כיכר השבת
בלעדי | הריאיון המלא, הערב

אריה דרעי באולפן כיכר: "הרמטכ"ל איבד את זה, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל וגרם נזק גדול לצבא" | צפו

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, בראיון סוער ובלעדי לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' על סערת חוק המעצרים והמכתב של הרמטכ"ל זמיר | דרעי עולה להתקפה חריגה וחריפה: "מה שהרמטכ"ל עשה, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד-משמעית! הוא  הרמטכ"ל של הצבא, אסור לו להתעסק בפוליטיקה, הוא גרם נזק לצבא" • בלעדי | צפו (בארץ)

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אריה דרעי נגד הרמטכ"ל זמיר | צפו
אריה דרעי נגד הרמטכ"ל זמיר | צפו

בראיון בלעדי וסוער באולפן 'כיכר השבת', יו"ר ש"ס ח"כ עולה למתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, בעקבות מכתב האזהרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון נגד 'חוק המעצרים'. הריאיון הבלעדי והמלא, ישודר הערב ב'כיכר השבת'.

דרעי, שיזם את החוק, מאשים את הרמטכ"ל בעירוב פוליטיקה בצבא וטוען בנחרצות כי מדובר בתקדים מסוכן שפגע בצה"ל.

תחילה הדגיש דרעי: "מה חשבת, שאנחנו היינו הולכים לחוק הזה בלי שביררנו לעומק עם כל הדרג הכי בכיר בצבא, שבאמת המעצרים האלה לא מביאים חיילים".

אבל הרמטכ"ל הזהיר מפני חקיקת החוק, שיגר מכתב לוועדת חוץ וביטחון

"זה חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל... הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו. אבל לצערי הרב כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה.

"הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו. לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד, ואתה במשך חודש – ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים – אתה לא מדבר מילה".

אריה דרעי בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

דרעי טוען נחרצות: "חד-משמעית, בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון ובין אם לא התכוון – הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד-משמעית! שלא יהיה לך ספק בזה. כל מה שהם עשו בשנתיים-שלוש האחרונות, כל הסנקציות, כל הזה – זה היה מטרה אחת. אתה יודע מה המטרה? כדי לעצור את החקיקה על הנושא של הרפורמה המשפטית.

"ולצערי הרב", סיכם דרעי: "הרמטכ"ל, הוא האחרון שצריך להתעסק בזה, הוא הרמטכ"ל של הצבא, אסור לו להתעסק בפוליטיקה. מה שהוא עשה זה תקדים מסוכן מאוד, ואתה תראה שהתקדים הזה.. לצערי הרב ישלמו עליו במחיר כבד מאוד. הוא גרם נזק גדול לצבא, הוא לא עזר לצבא".

כאמור, הריאיון הבלעדי והמלא, ישודר הערב ב'כיכר השבת'

אריה דרעיחוק הגיוסהרמטכ"לאייל זמירמעצר תלמידי ישיבה

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0 תגובות

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5
העיקר שיש ג׳ובים
אזהרה קמפיין בחירות לפניך
סוף סוף יצא מהמחבוא יודעים למה כי יש בחירות
1222
4
לאלוף ישי רוזילו נאחל העם היהודי ואזרחים יהודים ודרוזים מדינה ישראל הצלחה לנצח אויבנו ב72 שעות . חיילים לפיקודך היום ולעתיד ינצחו אויב ויחזרו הביתה לשלום אמן כִּי הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם יְהוָה, וְשַׁבְתִּי אֶת שְׁבוּת עַמִּי יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה, אָמַר יְהוָה, וַהֲשִׁבֹתִים אֶל הָאָרֶץ אֲ
מלכא
3
ואריה אם ישאג מי לא ייראה גדוווווול
אבי
2
אוהב את אריה האמת עם כל הכעס ויש בלי סוף אוהבים אותך המצב לא היה פשוט אבל למה לא יצאת לדבר חיכינו לך מאוד מאוכזב אוהב מאוד ויעשה מה שהתורה יורה לנו מחכים למרן רבי יצחק לא יעזור עכשיו שכנועים. הוראה רק הוראה !
אבי
1
מגיע הבחירות והוא יוצא מהמחילה? העיקר שהחרדים ובני המשפחה זכו לג׳ובים נאים על חשבון הציבור
כן כן שמענו

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