרסאות הסופיות של הנאומים החשובים ביותר, כולל התיקונים בכתב יד שהנשיא עצמו נהג להכניס ממש ברגע האחרון, דקות ספורות לפני העלייה לשידור.

החוקרים הפדרליים מהוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) גילו, לפי הדיווח, כי פרז ניצל את "מכרה הזהב" הטקסטואלי הזה כדי לפעול בפלטפורמת הניבויים הפיננסית המוכרת Kalshi. מדובר בפלטפורמה חוקית המאפשרת למשתמשים להמר על שאלות ואירועים אקטואליים, ובין היתר מפעילה שוק הימורים ייחודי על "אזכורים" – שבו הגולשים יכולים להמר האם מילים מסוימות, ביטויים או נושאים פוליטיים ספציפיים ייכללו בנאומים של מנהיגי עולם. באמצעות המידע החסוי שברשותו, ידע פרז בדיוק אילו מילים עומד הנשיא להגיד, והציב עליהן סכומי כסף גדולים שהניבו לו רווחים עצומים וקלים, תוך שהוא מנצל שוב ושוב את יתרונו הלא-הוגן על פני שאר המהמרים בשוק.

רשימת הנאומים עליהם הימר מפעיל הטלפרומפטר ארוכה ומקיפה למעלה מ-12 הזדמנויות שונות לאורך תקופה קצרה של כשלושה חודשים בלבד. בין היתר, הימר פרז על נאום מצב האומה היוקרתי שנשא טראמפ בפני הקונגרס האמריקני בחודש פברואר האחרון, על נאום מיוחד ששודר בשעת פריים-טיים בדצמבר, על נאומו המדובר של הנשיא בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס שבשוויץ בחודש ינואר, ואף על דברים שנשא טראמפ במהלך טקס הענקת מדליית הכבוד בחודש מרץ.

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החלק המשעשע והמרתק בפרשה נוגע לנטייתו המפורסמת של הנשיא טראמפ לסטות מהטקסט הכתוב ולפעמים להמציא משפטים שלמים תוך כדי תנועה. החוקרים גילו כי בזמן אמת, כאשר טראמפ החל לאלתר ודילג על פסקאות שלמות שכללו מילים שעליהן הימר פרז, מיהר מפעיל הטלפרומפטר לגשת במהירות לטלפון הנייד שלו ולמשוך בחזרה את הימוריו או לסגת מהם במהירות האפשרית, וזאת כדי למנוע מעצמו הפסדים כספיים כבדים ברגע האחרון.

הפרשה המביכה החלה להיחשף כאשר מערכות הניטור של פלטפורמת Kalshi זיהו פעילות חריגה וחשודה ביותר בשוק האזכורים של נאומי הנשיא. החברה, שמדיניותה אוסרת באופן מוחלט על משתמשים לבצע הימורים המבוססים על מידע שהושג במסגרת עבודתם, פנתה לרגולטור הפדרלי והתריעה על כך. בעקבות המקרה, הבית הלבן נאלץ להוציא מזכר פנימי דחוף המזהיר את כלל העובדים מפני שימוש במידע שאינו פומבי לצורך הימורים בשווקי ניבויים, ואף עדכן את נהליו.

מתברר כי אין זו הפעם הראשונה שבה שמו של גבריאל פרז עולה לכותרות בהקשרים סוערים. בעבר הוא כבר נחקר על ידי הקונגרס וחוקרים פדרליים בנוגע לשינויים ולתיקונים האחרונים שהוכנסו לנאומו של טראמפ ב-6 בינואר 2021, רגע לפני ההסתערות ההמונית על גבעת הקפיטול. למרות מעורבותו בפרשה הנוכחית והחשדות הכבדים נגדו, פרז ממשיך לעבוד גם בימים אלו כמפעיל הטלפרומפטר הרשמי של הנשיא בבית הלבן.

במהלך החקירה, פנו הרגולטורים של ה-CFTC לתובעים הפדרליים במנהטן והציגו בפניהם את הממצאים, אך אלה סירבו לפתוח בהליך פלילי נגד העובד. כתוצאה מכך, החלו הרגולטורים לנהל מגעים ישירים עם פרז להסדר אזרחי, במסגרתו הוא התייצב לחקירה, הודה בביצוע רוב ההימורים, והסכים להחזיר את כלל רווחיו האסורים ולחתום על התחייבות שלא לבצע עסקאות דומות בעתיד. דובר הבית הלבן, דייוויס אינגל, מסר בתגובה רשמית כי "לבית הלבן יש הנחיות אתיות נוקשות שאנו מצפים מכל אנשי הצוות והפקידים לפעול לפיהן. איש הצוות המדובר משתף פעולה באופן מלא עם חקירת ה-CFTC".